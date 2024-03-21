Kendisi 33 karısı 57 yaşında: Ben çok çabuk büyüdüğüm için onunla evlendim

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33 yaşındaki Aaron Taylor-Johnson, kendisinden yaşça büyük olan 57 yaşındaki eşi Sam Taylor-Johnson ile “çok çabuk” büyüdüğü için evlendiğini söylüyor

22 YAŞIDAYKEN KENDİSİNDEN 23 YAŞ BÜYÜK YÖNETMENLE EVLENMİŞTİ

Daha önce de bu konuda sürekli sorulara ve çokça da eleştiriye maruz kalan ünlü oyuncu 22 yaşındayken evlendiği eşi Sam ile arasındaki 23 yıllık yaş farkını savundu.

Yakışıklı aktör Rolling Stone UK'de çıkan röportajında "Farkına varmanız gereken şey, çoğu insanın yirmili yaşlarında yaptığı şeyi ben 13 yaşındayken yapıyordum" dedi.

Hollywood'un mutlu mesut evliliklerinden birini süren Aaron ve Sam Taylor-Johnson çifti aralarındaki yaş farkı yüzünden istemeseler de sürekli magazin sayfalarına konuk oluyorlar

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Şu anda 33 yaşında olan "Bullet Train" filminin yıldız oyuncusu, 57 yaşındaki yönetmen eşi Sam Sam Taylor-Johnson ile 2009 yapımı "Nowhere Boy" filminin setinde tanıştı.

"BAŞKASINA ERKEN VE HIZLI GELEBİLİR, BENİ İLGİLENDİRMİYOR"

Çift 2012'de nikah masasına oturdular. 13 yaşında Wylda ve 11 yaşında Romy Hero adında iki kızları olan çift 12 yıldır yaş farklarıyla ilgili söylenenlere kulaklarını tıkayıp mutlu mesut yaşıyorlar.

"Bir şeyi bir başkasına göre çok hızlı şekilde mi yapıyorsunuz? Ben bunu anlamıyorum. Hayattan hangi hızda zevk almam gerekiyor? Bundan kime ne? Bu bana tuhaf geliyor" diyen Aaron Taylor-Johnson, eşinin önceki evliliğinden doğan 15 ve 25 yaşındaki çocuklarıyla da gayet iyi geçiniyor.

BU ELEŞTİRİLER ONU ARTIK YORDU

Eşini "harika bir film yapımcısı ve harika bir hikaye anlatıcısı" olarak tanımlayan ünlü oyuncu, evliliklerine yönelik süregelen eleştirilerin zorlayıcı olduğunu da itiraf etti.

Önüne sürekli bu yaş farkı konusu getirilen ünlü oyuncu "Bunun gerçekten zor olduğunu düşünüyorum. Bir yanım da bir şey işe yaramadıysa sorumlusu benmişim gibi hissediyor" diyor.

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Aaron, yıllar boyunca eleştirilere isteksizce yanıt verdi ve en son Esquire dergisine "saklayacak bir şeyi olmadığını" ve ilişkisinde "güvende" olduğunu söyledi.

Karısının 4 Mart'taki doğum gününü bu pozla kutlayan ünlü oyuncu ona “İyi ki doğdun sevgilim. Sen olağanüstü bir kadınsın, senin gibisini hiç tanımadım. 4 kızımızın sahip olabileceği en muhteşem ve sevgi dolu anne ve en harika rol modelsin. Sen benim aşkımsın, ruh eşimsin. Beni her zaman şaşırtıyorsun. Çok havalısın. Senin için gelecek bu yıl için ne kadar gururlu ve heyecanlıyım!” diye seslenmişti

"DÜRÜSTÜM AMA SİZE MAHREMİMİ ANLATMAM"

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Bu konuda mümkün olduğu kadar dürüst ve açık davrandığını söylese de yıldız isme aynı soru sorulmaya devam ediyor.

Bir noktada artık duruma sinirlenen ve "Muhtemelen sizinle çocuklarım ve Sam hakkında kimseyle konuşmadığım kadar çok konuştum. Gerçekten saklayacak bir şeyim yok ve sahip olduklarımızdan eminim” diye isyan eden oyuncu kendisi için çok değerli olan bu ilişkinin mahrem kısımlarına ise asla değinmemeye kararlı…

HERKES ŞAŞIRADURSUN O ZATEN BUNLARI YAŞAYACAĞINI YILLAR ÖNCESİNDEN BİLİYORDU

Öte yandan yakışıklı oyuncu için kendisinden büyük bir kadınla evlenmek ve yuva kurmak, bunu da çok genç bir yaşta yapmak şaşırtıcı olmamış. Aaron Taylor-Johnson "Büyük bir aileye sahip olacağımı biliyordum. Genç bir baba olacağımı biliyordum. Çok sayıda çocuğum olacağını biliyordum" diyor.

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Yani çifte dışarıdan bakanlar için tuhaf görünen ve eleştiri konusu bile olan bu durum ünlü oyuncunun zaten aklındaki bir şeymiş…