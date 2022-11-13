Öldü mü yoksa kaçtı mı? Olivia Newton-John'un eski sevgilisiyle ilgili şok gerçek ortaya çıktı!

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Avustralyalı şarkıcıyla dokuz yıl birlikte olan 48 yaşındaki Kore asıllı Amerikalı kameraman Patrick McDermott, en son Haziran 2005'te 22 kişiyle birlikte Los Angeles sahilinde, gece düzenlenen bir balık tutma gezisine çıktığında sağ olarak görüldü.

Sonrasında yaşananlar ise hep büyük bir gizemin parçası olarak kaldı. Onun ölmediği, denizde kaybolmadığı yıllarca şehir efsanesi gibi anlatılmış olsa da yapılan soruşturmalar hep sonuçsuz kalacaktı. GİZEMLİ DAVA YILLAR SONRA YENİDEN KONUŞULUYOR

Newton-John'un ağustosta kanserden ölmesinden bu yana davaya ilgi yeniden arttı ve araştırmacılar şimdi gizeme ışık tutan yeni kanıtlar ortaya çıkardılar.

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Spotify’da yayınlanan yeni bir suç podcast'i ‘Casefile Presents: Pseudocide’, McDermott'un kendi ölümünü taklit ettiğine dair yaygın olarak bildirilen teoriyi araştırıyor. Altı bölümlük dizi, daha önce hiç duyulmamış röportajları içeriyor ve olayı yıllar sonra takip eden gerçekleri ve spekülasyonları ele alıyor.

McDermott 30 Haziran 2005'te ortadan kaybolduktan sonra, medya raporları onun önemli miktarda borcu olduğunu öne sürdü. 30 bin dolardan fazla borcu olan kameraman o dönemde iflas başvurusunda bulunmuştu.

Özel dedektif Philip Klein, her zaman McDermott'un iflasının gizemin önemli bir parçası olduğunu öne sürdü. Dedektif, Seul'de doğan ve iki yaşında Amerikalı bir aile tarafından evlat edinilen McDermott'un Newton-John ile olan ilişkisi sırasında 'Hollywood yaşam tarzından' nefret ettiğini ve özellikle kırmızı halılardan hoşlanmadığını söyledi.

17 YIL ÖNCE SIR OLUP GİTTİ

Klein, Hollywood’un parayla ilişkisinin ve zenginliğinin altını çizerken aynı zamanda o zenginliği kazanmaya çalışan çok fakir insanların da yeri olduğunu vurguluyor ve ekliyor “Patrick McDermott bunu asla başaramadı.”

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Klein, bir diğer bomba iddiasında McDermott'un Newton-John'a kaybolmadan kısa bir süre önce bir 'içten not' ve bir demet gül bıraktığını söyledi. Not, ABD haber programı Dateline için McDermott'un ortadan kaybolmasını araştırırken Klein'a iletilmişti.

Klein, notun Olivia’ya onu her zaman sevdiğini, her zaman seveceğini söylediğini açıkladı. Ama Patrick ve Olivia gerçekte bir sürü sorun yaşıyorlardı.

Yapılan yorumlarda Patrick’in sırf Hollywood'u sevmediği için ilişkisinden vazgeçtiği söyleniyordu. Bu ilişki için yaptığı şeylerden hoşlanmayan kameraman Olivia’nın sevgisinden de aslında vazgeçmişti. ORTAYA ÇIKAN MEKTUP 'SON VEDA' MIYDI?

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Mektup, kaybolduğunda 48 yaşında olan McDermott'un Newton-John'a 'son vedası' olarak yorumlanabilir ve belki de başına kötü bir şeyin gelmek üzere olduğunun da habercisidir diyor suç podcast’i...

McDermott'un ortadan kaybolmasıyla ilgili hâlâ pek çok soru var ve bugüne kadar ortaya atılan en çılgınca teori onun vergi ödememek için Meksika'da yeni bir yaşam kurduğu ve bunu başarabilmek için de kendi ölümünü ‘uydurduğu’.

Patrick, balıkçı teknesi Freedom'dayken ortadan kayboldu ve tekne karaya dönene kadar yokluğu fark edilmedi.

Newton-John, 2009'da Women's Weekly dergisine “Bununla barışabileceğimi sanmıyorum.” diye itiraf etti. “Bence her zaman bir soru işareti olarak kalacak.”

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Grease yıldızı, 1995 yılında ilk kocası Matt Lattanzi'den boşanmasının ardından McDermott ile dokuz yıllık bir küs, bir barışık ilişkisine başladı. Newton-John, McDermott kaybolduğunda Avustralya'da bir tanıtım turundaydı. BALIKÇI TEKNESİNDE BOĞULDUĞU SANILIYOR

Balıkçı teknesindeki mürettebat Patrick’in arabasının anahtarlarını, pasaportunu ve cüzdanını teknede bulmuş ve sırra kadem basan adamın arabası da Los Angeles'taki San Pedro yat limanında park halinde bulunmuştu.

Ancak 6 Temmuz'da bir aile etkinliğinde görünmeyene kadar kimse onun kayıp olduğunu fark etmedi ve polis nihayet 11 Temmuz'da haberi verdi. O zamana kadar, olayın sıcaklığı kaybolmuştu ve araştırmacılar hiçbir şey bulamadılar.

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Bir Sahil Güvenlik soruşturması, o sırada 'McDermott'un kaybolmasında herhangi bir suç eylemi, intihar, kaza veya aldatmaca kanıtı bulamadığını' kabul etti.

Balıkçı teknesiyle ilgili olarak yapılan üç yıllık bir soruşturma, gezi gününde herhangi bir sayım yapılmadığını ve bunun da McDermott'un ortadan kaybolmasının fark edilmemesine neden olduğunu buldu.

Tüm bu araştırmaların sonucunda McDermott'un gece denizde kaybolduğu ve muhtemelen boğulduğu sonucuna vardı. O zamandan beri öldüğü sanılıyor. Ancak, McDermott'un tekneye bindiği San Pedro yat limanındaki bir yönetici, balık avı gezisinde ölmediği konusunda ısrarcıydı.

Newton-John ve McDermott'un eski eşi yıllar boyunca görüşmeye devam etti

MEKSİKA'YA MI KAÇTI?

2005'te verdiği bir demeçte “Adamın tekneden indiğine inanıyorum ama yanılıyor da olabilirim” demişti. Hatta bu iddiasını daha da ileri taşımak için “Otoparkta uzaylılar tarafından kaçırılmış olabilir ama tekneden indi.” iddiasında bulundu.

Teknedeki balıkçılardan biri olan Tony Mayo, yolculuktan sadece 3,5 saat sonra gemide McDermott ile tanıştığını, ancak onu bir daha hiç görmediğini söylediğinde gizem başka bir yöne döndü.

Mayo “Bütün gün boyunca ona göz kulak oldum ama sonra onu hiç görmedim” diyecekti.

McDermott'un ortadan kaybolmasından sonraki bir yıl içinde, onu Meksika'da canlı ve iyi gördüklerini söyleyen en az altı tanık ortaya çıktı. 2010'da yine orada 'görüldü'. Basına yansıyan fotoğraflarda Patrick ve sevgilisi olduğu söylenen bir kadın vardı ancak daha sonra fotoğraflardaki kişiler ortaya çıkıp iddiaları yalanladılar.

2016'da, CBS'te yayınlanan bir habere göre, bir özel dedektif kayıp adamı bulduğunu iddia etti. Adam Patrick’in muhtemelen yüksek profilli bir aile için yatçılık sektöründe çalıştığını söylüyordu.

Newton-John trajediyi geride bıraktı, müstakbel kocası John Easterling ile tanıştı ve 2008'de Peru'da onunla evlendi.

Ancak, McDermott'un büyük olasılıkla öldüğü gerçeğine boyun eğmiş olmasına rağmen, takip eden yıllarda gizem onu ​​rahatsız etmeye devam etti. Grease yıldızı 2016'da 60 Dakika programına katılmış ve “Denizde kayboldu ve kimse gerçekten ne olduğunu bilmiyor. Merak etmek çok insani bir duygu ama hayatta bunları kabul etmek ve geride bırakmak şart. Ben de bunu yapıp yaşamaya devam ediyorum.” sözlerini sarf etmişti.