Karısından boşanmıştı… Yüzüğü bu kez 41 yıllık arkadaşının parmağına taktı!

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58 yaşındaki yakışıklı aktör 41 yıllık arkadaşıyla nişanlandı haberleri bir anda magazin manşetlerinde yerini alınca herkes parmak hesabı yaparak ikilinin ne zamandır tanıştığını hesaplamaya çalıştı. Birbirlerini 17 yaşından beri tanıyan Underwood ve herkesten bir sır gibi sakladığı nişanlısı Josie Hart neredeyse bir ömür sayılabilecek süredir güzel bir dostluğu yaşattıktan sonra olanlar olmuş, bu dostluktan sağlam temelleri olan bir aşk doğmuştu.

Blair Underwood ve Desiree DaCosta tam 27 yıl evli kaldılar, çiftin ayrılığı herkesi çok şaşırtmıştı

KİMSE AYRILACAKLARINA İHTİMAL VERMEMİŞTİ

Herkesi şaşırtan ise özel hayatı konusundaki her şeyin neredeyse ortaya döküldüğü Blair Underwood’un yeni sayılabilecek boşanmasının ardından bir anda ortaya su sürpriz haberler çıkması; dahası kimsenin nişanlandığı bu ‘gizemli’ arkadaş konusunda bir bilgisi olmamasıydı. Blair Underwood, Hollywood’da ünlendikten sonra gönül defterini kabarık tutmuş, eşi Desiree DaCosta'dan ise 18 ay önce boşanmıştı. Bu nişan haberi kısa sayılabilecek bir süre içinde gelince herkes şaşkına döndü.

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Underwood, yetenekli bir oyuncu olmasının yanında hayırseverliğiyle de tanınıyor. Gençliği boyunca irili ufaklı birçok film ve dizide boy gösteren ancak asıl şöhretini Sex and the City dizisinde oynayınca kazanan aktör Musküler Distrofi Derneği'nin Los Angeles bölümüyle yaptığı çalışmalardan dolayı 1993’te İnsani Yardım Ödülü'nü kazandı. 2003 yılında Ashley Judd ile birlikte YouthAIDS sözcüsü olarak görev yaptı. Ayrıca, AIDS Sağlık Vakfı'nın Washington, DC'deki Blair Underwood Kliniği'nde çalışmaya da devam ediyor. Underwood, Hollywood’un en deneyimli ve saygın isimlerinden Danny Glover’ın özel olarak siyahi oyunculara odaklanan ve kâr gütmeyen tiyatro grubu Robey Theatre Company'nin mütevelli heyetinde de yer alıyor. SOYU KAMERUN'DAKİ BABUNGO HALKINA DAYANIYOR

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Underwood, kendine özel bir DNA testi yaptırmış ve Kamerun'daki Babungo halkının soyundan geldiğini öğrenmişti. Yakışıklı oyuncu bu sırada Babungo'daki birkaç göbek uzaktan kuzenini bile bulmuş ve onunla aile bağı kurmayı başarmıştı. Gelin biz yine bu ilginç nişan hikâyesine dönelim…

Underwood, 1994'te güzller güzeli Desiree DaCosta ile evlenmişti. Aynı yıl 8 yıl boyunca başrollerinden birini üstlendiği çok sevilen hukuk dizisi LA Law sonra ermiş, aktör de başka film ve dizi projelerine yelken açmıştı. Çiftin bu evlilikten 25 yaşında Paris, 23 yaşında Brielle ve 21 yaşında Blake adında üç çocuğu var. Her zaman mutlu bir aile tablosu çizen çift Blair Underwood’un galalarına birlikte katılıp, kırmızı halılarda boy gösteriyor, çocuklarıyla katıldıkları etkinliklerde de görenlere parmak ısırtıyordu. Çiftin üç çocuğunun hepsi artık 20'li yaşlarında

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27 YILLIK EVLİLİK NEDEN BİTTİ?

31 Mayıs 2021'de ikili, ayrıldıklarını belirten ortak bir duyuruyla hayranlarını şok etti. 27 yıllık evliliğin bitmiş olduğuna inanamayan hayranları ve yakın dostları bu sağlam evliliğinin yıkılmasının ardındaki sebepleri merak edip olayı didiklemekten çekinmedi. Bu ayrılığın üzerinden 18 ay gibi kısa bir süre geçtikten sonra gelen bir başka şoke edici haberse boşanma olayından bile daha çok konuşulacaktı…

Blair Underwood ve eşi ayrılık kararlarını açıklarken “Bireysel ve toplu olarak kendimiz üzerinde muazzam miktarda düşündükten, dua ettikten ve çalıştıktan sonra, 27 yıl önce başlayan evliliğimizi bitirme kararına vardık. En gurur verici başarılarımız üç çocuğumuzdur. Allah'ın bize emanet ettiği üç ruh. Ebeveynliğin nimetlerinden etkilenmeye ve alçakgönüllü olmaya devam ediyoruz.” Şeklinde dokunaklı ve birbirlerine saygı ve sevgilerinin eksilmeyeceğinin altını çizen bir açıklama yapmıştı. Gizemli nişanlı ve 'eski dost' Josie Hart

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YÜZÜĞÜ 41 YILLIK ARKADAŞINA TAKTI!

Bu açıklamanın üzerinden çok da uzun olmayan bir süre geçtikten sonra 58 yaşındaki aktör, 41 yıllık arkadaşı Josie Hart ile evlenmeye hazır olduğunu açıkladı. Instagram'dan yanındaki yeni aşkıyla fotoğrafını paylaşan Underwood “Benim kişisel zaferim yeni nişanlım Josie Hart ile kırmızı halıda yürümektir. Hep bunun hayalini kurdum” diyordu. Paylaşılan fotoğrafta gerçekten de Underwood ve Josie Hart birbirlerine sarılmış gülümseyerek bir galada gazetecilere poz veriyorlardı.

Blair Underwood bu fotoğrafı paylaşırken nişanlandığı haberini de tüm dünyaya duyuruyor ve yeni ilişkisi hakkındaki aşk dolu, etkileyici sözleri ardı ardına sıralıyordu: YENİ SEVGİLİSİNE ÖVGÜLER DİZDİ

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“Hayatı sürekli yüksek sesle yaşayan tanıdığım en şaşırtıcı, zeki, güzel, komik, düşündürücü ve anlayışlı kişi. Gelecek çılgın olacak parlak Kız! Tanrı'nın yollarımızı nereye yönlendireceğini hiçbirimiz bilemeyiz. Oyuncu olmadan önce bile arkamı kolladı. 41 yıllık bir arkadaşlık yüzüne bir tokat atıp romantizme dönüştüğünde ayağa kalkar, dikkatini verir ve minnettarlıkla öne çıkarsın. Yavaşça ve nazikçe ileri. İşte başlıyoruz!”

Üç çocuk babası aktör ilişkisinin geçmişine kısaca ışık tutarken “Ben oyuncu olmadan önce bile arkamı kolladı.” diyordu. Şimdi ortaya çıkan bir başka soru vardı. Birbirlerini 41 yıldır tanıyan ve belli ki bu dostluğu her zaman yakın şekilde yürüten ikili Blair Underwood’un evliliği sürecinde de görüşmeye devam etmişti. Yani Underwood, 27 yıllık eşinden ayrılmadan önce hatta onunla olan evliliğinin çocuk sahibi olma ve onları büyütmek gibi en özel anların yaşandığı günlerde de Josie Hart’ı hep yanı başında tutmuştu. Eski dost-yeni aşıklar kırmızı halıda birden bire böyle ortaya çıktılar

"HEP KIRMIZI HALIDA SENİNLE OLMAYI HAYAL ETMİŞTİM"

Hâl böyle olunca bu gizemli arkadaş için acaba aktörün 27 yıllık evliliğinin bitmesinde parmağı olabilir mi şeklinde sorular sorulmaya başlandı. Acaba Blair Underwood yıllar içinde, evliliğinin bitimine uzanan süreç boyunca yakın dostuyla duygusal olarak yakınlaşmaya başlamış ve bu yakınlaşma bir aşka mı dönüşmüştü? Dedikodu gazeteleri ve Underwood- DaCosta çiftinin yakınlarından gelen fısıltılara göre bu oldukça kuvvetli bir ihtimal. Blair Underwood ve nişanlısı Josie Hart’ın ilişkisi devam edip bu sürpriz olayla ilgili detaylar ortaya çıktıkça bu konuyla ilgili çok daha fazla şey konuşulacağı şimdiden aşikâr.