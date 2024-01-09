Japon Prensesi Kiko’nun gizemli hastalığı… Normal şekilde yemek yiyememeye başladı!

Haberin Devamı

Japonya sarayını da bugünlerde büyük bir korku sarmış durumda. Japonya Veliaht Prensesi Kiko'nun gizemli bir hastalığa yakalandıktan sonra “normal yemekler” yiyememeye başladığı iddia edildi.

Ulusal gazete The Mainichi'nin haberine göre, İmparatorluk Hanedan Ajansı, iki çocuk annesi kraliyet annesinin geçen yıldan bu yana rahatsız olduğunu belirtti.

Doktorlar, Prensesin virüs ve grip testlerinin negatif çıkmasının ardından Kiko'nun rahatsızlığının nedeni olarak Covid-19'u devre dışı bıraktılar.

Kiko'nun hastalığının nedeninin hala bilinmediği göz önüne alındığında, tıp uzmanları yaşanan bu duruma bir çözüm bulmak için sürekli testler yapıyor.

Japon hanedanı impatorluk ailesinin yeni yıl portrelerini resmi sitesinden yayınlamış ancak yeni yıl kutlamalarını çok sayıda can kaybına yol açan deprem dolayısıyla iptal etmişti

Haberin Devamı

Prenses kısa bir süre önce yeni yıl kutlamalarına katılmıştı ve yeni yıl münasebetiyle yayınlanan aile portrelerinde gülümserken moralinin yerinde olduğu görülüyordu.

Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nda düzenlenen yeni yıl aile fotoğrafı çekimi sırasında Veliaht Prens Akishino ve eşi Veliaht Prenses Kiko, çocukları 29 yaşındaki Prenses Kako ve 17 yaşındaki Prens Hisahito ile birlikte poz verdi.

Prenses Kiko, Japonya Veliaht Prensi Fumihito’nun eşi. Çift 34 yıldır evli ve ikisi kız biri erkek üç çocukları var. Veliaht Prensi Fumihito, Japonya’nın mevcut İmparatoru Naruhito’nun küçük kardeşi ve ondan sonra tahta çıkacak olan isim.

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko sık sık ülkelerini diplomatik gezilerde temsil ediyorlar... Hastalığı teşhis edilemeyen ve yemek de yiyemeyen prenses için endişeler artıyor

Haberin Devamı

Çift, her ikisi de Gakushuin Üniversitesi'nde öğrencisiyken tanışmıştı. Fumihito da tıpkı eski imparator babası gibi eski aristokrasi ve imparatorluk ailesinin eski yan kolları dışından, halktan biriyle evlilik yapınca çok tartışma yaratmıştı.

Prens hem geleneklere bağlı kalmadı hem de İmparator ağabeyi Naruhito’yu beklemeden ondan önce evlenerek Japon aristokrasisi tarafından kınandı ve dışlandı. Gelecekte Japonya tahtına İmparatoriçe olarak çıkacak olan Prenses Kiko’nun doktoralı bir akademisyen olduğunu da belirtelim…

Veliaht Prens Fumihito ve Prenses Kiko birkaç yıl önce aşkı uğruna ailesini ve tüm unvanlarını terk eden kızları Prenses Mako'yla gündeme gelmişti

Haberin Devamı

Veliaht Prens Fumihito ve Veliaht Prensesi Kiko, birkaç yıl önce en büyük kızları Prenses Mako'nun halktan biriyle evlenebilmek için tüm unvanlarından ve ileride taht için iddia edebileceği tüm haklarından vazgeçmesiyle gündeme gelmişti.

Ancak bu aşk ve evlilik Prenses Mako’nun imparatorluk sarayından, gelecekte edineceği unvanlardan ve kraliyet servetinden alacağı paydan vazgeçmesi anlamına geliyordu. Japonya’da imparatorluk kuralları imparatorluk soyundan gelen kişilerin soylu olmayan eşlerle evlenmesine izin vermiyor.

Prenses Mako 2017'de nişanlansa da soylu omayan birini seçtiği için ailesi bu evliliği ancak 2020'de onayladı ve çift evlendikten sonra Mako tüm taht haklarından feragat etti

Haberin Devamı

Bu kural erkek hanedan üyeleri için esnetilse de ailenin kadınları soylu olmayan eşler seçtiklerinde tüm haklarını kaybediyorlar. Prenses Mako sevdiği adamlar evlenebilmek için aktif hanedanlık görevlerinden ayrılmıştı.

Üstelik gururlu prenses bunun karşılığında imparatorluğun kendisine ödeyeceği tek seferlik 1 buçuk milyon dolar gibi yüksek miktarda bir ödemeyi de reddettiği biliniyor. Prenses Mako ve eşi Komuro Kei, evlendikten sonra New York’a yerleşmişti.