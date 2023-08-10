Ünlü çifte şok suçlama: Ben öleceğim, onlar evimi elimden almaya çalışıyor!

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ALDIKLARI ARAZİDEKİ EV SORUN OLDU

Katy Perry ve Orlando Bloom, 2021 yılında 14,2 milyon dolara satın aldıkları Montecito, California'daki malikane için üç yıldır süren bir davayla uğraşıyorlar. Daily Mail, 1569 E. Valley Rd. adresinde yaşayan 83 yaşındaki Carl Westcott'un, 38 yaşındaki Perry ve 46 yaşındaki Bloom'un 32 dönümlük araziyi satın almasından sadece iki ay önce üzerinde yer alan eve taşındığını ortaya çıkardı.

Katy Perry ve Orlando Bloom 2016'dan beri birlikte... 2019'da nişanlanan çiftin kızları 2020'de dünyaya geldi

New York Post gazetesi de mahkeme belgelerine ulaştı. Davaya göre Westcott, evinin satışına ilişkin 14 Temmuz 2020 tarihli sözleşmenin "sözleşmenin niteliğini ve olası sonuçlarını anlayacak zihinsel kapasiteden yoksun olduğu" bir zamanda yapıldığını iddia ediyor. Çift California'da oldukça geniş bir arazi ve üzerindeki evleri satın aldı ancak sonunda mahkemelik oldu

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SATIŞ SÖZLEŞMESİNİ ÖLÜMCÜL HASTALIĞI YÜZÜNDEN AMELİYAT OLDUKTAN SONRA İMZALAMIŞ

Mahkeme belgelerine göre, 101. Hava İndirme Birliği’nde havacı asker olarak ABD Ordusu'nda görev yapan Westcott, 29 Mayıs'ta evi "hayatının geri kalanında" orada yaşayacağını umarak satın almıştı. Ancak talihsiz adam Huntington hastalığına yakalandı ve ağır bir beyin ameliyatı geçirdi. Ölümcül bir hastalık Huntington hastalığı beyindeki sinir hücrelerinin ciddi düzeyde parçalanmasından (dejenerasyon) kaynaklanan bir hastalıktır. Oldukça nadir olarak görülür ve kalıtsal nedenlere dayanır. Arazideki evi Perry ve Bloom'dan önce, 29 Mayıs'ta 83 yaşındaki emekli bir asker olan Carl Westcott satın almıştı: Carl Westcott fotoğraflarda kızı, damadı ve torunlarıyla birlikte

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“ZİHİNSEL KAPASİTEM YETERLİ DEĞİLDİ”

Westcott, ilerlemiş yaşı, Huntington hastalığı ve "önerilen sözleşmeden bir haftadan kısa bir süre önce geçirdiği altı saatlik büyük bir ameliyat" nedeniyle "akli melekelerinin ciddi şekilde bozulduğunu ve sözleşmeye özgür, gönüllü veya akıllıca rıza göstermeye yetkin olmadığını" iddia etti. Ve evinin ünlü çifte satışının iptal edilmesini istiyor. Mahkeme belgelerinde ünlü çiftin satış için 2021 yılında 14,2 milyon dolar ödediği belirtildi

EVİNDEN VAZGEÇMEK İSTEMİYOR, PERRY VE BLOOM İSE SATIŞ KONUSUNDA ISRARCI

Sözleşmenin imzalanmasından yaklaşık bir hafta sonra, 22 Temmuz 2020'de Westcott, ameliyatı sırasında aldığı narkozun ve yaşadığı zihin bulanıklığının geçmesinin ardından "zihinsel olarak yeniden berrak hissetmeye" başladığını söyledi ve mülkü temsil eden emlak acentesine bir mektup gönderdi. Yaşlı adam evini satmak istemediğini söyledi. Bunun üzerine Katy Perry ve Orlando Bloom, Westcott'a bir mektup yazarak evi ne kadar çok sevdiklerini ve onun ödediğinden çok daha daha fazla bir paraya satın almak istediklerini bildirdiler. 83 yaşındaki emekli asker beyni etkileyen ölümcül Huntington hastalığına yakalandı ve çok ağır bir beyin amelşyatı geçirdi: Westcott, satış belgelerini ameliyattan hemen sonra bilinci yerinde değilken imzaladığını söylüyor ve evi vermek istemiyor

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“ÖLMEK ÜZEREYİM, EVİMİ BIRAKMAM”

Westcott da bu teklife cevaben bunu enine boyuna düşündüğünü, ancak ölmek üzere olduğunu ve hayatının son birkaç yılında orada yaşamak istediğini ve evini satamayacağını söyledi. Bunun üzerine Perry ve Bloom'un avukatı devreye girdi ve çiftin vazgeçmek niyetinde olmadığını belirterek satışın öyle ya da böyle tamamlanacağını 83 yaşındaki eski askere bildirdi. Perry ve Bllom adama evi alırken ödediğinden çok daha fazla para teklif ettiler ancak Carl Westcott "Zaten ölmek üzereyim, ömürümün sonunu bu evde yaşamak istiyorum" dedi

EVDE 6 YATAK ODASI VE 12 BANYO VAR

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660 metrekarelik bir alana yayılan evde 6 yatak odası ve 12 banyo bulunuyor. Evin satışıyla ilgili dava devam ediyor ve henüz iki taraftan birinin lehine karar çıkmış değil. Bu dava ünlü şarkıcının 2015 yılında yine aynı bölgede bulunan başka bir mülk için “Meryem'in Lekesiz Kalbinin Rahibeleri” olarak bilinen Katolik rahibelerle yaşadığı davayı anımsatıyor.

KATY PERRY YILLAR ÖNCE DE RAHİBELERLE MAHKEMELİK OLMUŞTU

52 rahibe birleşip ilk olarak 1972 yılında binayı satın almış ve 2011 yılına kadar orada yaşamışlardı. 2011 yılında sadece beş rahibe hayattaydı. Katy Perry binayı satın aldı ve rahibeler taşınmak zorunda kaldı. Rahibeler buna karşılık ünlü şarkıcıya dava açtı. Ancak Los Angeles Başpiskoposu José Gomez, orta çağdan kalma İspanyol-Gotik tarzdaki binanın nakit ödeme yapmaya istekli olan Katy Perry'ye verilmesinde ısrar etti. Katy Perry daha önce de bir grup rahibeyle bir başka mülk için davalık olmuş, yıllar süren hukuk mücadelesinin ardından rahibelerden biri mahkemede fenalaşarak ölmüştü

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MÜCADELEDE TEK BAŞINDA KALAN 89 YAŞINDAKİ RAHİBE MAHKEME SALONUNDA ÖLMÜŞTÜ

2016 yılında bir yargıç rahibelerin aleyhine karar verdi ve bina Katy Perry'ye verildi. Yıllar süren mücadelenin ardından 2018 yılında, Perry ve Los Angeles Başpiskoposluğu ile mücadele eden rahibeler arasında yer alan Rahibe Catherine Rose Holzman davayla karar duruşmalarından birinde mahkemede salonunda fenalaşarak hayatını kaybetmesiyle dava sona erdi. Rahibe 89 yaşındaydı.

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