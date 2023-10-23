Uslanmaz çapkının hakkından bir tek o gelebildi… Yedinci kez baba olan ünlü aktörün keyfi yerinde

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İngiliz aktöre birbirinden başarılı oyunculuk performansları bir yana bir eş ve sevgili olarak gösterdiği performanslarla kendini kadınların korkulu rüyası sayılabilecek bir noktaya getirmişti. Hayatına giren kadınları aldatan ve zor zamanlarında terk etmesiyle hatırlanan Jude Law en sonunda biraz da olsa “duruldu” demek artık mümkün.

2015'te çıktıkları Roma tatilinde böyle aşk dolu pozlar veren Jude Law ve eşi Phillipa Coan gizlice bir çocuk sahibi daha oldu

USTA ÇAPKINI USLANDIRAN KADIN!

Jude Law ve 2019’da evlendiği 38 yaşındaki eşi Phillipa Coan geçtiğimiz gece Londra’da gece eğlencesinden dönerken görüntülendi. Başarılı bir psikolog olan Phillipa Coan uzmanlığını büyük firmalara danışmanlık vererek kullanıyor ve kendisinin de oldukça başarılı bir şirketi var.

Özel hayatlarını gözler önünde yaşamaktan kaçınan çiftin ilk çocuğu 2020'de dünyaya gelmişti... Çiftin geçen şubatta bir çocuğu daha olduğu ortaya çıktı: Jude Law böylece yedinci kez baba olmuş oldu

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Yolları ilk olarak ortak arkadaşları tarafından tanıştırıldıklarında, 2015’te kesişen çift 2019’da evlenmişti. Evlendikten sonra pandemi döneminde birlikte karantinaya giren çiftin 2020’de bebek beklediği ortaya çıktı. Jude Law Aralık 2020'de The Tonight Show'da Jimmy Fallon ile yaptığı röportaj sırasında altıncı kez baba olduğunu açıkladı.

Uslanmaz çapkını yola getiren kadın olarak anılan 38 yaşındaki Phillipa Coan hem başarılı bir psikolog hem de kendi şirketi olan bir iş kadını

GİZLİCE BABA OLDU: 7. ÇOCUĞU DA DOĞDU

Jimmy Fallon ünlü aktöre pandemi karantinası sırasında neler yaptığını sorunca Law ona “Bahçeyle uğraşıyordum. Bir de bir bebek sahibi oldum” diye cevap vermişti. Özel hayatlarını pek göz önünde yaşamayan çiftin bu bebeğin ardından bir kez daha çocuk sahibi olduğu ise çok sonra ortaya çıktı.

Çift geçtiğimiz gece Londra sokaklarında görüntülendi, yedinci kez baba olan Jude Law'ın neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı

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İkinci çocuklarını herkesten gizleyen ve doğum haberini de duyurmayan çiftin bebeklerini şubat ayında kucaklarına aldığı biliniyor. Jude Law’la 8 yıldır birlikte olan ve en sonunda ünlü aktörü evliliğe ve yeniden baba olmaya ikna eden Phillipa Coan için herkes uslanmaz çapkının hakkından bir tek o gelebildi diyor.

"KARIMA DELİCESİNE AŞIĞIM"

Usta aktör altıncı çocuğunun doğumundan sonra eşiyle birlikte bir aile olarak yuva kurabildikleri için çok mutlu olduğunu söylemişti. Law o günlerde ailesini daha da büyütme fikrine sıcak baktığını açıklayarak “Bunu seviyorum, bu yüzden kesinlikle neden olmasın? Delicesine aşık olduğum biriyle birlikte olduğum için çok şanslıyım...” demişti.

Jude Law karısına delicesine aşık olduğunu ve daha fazla çocuk yapma fikrine de sıcak baktığını söylüyor

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“Daha fazla çocuk sahibi olma fikri harika olurdu. Hayatımda hiç olmadığı kadar eğlendiğim biriyle birlikte olduğum için şanslıyım.” diyen Jude Law gerçekten de onu uslandıran eşinden bir çocuk sahibi daha olmuş ancak medya ilgisini üstüne çekmek istemediği için bu haberi gizli tutmuştu.

Jude Law'ın ilk eşi Sadie Frost’la 6 yılsüren evliliğinden üç çocuğu olmuştu

Jude Law 2016'da yaptığı bir açıklamada geçmiş ilişkileriyle ilgili hatalarını kabul etmiş ve adeta günah çıkararak kalbini kırdığı kadınlardan bu sözlerle özür dilemişti: "‘İnsanları incittiğim için çok pişmanım. Korkunç şeyler yaptım. Benim yüzümden çekilmiş acıları düşündükçe kalbim ağrıdı. Pişmanlık çok ilginç bir duygu… Sanırım, artık bazı dersleri aldım. Bu bir bakıma iyi de oldu çünkü ne kadar rezil ve ahmak olduğumu anladım, bunun sonuçlarını da ödemem gerektiğini öğrendim."

KADINLAR KONUSUNDA "SABIKALI" BİR İSİM

Bu gizliliğin aslında deyim yerindeyse Jude Law’ın bu konuda “sabıkalı” olmasıyla bir bağlantısı olabilir… İlk evliliğini ünlü oyuncu Sadie Frost’la yapan Jude Law’ın 6 yıl süren bu evlilikten 3 çocuğu oldu. Boşandıktan sonra bir başka Hollywood yıldızı Sienna Miller’la büyük bir aşk yaşayan Law aynı büyüklükte bir skandal yaratmayı başarmıştı.

Jude Law'la nişanlanan ve bir gelecek hayali kuran Sienna Miller usta aktörün onu bebek bakıcısıyla aldatması yüzünden hayatının şokunu yaşamıştı

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2006’da Sienna Miller’ın Jude Law’ın çocuklarına bakması için tuttuğu dadı Daisy Wright’la bir ilişki yaşayan aktör Miller’a yakalandı ve yıllarca unutulmayan bu yasak aşk yüzünden onunla yollarını ayırdı. Jude Law, 2008’de Sherlock Holmes filmini çekerken model Samantha Burke ile tek gecelik bir aşk yaşadı. Ve böylece dördüncü kez baba oldu. Başta bu çocuğu kabullenmeyen Jude Law Samantha Burke’ün DNA testiyle davasını kanıtlaması sonucunda çocuğu kabullenmek zorunda kaldı.

Jude Law'la yasak bir aşk yaşayan dadı Daisy Wright daha sonra gazete ve televizyonlara bu konuyla ilgili sayısız röportaj vermiş ve bu yaptığından ileride pişman olduğunu açıklamıştı

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Takvimler 2014’ü gösterdiğinde bu kez Çekya’da bir film çekiminde olan Jude Law bu kez de müzisyen Catherine Harding’le kısa süreli bir gönül macerası yaşadı. O günlerde Law 41, Catherine Harding ise 23 yaşındaydı. Law’ın bu birkaç günlük maceradan da bir çocuğu oldu.

Jude Law 2008'de model Samantha Burke ile bir kaçamak yaşamıştı ve ondan da bir kızı oldu

TEK GECELİK KAÇAMAKLARDAN ÇOCUKLARI OLMUŞTU

Jude Law, Samantha Burke için de Catherine Harding için de aynı bahaneyi kullandı: Bu kadınların hamilelikleri ortaya çıktığında onlarla ilişkisinin çoktan bitmiş olduğunu söyledi ve arkasına bakmadan yoluna devam etti. Böylece çocuklarına karşı maddi sorumluluklarını yerine getirse de onların hayatında baba olarak var olmadı.

Ünlü aktörün müzisyen Catherine Harding'den de bir kızı oldu

Jude Law’ın eski eşi Sadie Frost’tan doğan en büyük çocuğu, oğlu Rafferty 27 yaşında. 23 yaşındaki kızı Iris artık modellik yapıyor, diğer kızı Ruby ise 21 yaşına bastı. Aktörün model Samantha Burke’ten doğan kızı Sophia 13, Catherine Harding’den doğan kızı Ada ise 8 yaşında.

Jude Law’ın eski eşi Sadie Frost’tan doğan çocukları artık birer yetişkin oldu hatta kızı Iris tanınmış bir model olma yolunda

Jude Law’ın (şimdilik) son eşi Phillipa Coan’dan doğan biri 3 yaşında biri de 8aylık olan son çocuklarınınsa henüz cinsiyetleri ve isimleri bilinmiyor.