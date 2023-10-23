Tescilli güzel müstakbel kocası için çok dua etmiş: İstediğim şeyleri kağıda yazdım ve oldu!

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Adını güzellik kraliçesi olarak duyuran sonra da modellik yapmaya başlayan ve ünlü bir reklan ve ekran yüzü haline gelen Olivia Culpo’yu evlilik ve annelik heyecanı sardı.

Olivia Culpo Kainat Güzeli sdeçildiğinde kraliçelik tacını böyle takmıştı

31 yaşındaki ünlü model NFL’de oynayan futbolcu sevgilisi Christian McCaffrey’yle dört yıldır büyük bir aşk yaşayan Olivia Culpo, nisan ayında nişanını duyurmuştu.

Yıllardır beklediği yuvaya yakın zaman sonra kavuşacak olan Olivia Culpo, samimi bir açıklama yaparak evlenir evlenmez korunmayı bırakıp hemen hamile kalmaya çalışacağını duyurdu.

11 yıldır modellik yapan Olivia Culpo birçok ünlü markanın da reklam yüzü

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Christian McCaffrey’den bir çocuk sahibi olmak ve aile kurmak için sabırsızlandığını söyleyen ünlü model son yıllarda endometriozis hastalığıyla mücadele etmişti.

Rahim iç zarına benzer hücrelerin rahim dışında büyüdüğü, kistler oluşturduğu ve genellikle ağrılı bir durum olan endometriozis hastalığı yüzünden hamile kalmak konusunda sıkıntılar yaşamaktan korkan Culpo Ağustos 2020'de bu yüzden bir de operasyon geçirmişti.

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Artık tedavi olan Culpo evlenmek ve bir an önce anne olabilmek için gün sayıyor. Tescilli güzel Culpo kısa bir süre önce katıldığı bir yayında müstakbel eşi Christian McCaffrey’nin hayatının aşkı olduğunu dile getirmiş ve onu bulduğu için ne kadar şanslı olduğundan bahsetmişti.

"Bir süre bekarlığa asla veda edemeyeceğimi düşünmüştüm ama işte şimdi buradayız" diyen Olivia Culpo hayranlarına "Müstakbel kocanız için dua edin" diye tavsiyede bulundu.

Culpo "hayatımın aşkı" dediği nişanlısını maçlarda da hiç yalnız bırakmıyor

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Evrenden kendisine uygun bir eş vermesi için dilekte bulunduğunu itiraf eden Culpo “Benim için işe yarayan buydu. Ellerimin ve dizlerimin üzerine çöktüm ve 'Tanrım, lütfen bana daha iyi bir yol göster' dedim." diyen güzel model aradığı eşteki bir başka özelliği daha itiraf etti.

Ünlü model hep Christian McCaffrey gibi bir eş hayal ettiğini ve bunun için çok dua ettiğini söyledi... Hatta müstakbel eşinde olmasını istediği özellikleri bir bir kağıda döktüğünü itiraf eden Culpo en sonunda hayallerine kavuştuğunu anlatarak hayranlarına da "Müstakbel kocanız için dua edin" önerisinde bulundu

Culpo, McCaffrey'i karlısına çıkarması için hayattan dilediği şeyleri sürekli olarak kağıda döktüğünü ve en sonunda başardığı anlattı. Culpo’nun eşi için dilediği şeylerden biri onun annesine yakın bir erkek olmasıydı.

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Christian McCaffrey’nin annesiyle çok ideal bir ilişkisi olduğunu ve ona çok yakın olduğunu söyleyen Culpo 27 yaşındaki McCaffrey’le nişanlandığı haberini sosyal medya hesabından "En iyi arkadaşımla evleniyorum. Seni çok seviyorum nişanlım." paylaşımıyla duyurmuştu.