Geçen yıl kanserden ölen ünlü oyuncunun kızı: Annemin ruhu bize mavi bir küre olarak geri döndü

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ÜNLÜ OYUNCUNUN ÖLÜMÜ HAYRANLARINI VE AİLESİNİ YASA BOĞMUŞTU

Aradan geçen bir yılda hayranları ve tabii ki ailesi onu hiç unutmadı. Ona hayattaki en yakın kişi ise 37 yaşındaki kızı Chloe Lattanzi idi. Ünlü yıldızın ölüm yıldönümünde açıklama yapan kızı inanılmaz iddialarda bulundu ve herkesi şaşkına çevirdi.

Hollywood'un efsane ismi Olivia Newton John kanserle verdiği uzun mücadelenin ardından geçen yıl 8 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti: Yıldız oyuncunun ölümü ailesini ve hayranlarını yasa boğdu

Tam bir yol önce kanserle verdiği uzun savaşı kaybedip hayatını kaybeden Olivia Newton John'un kızı ve kocası, ölümünün birinci yıl dönümünde ikisinin de yıldız oyuncuyla “doğaüstü” karşılaşmalar yaşadıklarını iddia ediyorlar. Ailesi Olivia Newton John “bir küre” şeklinde geri döndüğüne inanıyor. Ve geçtiğimiz yıl boyunca varlığını birçok kez hissettiklerini söylüyorlar. Ünlü oyuncu 2008'de John Easterling'le ikinci evliliğini yapmıştı... Olivia Newton John'un kanser mücadelesinde en büyük destekçisi de olan John Easterling, sevgili eşi son nefesini verene kadar onun elini hiç bırakmadı

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KIZINDAN AKILALMAZ İDDİA: ANNEM ÖLDÜKTEN SONRA BİZİ ZİYARET ETMEYE BAŞLADI

Sevilen Grease yıldızı geçtiğimiz ağustos ayında göğüs kanseriyle uzun süren bir savaşın ardından 73 yaşında hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncunun 37 yaşındaki kızı Chloe Lattanzi annesinin ruhani varlığını nasıl hissettiğini ve gördüğünü medya kuruluşlarına yaptığı açıklamayla anlattı. Ünlü oyuncunun ilk evliliğinden dünyaya gelen tek çocuğu 37 yaşındaki kızı Chloe Lattanzi, annesinin öldükten sonra sürekli olarak onları ziyarete geldiğini iddia ediyor

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EŞİNİN HEDİYE ETTİĞİ KOLYEYİ ÖLMEDEN ÖNCE KIZINA VERMİŞTİ

People dergisine konuşan Lattanzi annesinin ruhunun kendisini ziyaret ettiğini söylerken "Vefatından iki hafta sonra telefonum yanlışlıkla köpeğimin fotoğrafını çekti ve başının yanında bu akuamarin kolye ile aynı renkte küçük mavi bir küre yüzüyordu.” sözlerini kullandı. Kolye, Olivia Newton John’a 71 yaşındaki kocası John Easterling tarafından eşine hediye edilmiş, o da kolyeyi vefatından kısa bir süre önce kızına vermişti. Chloe artık o kolyeyi boynundan çıkarmıyor… Chloe Lattanzi, annesine eşi tarafından hediye edilen, Olivia Newton John’un da ölmeden önce kendisine verdiği bu mavi küre şeklindeki kolyede annesinin ruhunun bulunduğuna inanıyor

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HOLLYWOOD YILDIZI ÖLDÜKTEN SONRA HAVADA SÜZÜLEN MAVİ BİR KÜRE OLARAK GERİ GELDİ!

Chloe Lattanzi sürekli küre şeklinde kolyeyle aynı renkteki küreyi gördüğünü anlatırken annesinin ruhunun varlığının bu şekilde göründüğünü iddia ediyor. "Annemle yıllar önce bunu konuşmuştuk" diyen kızı onunla sürekli olarak paranormal olayları anlatan şovları izlediklerini söyledi. Ünlü oyuncunun kızı "Benim için öldükten sonra ortaya çıkmalısın" dediği annesinin ona “O küre gibi şeylerden biri olarak ortaya çıkacağım’ dediğini söyledi. Ünlü oyuncunun kızı annesi öldükten sonra her yerde o koldeyediki gibi bir mavi küre görmeye başlamış... Havada süzülen ve sürekli kızının ve eşinin karşısına çıkan bu mavi kürenin fotoğrafları da var

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KOCASI DA AYNI ŞEYİ GÖRMÜŞ: BİR YILDIR DOĞAÜSTÜ OLAYLAR YAŞIYORUZ

Olivia Newton John’un eşi John Easterling de sadece iki ay önce Peru'da ölen eşi için özel bir anma töreni düzenlerken son derece benzer bir karşılaşma yaşadığını belirtti. John Easterling, Olivia Newton John’u kanser yüzünden kaybettikten sonra 15. evlilik yıldönümlerini anmak için birbirlerine “evet” dedikleri yeri ziyaret etmek istemişti. O da ünlü yıldızın kızı gibi aynı küreyi görmüştü: “Bir fotoğraf çektim ve bu mavi küre tam gözlerimin arasındaydı. Bizim için gerçekten doğaüstü bir yıl oldu.” Chloe Lattanzi’nin üvey annesi bile bu mavi kürenin "ziyaretlerinden" nasibini almış

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“ANNEMİN RUHU HEP YANIMDA”

Üstelik bu tuhaf karşılaşmaları yaşayan sadece ünlü oyuncunun eşi ve kızı değildi. Chloe Lattanzi’nin üvey annesi Nancy Chuda da bir fotoğrafında aynı “mavi küreyi” havada süzülürken gördüğünü söylüyordu. Chloe, söz konusu görüntülerin yanı sıra bu kürelerin yakın çekim fotoğraflarını da gösterdi. Olivia Newton John’un kızı, sosyal medyadan da paylaştığı fotoğrafların altına “Sevdikleriniz sizi asla terk etmez” yazdı. Olivia Newton John ölmeden önce kızına bir küre şeklinde geri geleceğini söylemiş... Şimdi de ailesi bir mavi kürenin onun ruhunu taşıdığına inanıyor

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Aslında tüm bu olaylar fotoğraflar çekilirken objektife vuran ışık saçıldığında yaşanan bir mercek parlamasından ibaret olablir...

YAŞADIĞI ÇİFTLİKTE DOĞAYLA İÇ İÇEYKEN ANNESİNİ HİSSEDİYOR VE GÖRÜYOR

Ünlü oyuncunun kızı Chloe Lattanzi, eşi James Driscoll ile birlikte yaşadığı çiftlikte de ölen annesinin ruhunu hissettiğini söylüyor. Doğayla iç içe yaşarken annesinin etrafındaki varlığını hisseden Chloe "Mesela toprağın üzerinde yürürken ve ayağımı geniş kırlardaki çimlerin üzerine basarken ‘onun ayağı buradaydı’ diyebiliyorum. Ve onun en sevdiği koltuğa oturabilirim ve orada binlerce kez oturduğunu bilirim ve sadece onun kucağında oturduğumu hayal edebilirim. Ama o zaten ruhani varlığıyla hep yanımda ve ben de bunu hep hissediyorum” açıklamasını yaptı.