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Kate ve William'Ä±n evinde tam tersine: Yatak odalarÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

#Kate Middleton#Kensington SarayÄ±#Prens William
Kate ve WilliamÄ±n evinde tam tersine: Yatak odalarÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin gözde üyeleri Prens William ile Kate Middleton'Ä±n nasÄ±l bir "aile evi" var sizce? Elbette birçok kiÅŸiden farklÄ± özellikler taÅŸÄ±yan bir mülkte yaÅŸÄ±yorlar, çünkü sonuçta evleri bir saray kompleksinde yaÅŸÄ±yor. Ama çiftin yatak odasÄ±yla ilgili bir ayrÄ±ntÄ± gün yüzüne çÄ±ktÄ± ve hayranlarÄ±nÄ± epey ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

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Â EVÄ°N PLANINDA ORTAYA Ã‡IKTI
William ile Kate'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± mÃ¼lk, ailenin diÄŸer bazÄ± Ã¼yelerinin konutlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu Kensington SarayÄ± kompleksinde yer alÄ±yor. Elbette Ã§iftin, Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸuyla birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evin kapÄ±larÄ± merak eden herkese aÃ§Ä±k deÄŸil. Fakat yaÅŸadÄ±klarÄ± mÃ¼lkÃ¼n planÄ±nda yer alan bir ayrÄ±ntÄ±yÄ± Hello dergisi gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.Â  Bu ayrÄ±ntÄ± William ile Kate'in yatak odasÄ±yla ilgili.

Kate ve WilliamÄ±n evinde tam tersine: Yatak odalarÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

YATAK ODALARI ALT KATTA
Ä°ngiltere'de ve dÃ¼nyanÄ±n pek Ã§ok yerinde ortalama iki katlÄ± mÃ¼stakil evlerinÂ  alt katlarÄ± yaÅŸam alanÄ± olarak ayrÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. Ãœst katlarda da genellikle yatak odalarÄ± yer alÄ±yor. Fakat Prens William ile Kate'in evinde durum bunun tam tersine. OnlarÄ±n evinde iki ana yatak odasÄ± alt katta bulunuyor.

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Kate ve WilliamÄ±n evinde tam tersine: Yatak odalarÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

Ã‡ALIÅžANLARIN ODALARI ÃœST KATTA
Ãœst kattaki yatak odalarÄ± ise Ã§iftin Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na ayrÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. Cambridge DÃ¼kÃ¼ ve DÃ¼ÅŸesi'nin Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun bakÄ±mÄ±ndan sorumlu olan dadÄ± Maria Teresa Borrallo da dahil, tÃ¼m gÃ¶revliler evin Ã¼st katÄ±nda bulunan yatak odalarÄ±nda uyuyor.

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Kate ve WilliamÄ±n evinde tam tersine: Yatak odalarÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

OBAMA Ã‡Ä°FTÄ°NÄ°N ZÄ°YARETÄ°
William ile Kate'in evinin iÃ§ini bugÃ¼ne kadar tÃ¼m ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla gÃ¶ren olmadÄ±. Ancak Ã§iftin, yaÅŸadÄ±klarÄ± mÃ¼lkte resmi konuklarÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlamak iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± salon Barrack ve Michelle Obama'nÄ±n 2016'daki ziyareti sÄ±rasÄ±nda Ã§ekilen fotoÄŸraflar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Kate ve WilliamÄ±n evinde tam tersine: Yatak odalarÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

SADE AMA ÅžIK
Kabul salonu, "saray" denildiÄŸinde birÃ§ok kiÅŸinin aklÄ±na gelecek tÃ¼rden modern ama 'aÄŸÄ±r' mobilyalar bÃ¼yÃ¼k boyutlu tablolar, altÄ±n rengi aksesuarlarla dÃ¶ÅŸenmiÅŸti. Buna karÅŸÄ±t olarak Ã§iftin Ã§ocuklarÄ±na ait odalarÄ±nÄ±n ise Ã¼nlÃ¼ bir uluslararasÄ± markanÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan ve dÃ¼nyanÄ±n her yerinde satÄ±lan mobilyalarla dÃ¶ÅŸendiÄŸi belirtiliyor.

Kate ve WilliamÄ±n evinde tam tersine: Yatak odalarÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

DAÄ°RE 1 A'DA YAÅžIYORLAR
Kate ve William'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yere her ne kadar "ev" dediysek de aslÄ±hda burasÄ± gerÃ§ek bir sarayÄ±n kendilerine ayrÄ±lan bÃ¶lÃ¼mÃ¼. Prens William ve Middleton, Kensington SarayÄ±'nÄ±n Daire 1A adÄ± verilen bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yaÅŸÄ±yor. Daha Ã¶nce kÄ±rsal kesimde bulunan Anmer Hall'da yaÅŸayan Ã§ift, 2018'de Ã§ocuklarÄ±nÄ±n Ã¶ÄŸrenim hayatÄ± ve kraliyet gÃ¶revleri iÃ§in tekrar Londra'ya dÃ¶nÃ¼p Kensington SarayÄ±'nÄ±n kendilerine ayrÄ±lan bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne yerleÅŸti.

Kate ve WilliamÄ±n evinde tam tersine: Yatak odalarÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

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KATE'Ä°N ARZUSUNA GÃ–RE DEKORE EDÄ°LDÄ°
Jacoben dÃ¶nem mimarisinin izlerini taÅŸÄ±yan Kensington House, bir zamanlar Nottingham House (Nottingham Evi) olarak anÄ±lÄ±yordu. 1605 'te inÅŸa edilen bina, Middleton'Ä±n istekleri doÄŸrultusunda yeniden restore edildi. Bu restorasyon "az Ã§oktur" mantÄ±ÄŸÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildi ve 2 milyon sterline mal oldu. AslÄ±nda Prens William daha Ã¶nce bir sÃ¼re annesi Prenses Diana, babasÄ± Prens Charles ve kardeÅŸi Prens Harry ile birlikte burada yaÅŸÄ±yordu. DÃ¶rt katlÄ± binada Prens William ve Kate Middleton, dadÄ±larÄ± ve hizmetlileri ile birlikte yaÅŸÄ±yor. ÃœÃ§ tane mutfaÄŸÄ± olan evde iki tane de kreÅŸ buluuyor. Prens ve Middleton'Ä±n aile evinin bir odasÄ± da Prenses Diana anÄ±sÄ±na dekore edildi. Formuna dikkat ettiÄŸi bilinen Ã§ift evlerinde bulunan spor salonunda egzersizlerini yapÄ±yor.

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Kate ve WilliamÄ±n evinde tam tersine: Yatak odalarÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

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HELÄ°KOPTER DE Ä°NÄ°YOR
Konutun bahÃ§esinde bir de helikopter alanÄ± bulunuyor. Aile, zaman zaman Prens William'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± bu helikopterle seyahat ediyor.Â Â 

Kate ve WilliamÄ±n evinde tam tersine: Yatak odalarÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

ONLÄ°NE TOPLANTILAR MERAKLILARIN Ä°LGÄ°SÄ°NÄ° Ã‡EKTÄ°
Kate Middleton ve Prens William, koronavirÃ¼s pandemisi nedeniyle uygulanan kapanmalar sÄ±rasÄ±nda sÄ±k sÄ±k evlerinden online olarak bazÄ± buluÅŸma ve toplantÄ±lara katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Genellikle evin tek bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ tercih eden Ã§iftin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri de evlerinin dekorasyonu hakkÄ±nda meraklÄ±larÄ± iÃ§in iyi bir ipucu olmuÅŸtu.

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#Kate Middleton#Kensington SarayÄ±#Prens William

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