Kate ameliyattan sonra ilk mesajını gönderdi... Artık hayatta olmadığı bile söyleniyordu: Gölgelerin arasından çıktı...

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Kocası Prens William, katıldığı birkaç etkinlikte Kate'e yönelik sorulara "Her şey yolunda, iyileşiyor" diye yanıt verse de Buckingham ve Kensington bu konudaki sessizliğini hala koruyor.

Durum böyle olunca da Kate hakkındaki iddialar kelimenin tam anlamıyla yeryüzünden uzaya kadar uzadı. Geçtiğimiz hafta içinde Kate'in, annesi Carole Middleton ile birlikte bir otomobilde çekilen fotoğrafı yayınlandı.

İngiliz basını değil Amerikalı paparazzi tarafından çekilen bu fotoğraf da halkı sakinleştirmek yerine yeni iddiaların ortada dolaşmasına neden oldu.

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O fotoğrafta annesi Carole Middletonn gayet net bir şekilde görünüyordu. Ama Kate olduğu iddia edilen ve yolcu koltuğunda oturan genç kadının Kate olduğuna kimse inanmadı.

Güneş gözlükleri nedeniyle yüzü tam olarak görünmüyordu. Üstelik çok uzaktan çekilen o karede de Kate olduğu ileri sürülen genç kadının yüzü Galler Prensesi'nin alışıldık yüz çizgilerini taşımıyordu. Özetle o karedeki kadının yüzü daha dolgundu.

Bazıları o koltukta oturan genç kadının Kate olmadığını ileri sürdü. Bazıları da Prenses'in geçirdiği ameliyat ve sonrasında gördüğü tedavi nedeniyle ödem tuttuğunu ileri sürdü. Hatta Kate'in Crohn hastalığı nedeniyle ciddi bir bağırsak operasyonu geçirdiği, bunun ardından da kortizon tedavisi gördüğü iddiaları bir kez daha alevlendi.

KADINLAR GÜNÜ İÇİN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Kensington Sarayı ve ardından Prens William da yaptıkları kısa ve aslında çok da tatmin edici olmayan açıklamalarda Kate'in durumunun iyiye gittiğini ve iyileştiğini söyledi.

En sonunda dün yani 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Galler Prensesi Kate Middleton, sessizliğini bozdu! Her ne kadar yine kendini göstermese de kocası William ile birlikte kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden gönderdiği mesajla bir nevi kendisini merak edenlere seslenmiş oldu.

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Kate Middleton ile Prens William'ın ortak Twitter hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir paylaşım yapıldı. O ortak paylaşımda bir dizi fotoğraf ve şu mesaj yer aldı: "Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Bugün ve her gün muhteşem kadınların etkisini kutluyoruz. İşte geçmişte ilham aldığımız harika kadınlardan sadece birkaçı."

Paylaşımda Kate Middleton ve Prens William'ın geçmişte çekilen bir dizi fotoğrafına da yer verildi.





BU MESAJ DA KİMSEYİ TATMİN ETMEDİ

Ama yine de aslına bakılırsa bu paylaşım da Kate Middleton'a gerçekte ne olduğunu merak eden dünyanın dört bir yanındaki hayranlarını asla tatmin etmedi. Spekülasyonlar ve söylenti çarkı yine dönmeye başladı.

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Son olarak tüm ailesiyle birlikte 25 Aralık 2023'te Noel ayininde görüntülendi Kate Middleton. Yüzünde her zamanki gibi gülücükler vardı. Yine güzel giysiler içindeydi ve yine yanında çocukları vardı. Dışarıdan bakıldığında da herhangi bir sağlık sorunu var gibi görünmüyordu. Aşırı zayıflığı da yıllardır alışılan bir durumdu zaten.

Fakat 2024 yılının ocak ayının ilk yarısında Kate'in karın bölgesinden "planlı" bir operasyon geçirdiği açıklandı. Her ne kadar operasyonun planlı olduğu söylense de açıklamada iki hafta hastanede kalacağı bilgisinin yer alması kafaları karıştırdı. Üstelik sonrasında da nisan ayının ortalarına kadar evinde dinlenecekti.

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SANKİ HİÇ VAR OLMAMIŞ GİBİ

Kate'in ameliyatının açıklandığı aynı gün kayınpederi Kral Charles'ın da prostat büyümesi nedeniyle tedavi göreceği duyuruldu.

Hem de birkaç saat sonra. Ondan bir süre sonra da Charles'ın her ne kadar ayrıntısı belirtilmese de kansere yakalandığı açıklandı. Buna rağmen Kral, sık sık kamera karşısına çıktı, halka göründü. Hatta dışarıdan bakıldığında hastalığı belli bile olmuyordu.

Fakat Kate için bambaşka bir durum söz konusuydu. Prenses, hastaneden taburcu olduğunun açıklandığı gün bile görüntülenemedi. Ondan sonra da kayıplara karıştı zaten.

Birkaç zayıf ve hiç tatmin edici olmayan "iyileşiyor" açıklaması dışında bu konu hakkında hiç konuşulmadı. Sanki Kate, hiç İngiliz kraliyet ailesinde var olmamış gibi!

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ŞİDDET GÖRDÜ, YÜZÜ DAĞILDI... BOŞANIYORLAR... KATE HAMİLEYDİ...

Fakat bu sırada söylentiler de aldı başını gitti. Bir iddiaya göre kocası William'dan şiddet görmüştü. Hatta yüzü gözü dağılmış ve operasyon geçirmek zorunda kalmıştı.

Bununla bağlantılı bir başka iddia da William ile Kate'in arası kötüydü. Boşanma görüşmeleri perde arkasında sürüyordu. Elbette zamanı gelince her şey açıklanacaktı.

Bütün bunlara inananlar Kate'in ciddi bir ruhsal bunalım geçirdiğini ileri sürdü. Hatta onlara göre tedavi gördüğü ileri sürülen hastaneye hiç yatmamıştı. Birbirine bağlılığıyla bilinen Middleton ailesinden kimsenin ziyarete gelip giderken görüntülenmemesi bunun kanıtıydı.

İSPANYOL GAZETECİ: KATE KOMAYA GİRDİ

Daha sonra İspanyol basını başka bir iddia ortaya attı. Buna göre Kate'in operasyonu sırasında bir sorun çıkmıştı. Bunun sonucu olarak da Kate yapay komaya sokulmuş ve entübe edilmişti. Bunu ileri süren gazeteci iddiasının arkasında durdu "kaynaklarına güvendiğini" söyledi.

Bu türden başka bir söylentiye göre Kate Middleton, ameliyat sırasında beyin kanaması geçirdi ve bunun neticesinde felç oldu.

Bir başka iddiaya göre Kate dördüncü kez hamileydi. Ama o hamilelik sırasında sorun çıkmıştı, bebeğin alınması ve bir dizi operasyon geçirmesi gerekmişti.

Şu ana kadar ileri sürülen en akla yakın iddia Kate'in, bir bağırsak hastalığı olan ve tedavisi de uzun süren Crohn hastalığına yakalandığı oldu. Bunu ileri sürenlere göre Kate'in bağırsaklarının bir bölümü ameliyatla alındı. Hatta kolostomi torbası kullanmak zorunda kaldı. O şekilde görüntülenmek istemediği için de halkın karşısına çıkmak istemedi.

Daha iyimser takipçilerine göre ise Kate Middleton'ın hastalığını gizli tutmaya hakkı elbette var. İyice iyileşip de hastalığının etkilerinden kurtuluncaya kadar da halkın gözü önüne çıkmaması normal.

Bu gruptakilere göre belli ki Kate, geçirdiği operasyon nedeniyle sadece fiziksel değil ruhsal olarak da bir çöküntü geçirdi. Şu anda da ailesi ve çocuklarının desteğiyle zor günleri atlatmaya çalışıyor.

Bu iyimser bir yorum... Fakat öte yandan Prens William'ın son aylarda fazla zayıflaması, yüzündeki kırışıklıkların artması da birçok kişi tarafından işlerin yolunda olmadığı şeklinde yorumlanıyor.

WILLIAM DA ÇÖKTÜ

Kimi zaman kişisel nedenlerle planlanan görevlerini son anda iptal etmemesi de bunun bir kanıtı. Her ne kadar Prens, karısının iyileştiğini söylese de Kate'in durumu sanıldığından daha ciddi bu yorumu yapanlara göre.

Bu arada Kensington Sarayı da Kate hakkında gerçekten net ve tatmin edici bir açıklama yapmayı reddediyor. Durum böyle olunca da sosyal medyada "Kate Middleton nerede?" sorusu daha yüksek sesle sorulmaya başladı.

Görünüşe göre net bir açıklama yapılana ya da Kate gerçekten kanlı canlı bir şekilde ortada görünene kadar bütün bu söylentiler katlanarak ve çeşitlenerek artacak!

Kate Middleton, son olarak Aralık 2023'te ailesiyle birlikte Noel sırasında görüntülenmişti. Bir iddiaya göre de açıklamanın yapıldığı Ocak 2024'te değil, bu törenden birkaç gün sonra hastaneye yattı.