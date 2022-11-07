Kendini ödüllendirdi... İşte Demet Özdemir'in 2.5 milyonluk yeni oyuncağı

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Ağustos ayında sevgilisi Oğuzhan Koç’la dünya evine giren Demet Özdemir, tatlı telaşın ardından işlerine dört elle sarıldı. Dijital platformda yayınlanan dizisiyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu, markaları da peşinden koşturuyor.

Güçlü sosyal medyasıyla çok talep gören Özdemir, birbiri ardına yaptığı iş birliklerin ardından kendini ödüllendirdi. Akıllı yatırımlar yapmayı seven Demet Özdemir, bu kez kendine bir Volvo S 90 aldı. Araç için 2.5 milyon lira ödeyen güzel oyuncu, sokakların tozunu attırmaya hazırlanıyor. İyi günlerde kullanması dileğiyle...

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Prömiyer 17 Kasım’da

Usta oyuncu Okan Bayülgen, üç sezondur canlandırdığı Amadeus rolünü, İngiltere Kralı III. Richard’ı canlandırmak için bırakmıştı. Merakla beklenen “Richard” adlı oyun, 17 Kasım akşamı İKSV Tiyatro Festivali kapsamında Zorlu PSM’de prömiyer yapacak.

Shakespeare’in “III. Richard” romanının Berna Moran çevirisinden Bayülgen tarafından uyarlanan oyunda Şenay Gürler, Kevork Türker ve Ebru Unurtan Urağ gibi güçlü bir oyuncu kadrosu var. Farklı disiplinlerden sanatçıları bir araya getiren Kabare Dada tarafından hayata geçirilen “Richard”, 19 ve 20 Kasım’da da Uniq Hall’de sahnelenecek.

Eğitime devam!

Önceki gün, Kanal D’nin fenomen dizisi “Arka Sokaklar”da ‘Ayşe Komiser’ rolüne hayat veren Cansın Çekili ile karşılaştım. Benim gibi o da spor ve boks tutkunu. Hâlâ büyük tutkuyla boksa devam ettiğini anlatan Cansın, piyano dersi almaya başladığını söyledi. Çekili, Hilal Saran Akademi’de oyunculuk eğitimi almıştı, sonra da farklı koçlarla gelişimini sürdürmüştü. Şimdi de müzik eğitimine ağırlık verdiğini anlatarak, yeni rollere hazır olduğunu söyledi. Azmine hayran oldum, kariyerinde emin adımlarla ilerliyor...

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Sürpriz kutlama

Yakın dostları, futbol adamı Sinan Engin’in doğum gününü unutmadı! Önceki gün Zorlu’daki Morini’de Sinan Engin’le yemek yiyen Kazım Özer, Nuri Ensari ve Taner Tekin, yemek sonrası masaya gelen pastayla Engin’i şaşırttı. Arkadaşlarının sürpriziyle şaşıran ünlü spor yorumcusu, mumları üfledikten sonra doğum günü tebriklerini kabul etti.

Sinan Engin - Kazım Özer - Nuri Ensari - Taner Tekin