Kanserle savaÅŸÄ±n sembolÃ¼ olmuÅŸtu... ÃœnlÃ¼ sunucudan acÄ± haber geldi... Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶remeyecek

Haberin DevamÄ±

YaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§ buÃ§uk yÄ±ldÄ±r akciÄŸer kanseriyle savaÅŸan ve mÃ¼cadelesinin her anÄ±nÄ± sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸan Irwin 50 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

ÃœnlÃ¼ sunucunun Ã¶lÃ¼m naberini eÅŸi Jessica Holmes, Instagram sayfasÄ±ndan duyurdu.

OLAÄžANÃœSTÃœ BÄ°R EÅžTÄ°

Irwin ile evliliÄŸinden beÅŸ Ã§ocuk babasÄ± olan Jessica Holmes sonsuzluÄŸa uÄŸurladÄ±ÄŸÄ± kocasÄ±nÄ± "olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir eÅŸti "diye tanÄ±mladÄ±.

Jonnie Irwin'in Instagram sayfasÄ±nda birlikte Ã§ekilen bir fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸan Jessica duygu dolu bir metin de kaleme aldÄ±.

AcÄ±lÄ± eÅŸ "'Jonnie'nin Ã¶lÃ¼m haberini Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle paylaÅŸÄ±yoruz. GerÃ§ekten dikkate deÄŸer bir ruh, sarsÄ±lmaz bir gÃ¼Ã§ ve cesaretle kansere karÅŸÄ± cesurca savaÅŸtÄ±" diye yazdÄ±.

Haberin DevamÄ±

ÃœÃ§ Ã§ocuÄŸuyla birlikte kocasÄ±nÄ± sonsuzluÄŸa uÄŸurlayan Jessica Holmes satÄ±rlarÄ±nÄ± 'Jonnie nezaketi, sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± ve bulaÅŸÄ±cÄ± ruhuyla pek Ã§ok kiÅŸinin hayatÄ±na dokundu" diye tamamladÄ±.

AcÄ±lÄ± eÅŸ Jessica Holmes satÄ±rlarÄ±nÄ± "Huzur iÃ§inde yat sevgili Jonnie. Ã‡ok Ã¶zleneceksin ama asla unutulmayacaksÄ±n" diye bitirdi.

Â

HASTALIÄžINI Ã‡EKÄ°M Ä°Ã‡Ä°N GÄ°TTÄ°ÄžÄ° Ä°TALYA'DA Ã–ÄžRENDÄ°

Jonnie Irwin'in hastalÄ±kla tanÄ±ÅŸmasÄ± 2020 yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸti. 2000'li yÄ±llar boyunca ekranÄ±n aranan yÃ¼zlerinden biri olan Irwin bir sÃ¼re ortadan kayboldu. Sonra kendisiyle ilgili olarak hayranlarÄ±nÄ± Ã¼zen bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±. "Sizinle paylaÅŸacak kÃ¶tÃ¼ bir haberim var... Ben kanserim."

ÃœnlÃ¼ sunucu sosyal medya sayfasÄ±ndan akciÄŸer kanserine yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Hatta hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±, teÅŸhis aldÄ±ÄŸÄ± 2020 yÄ±lÄ±ndan baÅŸlayarak iki yÄ±l boyunca sakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti. Hatta bu konuda "Kirli bir sÄ±r saklÄ±yorum" diye baÅŸladÄ± itirafÄ±na.

Haberin DevamÄ±

Irwin; Hello dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu kadar uzun sÃ¼re saklamanÄ±n kendisi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir yÃ¼k olduÄŸunu anlattÄ±.

Sonra sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Geride ne kadar zamanÄ±m kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyorum, ama olumlu dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye ve Ã¶yle kalmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Benim bu konudaki yaklaÅŸÄ±mÄ±m 'Kanserle mÃ¼cadele ediyorum, kanserden Ã¶lmÃ¼yorum.' Yapmak istediklerime iliÅŸkin kÃ¼Ã§Ã¼k hatÄ±rlatma notlarÄ± hazÄ±rladÄ±m. Kendime 'ileri dÃ¶nÃ¼k plan yapma, Ã§Ã¼nkÃ¼ yeterince iyi olmayabilirsin' demeyi alÄ±ÅŸkanlÄ±k haline getirdim."

Irwin, 2020 yÄ±lÄ±nda teÅŸhis aldÄ±ÄŸÄ±nda kendisine altÄ± ay Ã¶mÃ¼r biÃ§ildiÄŸini de sÃ¶ylemiÅŸti. Fakat hem gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ tedaviler hem de kendi direnciyle Ã¼Ã§ buÃ§uk yÄ±l hastalÄ±kla mÃ¼cadele etti.

Jonnie Irwin, bu "plan yapmak" konusundaki sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: " Ama plan yapmak istediÄŸimi biliyorum. Ailemle anlarÄ± yakalamak ve anÄ±lar biriktirmek istiyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ gerÃ§ek ÅŸu ki: Ã‡ocuklarÄ±m babalarÄ±nÄ± tanÄ±madan bÃ¼yÃ¼yecekler. Bu benim kalbimi kÄ±rÄ±yor."

Haberin DevamÄ±

EN ZORU HASTALIÄžINI EÅžÄ°NE SÃ–YLEMEKTÄ°

Jonnie Irwin, akciÄŸer kanserine yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± 2020 yÄ±lÄ±nda, A Place in the Sun adlÄ± programÄ±n Ã§ekimi iÃ§in bulunduÄŸu Ä°talya'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir olayÄ±n ardÄ±ndan Ã¶ÄŸrendi.

Ä°ÅŸte doktorlarÄ±n kendisine verdiÄŸi bu acÄ± haberi karÄ±sÄ± Jessica'yla paylaÅŸmak Irwin iÃ§in Ã§ok zor oldu Hello dergisine anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re.

Bu konuda ÅŸunlarÄ± anlattÄ± TV yÄ±ldÄ±zÄ±: "Eve gidip bunu karÄ±ma sÃ¶ylemek zorundaydÄ±m. KarÄ±m evde bebeklerimize bakÄ±yordu. Bu, yÄ±kÄ±cÄ± bir durumdu. BÃ¼tÃ¼n yapabildiÄŸim Ã¶zÃ¼r dilemekti. Kendimi sorumlu hissettim."

Jonnie Irwin geÃ§en yÄ±lÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda yeniden seslendirme iÅŸine dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼. Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda da kendini iyi hissettiÄŸini tedavilerin iÅŸe yaradÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

Haberin DevamÄ±

Ã‡OCUKLARININ BÃœYÃœDÃœÄžÃœNÃœ GÃ–REMEMEKTEN KORKUYORDU:Irwin hastalÄ±ÄŸÄ±yla ilgili en Ã§ok korktuÄŸu ayrÄ±ntÄ±nÄ±n Ã¼Ã§ kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸunun bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rememek olduÄŸunu da her fÄ±rsatta tekrarlÄ±yordu.

Â