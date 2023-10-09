Kendine hemen yeni sevgili bulmuştu… Her şey çocuklar için: Ayrılsak da beraberiz!

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Ünlü oyuncu Addison Timlin 2013’te Harper's Bazaar dergisine verdiği röportajda aşk hayatıyla ilgili bir soruya şu ilginç cevabı vermişti: "Size adını vermeyeceğim bir sevgilim var evet. Ve o doğru kişi, biliyorum. Onunla çok uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var ve bu zamanla aşka dönüştü. İlişkimizin temelleri bu yüzden çok sağlam.”

Ünlü çift daha 17 yaşında tanışmış, uzun yıllara dayanan dostlukları büyük bir aşka dönüşmüştü

GİZEMLİ SEVGİLİ EN SONUNDA KOCASI OLDU

Timlin’in bahsettiği bu gizemli sevgili, ileride evleneceği Jeremy Allen White’tan başkası değildi. Çünkü aradan 7 yıl geçtiğinde, 2020’de kızıyla ve eşiyle verdiği ve Instagram’da paylaştığı pozun altına şöyle yazmıştı: “Bu dünyadaki 28. yaşım için çok minnettarım. 15 yıllık en iyi dostumla evlendim ve evet, o benim hayatımın aşkı. Harika bir kızımız oldu ve çevremiz sevdiğimiz dostlarımızla dolu.”

Birbirini çok seven ve bu aşkı dillerinden düşürmeyen çiftin arasına giren şeyin ne olduğu bilinmiyor... Addison Timlin'in yakın çevresine "güvensizlik" derdinden yakındığı söyleniyor, ancak bu güvensizliğin kaynağı belli değil

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İLK BEBEKLERİNİ KUCAKLARINA ALIP EVLENMİŞLERDİ

İkili, 2008 yapımı Afterschool adlı filmde birlikte kamera karşısına geçmiş, bu filmin setinde başlayan tanışıklık güzel bir dostluğa, 2013’ten sonra da aşka dönüşmüştü. Çiftin ilk kızları Ezer, Ekim 2018’de doğdu. 1 yıl sonra da evlendiler. Aralık 2020’de Dolores adını verdikleri bir kızları daha oldu.

İkisi de 32 yaşında olan Jeremy Allen White ve Addison Timlin, 17 yaşında tanışmış ve hayatlarının yarısını birbirleriyle geçirmişlerdi. Bu dile kolay dostluk ve aşk hikâyesi Hollywood’da herkesin parmakla gösterdiği sevgi dolu bir yuvayla taçlanmıştı. Bu yüzden de çiftten gelen ayrılık haberi büyük bir şok yarattı.

Jeremy Allen White da Addison Timlin de çocuk buluşmasında asık suratlıydı

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DAHA BİRKAÇ AY ÖNCE AŞKINI İLAN EDERKEN...

Ünlü aktör ocak ayında En İyi Erkek Oyuncu dalında Altın Küre kazandığında ödül konuşmasında eşi Addison Timlin’le seslenmiş, milyonlar kendisini izlerken ona “Sana olan sevgimi iliklerime kadar hissediyorum. Her şey senin sayende, benim için yaptığın her şeye teşekkür ederim” demişti. Ama 11 Mayıs’ta Addison Timlin mahkemeye başvurdu ve 15 yıllık en iyi dostu ve 10 yıllık aşkı olan Jeremy Allen White’tan boşanmak için dilekçe verdi.

Çift uzun yıllara dayanan bir dostluğu aşka dönüştürdükten sonra ayrılmış olsalar bile iki kızları 4 yaşındaki Ezer Billie ve 3 yaşındaki Dolores Wild için sık sık bir araya gelmeye devam ediyorlar. Hafta sonu yeniden buluşan çift kızlarını eğlendirmek için bütün gün Los Angeles’taki çocuk etkinliklerine katılırken görüntülendi.

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AYRILSALAR DA ÇOCUKLARI İÇİN BİR ARADALAR

Jeremy Allen White sık sık anneleriyle yaşayan kızlarını alıp onlarla baba – kız günleri yaşasa da ayrı yaşadığı Addison Timlin’le de düzenli olarak bir araya geliyor ve ayrılan çift küçük kızları onları bir arada görmeye devam etsin diye etkinliklere birlikte katılıyor. Ünlü çifti yeniden bir arada gören hayranları da kimi zaman onların yeniden bir araya geleceği umuduna kapılıyor.

Ancak bu ihtimal artık masada değil. Addison Timlin’in mayısta açtığı boşanma davası devam ediyor. Bu süreçte Jeremy Allen White zaten çoktan yeni bir aşka yelken açmıştı. Jeremy Allen White ayrılık haberinin üzerinden daha sadece 2 ay geçtikten sonra model Ashley Moore’la ilişki yaşamaya başlayan ünlü aktör sevgilisiyle Los Angeles sokaklarında görüntülendi.

Daha birkaç ay önce karısına olan aşkını herkesin önünde haykıran ünlü aktörün ayrılığın hemen ardından ünlü model Ashley Moore’la sarmaş dolaş görüntülenmesi şaşkınlık yaratmıştı

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YENİ AŞKI JET HIZIYLA BAŞLADI

Fotoğraflarının çekilmesine aldırmayan taze aşıklar yol kenarlarında durup öpüşürken görülmüştü. Ünlü aktörün eşiyle yollarını ayırır ayırmaz hemen böyle bir ilişkiye başlaması, bunu da saklamadan yapması hayranlarının ortada bir aldatma olup olmadığını sorgulamasına yol açmıştı. Ancak bu boşanma hikâyesinde ne bir aldatma skandalının ne de şiddet, taciz gibi şeylerin bahsi geçti. Yakın çevresi Addison Timlin’lin mahkemeye giderken çok üzgün olduğunu ancak artık toparlanmaya başladığını söylediler. Fısıltı gazetesine göre çiftin ayrılığının ardında “güven sorunları” vardı. Ancak bunların neye karşı bir güvensizlikten kaynaklandığını da henüz kimse bilmiyor.

Jeremy Allen White’ın karısından ayrılır ayrılmaz başladığı yeni ilişkinin geçici bir heves mi yoksa sağlam temeller üzerine kurulan yeniş bir aşk mı olduğu önümüzdeki süreçte belli olacak

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"AŞK ÇOKTAN BİTMİŞ, DİLEKÇE İÇİN GEÇ KALMIŞLAR"

Addison Timlin, eşinden ayrıldıktan sonra çocuklarıyla kendi hayatına dönmüşken Jeremy Allen White’ın bu yeni aşk gösterisi ise şaşkınlıkla karşılandı. 2 çocuğunun annesi ve daha sadece birkaç ay önce büyük bir aşkla söz ettiği eski eşini çabuk unuttuğu her halinden belli olan Jeremy Allen White’ın bu halleri “Aşk ve evlilik aslında çoktan bitmiş, sadece boşanma dilekçesi geç verilmiş” yorumlarına yol açtı.