Kanserim yalanıyla hayranlarından para toplayan ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu

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Choi Sung-bong, 2011’de “Korea's Got Talent” adındaki yetenek yarışmasına katıldığında ünlenmişti. Ünlü besteci Ennio Morricone'nin “Nella Fantasia” adlı opera eserini seslendiren şarkıcı başarılı performansıyla adeta internette fırtınalar estirmiş ve viral olmuştu. Hatta Justin Bieber, bu performansı izledikten sonra sosyal medya hesabında paylaşmış ve Choi Sung-bong için övgü dolu sözler yazmıştı.

Aslında sesi eğitimli değildi ancak çok güçlüydü ve yarışmadaki performansı ve anlattığı yaşam hikâyesi hem seyircileri hem de yarışma jürisini ağlatmıştı. Choi Sung-bong, 3 yaşında yetimhaneye terk edilmiş bir çocuk olduğunu ve 5 yaşında dayak yediği için oradan kaçtığını anlatınca herkes büyük bir üzüntü yaşamıştı.

Choi Sung-bong, 22 yaşında katıldığı yetenek yarışmasıyla ünlenmişti

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O zamandan beri aslında hiç gerçek bir evi olmadığını söyleyen talihsiz genç bulduğu her işte çalışarak yaşamaya çalıştığını; müziğin ve şarkı söylemenin onun için tek mutluluk kaynağı olduğunu anlatmıştı. O günlerde 22 yaşında olan Choi Sung-bong, topladığı sempati ve güçlü performansıyla yarışmayı 2. olarak bitirmeyi başardı. Sonra da bir müzik şirketiyle anlaşma imzaladı.

Yarışmadan sonra ünlenince 2016, 2021 ve 2022’de single’lar çıkaran şarkıcı zor geçen hayatını anlattığı bir de anı kitabı bastırmıştı. 2021’de kanser olduğunu söyleyen ve hayranlarından para toplamaya başlayan Choi Sung-bong’un yalan söylediği ve kanser olmadığı ortaya çıkmıştı.

3 yaşında yetimhaneye terk edilen şarkıcı evsiz kaldı ve hayatı zorluklar içinde geçti

Choi Sung-bong’un Seul’deki dairesine gelen polisler 33 yaşındaki şarkıcıyı ölü buldu. Choi Sung-bong’un ölümünün intihar sonucu olduğu açıklandı. Zor geçen çocukluk ve gençlik yıllarının ardından şöhret olan ancak bu kez de kanser yalanı ortaya çıktığı için zor durumda kalan Choi Sung-bong, kendi canına kıydı.

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Choi Sung-bong’un intihar etmeden önce kendi YouTube kanalına bir intihar ve özür notu koyduğu da ortaya çıktı. 2011’de başlayan kariyerini destekleyen herkese teşekkür eden şarkıcı, intihar notunda 2021’de ortaya çıkan dolandırıcılığı için de herkesten özür diledi.

“Yaptığım aptalca hatalardan dolayı herkesten en samimi şekilde özür diliyorum. Son iki sene boyunca bana inanıp destek yollayanlara paralarını iade ettim” yazan Choi Sung-bong’un son sözleri de “Geriye dönüp baktığımda genç olduğumu ve normal bir yaşam sürmek istediğimi görüyorum. Ama sonunda tüm bu olanlar için üzgünüm. Benim yüzümden zarar görmüş herkesten özür diliyorum. Hayat yolculuğumdan pişman değilim; elimden geleni yaptım ve her gün mutluluğun peşinden koştum.” oldu.

Choi Sung-bong, ardında yaptıklarından pişman olduğunu söyleyen bir not bıraktı

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Güney Kore son yıllarda K-Pop ve K-Drama yıldızlarının ani ve şüpheli ölümleriyle sarsılmaya devam ediyor. Hemen hepsi 20’li ve 30’lu yaşlarında olan, kimi şarkı söyleyerek kimiyse ses getiren dizilerle ünlenen yıldızların büyük bir kısmı intihar ederken bir kısmının ölümü kayıtlara “şüpheli ölüm” olarak geçiyor ve aydınlatılamıyor.