Ne büyük heveslerle evlenmişlerdi.. Ölüm büyük aşkını elinden aldı...İyi uykular en sevdiğim

Haberin Devamı

Genç kadın bembeyaz gelinliği içinde mutlulukla gülümsemekten kendini alamıyordu. Genç adamın da ondan eksik yanı yoktu. Damatlık takım elbisesi içinde kelimenin tam anlamıyla sevinçten uçuyordu.

Her ikisinin de kalplerindeki ışıltı yüzlerine yansıyor, oradan da mutluluklarına tanık olanlara yayılıyordu.

O sırada henüz bilmiyorlardı ama onları gelecek yıllarda büyük bir sınav bekliyordu. Zorlu bir hastalık...

O genç adam, evlenmelerinin üzerinden sadece 4 yıl geçtikten sonra kansere yakalandığını öğrendi. Üstelik doktorları ona sadece altı ay yaşayabileceğini söyledi.

Önce ne yapacağını bilemedi, karısına bu durumu nasıl anlatacağını... Daha da ötesinde üç tane küçücük çocuğu vardı.

Ama genç adam direndi. Hem de olağanüstü bir çabayla direndi... Doktorların altı ay diye belirlediği ömrünü iki buçuk yıl daha sürdürdü. Tam da galiba işler yoluna giriyor. En azından çok istediği gibi "çocuklarının biraz daha büyüdüğünü görebilecek kadar yaşar" diye düşünüldüğü bir sırada karısı acı haberi duyurdu... Sevdiği adam artık yoktu.

Haberin Devamı

DÜĞÜNDEN DÖRT YIL SONRA HASTALIĞA YAKALANDI

Son iki yıldır bütün dünyayı etkileyen bu trajik öykünün kahramanları İngiliz sunucu Jonnie Irwin, eşi Jessica Holmes ve üç küçük çocuğu...

Sunuculuğunu üstlendiği A Place In The Sun, Escape to the Country gibi yapımlarla tanınan Irwin, 2020 yılında yakalandığı akciğer kanserine yenildi. Karısı Jessica Holmes'un duyurduğuna göre 50 yaşındaki sunucu cuma günü sabahın erken saatlerinde hayata veda etti.

Doktorlarının söylediğini tersine, mükemmel bir direniş göstererek altı ay değil iki buçuk yıl hayata tutunan Jonnie Irwin'in ölümünü 2016 yılında evlendiği eşi Jessica Holmes, önce sunucunun Instagram sayfasından duyurdu.

Büyük bir üzüntüyle eşinin, cuma sabahı öldüğünü açıklayan Jessica Holmes, ardından da kendi sosyal medya sayfasında, okuyanları ağlatan bir mesaja yer verdi.

Haberin Devamı

O GÜN GELMESİN DİYE DUA EDİYORDU... AMA GELDİ

Irwin ile evliliğinden beş yaşında Rex, iki yaşında Rafa ile Cormac adında ikiz erkek çocukları olan Jessica mesajına "İyi geceler en sevdiğim...Her şey için teşekkür ederim. Seni her zaman seveceğim" satırlarıyla başladı.

Sonra da gelmemesi için dua ettiği en zor günün geldiğini yazdı acılı eş. "Dünyanın bütün üzüntüsüyle doğrularım ki Jonnie bugün erken saatlerde hayata veda etti. Onun sonuna kadar savaşan sihirli beyni şimdi uykuya daldı" diye devam etti.

Jessica Holmes, duygu yüklü paylaşımında satırlarını şöyle sürdürdü: "O bana hayatımda isteyebileceğimden çok daha fazlasını verdi. Çılgın bir aşkla dolu 8 yıl, macera ve üç tane harika erkek çocuğu. Seni gururlandırmaya devam edeceğim, ama bunu hayatımın geri kalanında sadece senin aşkın beni bulduğunda ve bana yol gösterdiğinde yapabilirim."

Haberin Devamı

'SANA İHTİYACIMIZ VAR'

Jonnie Irwin'in hastalıkla mücadelesi süresince en büyük destekçisi olan Jessica Holmes takipçilerini çok duygulandıran "Benim ve çocukların sana ihtiyacımız var" satırlarına da yer verdi paylaşımında.

Kocasının yaşadıklarının adaletsizlik olduğunu belirten Jessice Holmes'un mesajı şöyle devam etti: "Jonnie sen tanıdığım en yakışıklı adamdın. Bu acımasız son için çok üzgünüm. Bu gerçekten adil değil ve sen bunu hak etmedin."

Kocasının başka insanların hayatına dokunduğunu da hatırlatan Jessica Holmes satırlarını "Seni çok seviyorum... Seninle her zaman gurur duyacağım" satırlarıyla bitirdi.

Haberin Devamı

Jessica Holmes'un bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda duygu dolu yorum ve sabır dilekleri geldi.

GÖRÜŞÜ BULANIKLAŞTI, DOKTORA GİTTİ, KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

2020 yılında program çekimi için gittiği İtalya'da, otomobil kullanırken görüşü bulanıklaşınca gittiği doktorda öğrendi Jonnie Irwin akciğer kanserine yakalandığını.

Sonra daha detaylı tetkikler yapıldı. Doktorları ona sadece altı ay yaşayabileceğini söyledi. Ama ünlü sunucu hastalıkla iki yılı aşkın bir süre mücadele etti.

Irwin başlarda hastalığını kamuoyundan sakladı. Bu durum iki yıl sürdü. Fakat sonra bir dergiye verdiği röportajda en sonunda sırrını açıkladığı için omuzlarından büyük bir yük kalktığını söyledi.

Haberin Devamı

Jonnie Irwin, bu işin en zor kısmının durumunu karısı Jessica'ya açıklamak olduğunu da anlatmıştı. Sonra da gözyaşları içinde bu durum için özür dilediğini sözlerine eklemişti.

İŞİNE DÖNDÜĞÜNÜ DUYURMUŞTU

Jonnie Irwin, geçen yılın kasım ayında sağlığında bazı olumlu gelişmeler yaşandığını belirterek BBC kanalında yeniden program yapmaya başlayacağını duyurmuştu.

Hatta programıyla ilgili hazırlanan kısa bir video klibi de sosyal medya sayfasından paylaşmıştı. Bu durum da ondan haber bekleyen hayranlarına da diğer hastalara da bir umut kaynağı olmuştu.

Irwin, bir yandan hastalıkla boğuşurken diğer yandan da ailesiyle birlikte yaşadıkları evin renovasyonuyla uğraşmıştı. Bu sırada yapılanları da sosyal medya sayfasından paylaşıyordu ünlü sunucu.

ÖLÜMÜNDEN SEKİZ GÜN ÖNCE BU PAYLAŞIMI YAPTI

Onun hastalığını takip edenlerin de ailesinin de en çok yüreğine dokunan ayrıntı ünlü sunucunun "En çok çocuklarımın büyüdüğünü göremeyeceğim için üzülüyorum" sözleri olmuştu.

Jonnie Irwin, ölümünden tam sekiz gün önce hastaneden bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Ünlü sunucu "Bu altı gündür uykusuz kalan bir adamın görüntüsü" diye yazarak hastanede MR taramaları için beklediğini belirtmişti.

Jonnie Irwin ile Jessica Holmes'un üç çocuğu babalarının ciddi bir hastalığı yakalandığından habersizdi. Çiftin büyük çocuğu beş yaşındaki Rex. İkizler Cormac ile Rafa ise iki yaşında.





Irwin, geçen haziran ayında üç küçük çocuğuyla son Babalar Günü'nü kutlamıştı.





Jessica bütün bu yaşadıklarını "haksızlık" olarak nitelendirdi.