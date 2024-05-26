Kansere yakalanan Kate Middleton hakkında flaş iddia… ‘Onu daha aylarca kimse göremeyecek’

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İsmini vermeyen bir kraliyet kaynağı Daily Beast'e yaptığı açıklamada sağlığı elverir vermez kraliyet görevlerine geri döneceği söylenen Kate Middleton’ın yılın geri kalanında da ortalarda gözükmeyeceğini söyledi.

YENİ HABER KAFALARI BİR KEZ DAHA KARIŞTIRDI

Galler Prensesi’nin ajandasının tamamen boş olduğu, yılın geri kalanı için planlanmış hiçbir etkinlikte adı geçmediği iddia ediliyor.

Kraliyet etkinliklerini ve aile üyelerinin yer alacağı görevlerin takvimleri çok önceden belli oluyor ve bunlar da tümünün ajandalarında belirtilip önceden planlama ve hazırlıklar yapılıyor.

Bu kaynağa göre Kate Middleton’ın adı hiçbir etkinlikte yok. Bu da kanserle boğuşan prensesin 2024 yılının sonuna kadar bir daha ortalarda hiç gözükmeyeceği anlamına geliyor… Kate Middleton kamuoyunun karşısına en son geçen aralıkta katıldığı Noel ayininde çıkmıştı... O zamandan beri kraliyetin üç çocuğu da ortalarda görünmedi

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2024 YILININ SONUNA KADAR ONU KİMSE GÖREMEYECEK

Tabii kendisi istemez ve bir şekilde kameraların karşısına geçmezse…

Galler Prensesi ve eşi Prens William'ın arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişi de basına Middleton'ın bu dönemde neden her şeyden önce ruh sağlığına öncelik verdiğini anlattı.

“Şu anda onun için en önemli şey her türlü stres ya da endişeden kaçınmak ve sadece iyileşme işine devam etmek” diyen bu kaynak da Kate Middleton’ın ailesi tarafından bakıldığını söyledi.

Ancak bu açıklamada aileden bahsedilirken “birth family” ifadesi kullanılması dikkat çekti. Kaynaklar Kate Middleton’ın “doğum ailesi” yani kendi anne babası ve kardeşleri tarafından bakıldığının altını çiziyordu.

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"ONA KENDİ AİLESİ BAKIYOR"

Bu açıklamalar ve aile vurgusu bir kez daha Kate Middleton hakkında komplo teorilerinin ortaya atılmasına daha doğrusu hatırlanmasına vesile oldu. Kate ameliyat olduktan sonra ortadan kaybolup hiç ortalıkta görünmeyince sayısız spekülasyon sosyal medyayı sarmıştı.

Ameliyat olduktan sonra kimseler onu görmeyince Kate’in hastalığı ve başına gelenlerle ilgili birçok asılsız iddia ortaya atılmıştı. Prensesin hastalığının anlatılandan çok daha ciddi olduğu, komaya girdiği ve hatta aslında öldüğü bile söylendi.

Tedavisi devam eden Kate Middleton'ın daha uzun bir süre ortalarda görünmeyeceği ve yıl sonuna kadar hiçbir etkinliğe katılmayacağı iddia edildi

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Bu komplo teorisyenlerine göre Kate Middleton ocak ayında girdiği operasyondan hiç çıkamamış, öldüğü kraliyet tarafından saklanmış ve yerine de ona çok benzeyen bir geçmişti. Güzel prensesin kocası Prens William tarafından aldatıldığı, şiddet gördüğü ve ruh sağlığını kaybettiği de bu çılgın iddiaların arasındaydı.

KOMPLO TEORİLERİ YİNE GÜNDEMDE

Şimdi ortaya atılan bu yıl sonuna kadar onu kimselerin göremeyeceği iddiası da işte akla yeniden bu söylentileri getirdi ve sosyal medyadaki hayranları bir kez daha onunla ilgili bu komplo teorilerini yeniden yazıp çizmeye başladı.

Onunla neden kocası William ve kraliyet ailesinin değil de sadece kendi ailesinin ilgilendiği konusu yeni soru işaretleri yaratırken akıllara çiftin aslında ayrıldığı, William’ın bir metresi olduğu ve Kate’ten bir şekilde kurtulmaya çalıştığı iddiaları da yeniden sosyal medyada konuşmaya başladı.

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Çocukları Middleton'ın çocuklarıyla aynı okula giden ebeveynler haberin yayınlandığı Daily Beast'e, üç çocuk annesinin son aylarda herhangi bir spor karşılaşmasına ya da okul etkinliğine katıldığını görmediklerini söyledi. ate Middleton aylarca ortadan kaybolduktan sonra duygu dolu bir videoyla halkın karşısına çıkmış ve kanser olduğunu kendisi açıklamıştı

KANSER OLDUĞUNU DUYGU DOLU BİR VİDEOYLA KENDİSİ AÇIKLAMIŞTI

Kate Middleton en son 22 Mart'ta halka seslenmiş ve duygu dolu bir videoda “William ve ben, genç ailemizin iyiliği için durumumu özel olarak ele almak ve yönetmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” demişti.

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“Tedavimi tamamlarken bir aile olarak biraz zamana, alana ve mahremiyete ihtiyacımız olduğunu anlayacağınızı umuyoruz. İşim bana her zaman derin bir mutluluk duygusu vermiştir ve yapabildiğim zaman geri dönmeyi dört gözle bekliyorum, ancak şimdilik tamamen iyileşmeye odaklanmalıyım” diyen Kate Middleton uzun süren yokluğunu böyle anlatmıştı.

Kate Middleton'la aynı günlerde prostat ameliyatı olan Charles'ın da kansere yakalanması aile çok sarstı... Ancak kral kanser tedavisi görmesine ilerleyen yaşına rağmen etkinliklerde boy göstermeye devam ediyor

Middleton ne tür bir kansere yakalandığını açıklamadı ancak o sırada kemoterapi gördüğünü ve ölümcül hastalığın henüz “erken evrelerinde” olduğunu paylaştı.

İKİ KEZ ORTAYA ÇIKTI AMA...

Bu duyurudan önce prenses 2024 yılında sadece iki kez halk arasında görülmüştü.

İlk kez 4 Mart'ta annesi Carole Middleton Windsor Kalesi yakınlarında araba kullanırken siyah bir Audi SUV'un yolcu koltuğunda otururken görülmüştü.

Hiç kimse Kate Middleton'ın hangi tür kansere yakalandığını ve hastalığın vücudunun hangi bölgesinde bulunduğunu bilmiyor

Yaklaşık iki hafta sonra da 16 Mart'ta William'la birlikte bir çiftçi pazarında dolaşırken ve gülümserken bir videosu yayınlandı.

Middleton en son Aralık 2023'te bir Noel Günü kilise ayini için resmi olarak kamuoyunun karşısına çıkmıştı. Daha sonraki görüntülenmeleri de açıkçası kimseyi tatmin etmedi ve sağlığı konusunda endişeler sona ermedi…