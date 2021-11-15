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Eski prenses New York'taki 'sıradan' hayatına başladı

#Prenses Mako#Japonya#New York
Eski prenses New Yorktaki sıradan hayatına başladı

Yıllar süren mücadelenin ardından sevdiği adamla evlenerek tahttaki tüm haklarından vazgeçen Japon Prensesi Mako yeni hayatına başladı. Mako ve eşi New York'a ayak basarak 'sıradan' hayatlarına ilk adımı atmış oldu.

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ABD basınında yer alan haberlere göre, erkek arkadaşıyla evlenerek kraliyet statüsünden vazgeçen Mako ile eşi Komuro Kei Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen küçük çaplı törenle yolcu edildi.

New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na ulaşan Kumoro çiftine, havaalanında polis ve güvenlik ordusu eşlik etti.

Çıkışta kendilerini bekleyen onlarca gazetecinin sorularına yanıt vermeyen çift, bir araçla havalimanından uzaklaştı.

Eski prenses New Yorktaki sıradan hayatına başladı

26 Ekim'de evlenen 30 yaşındaki çiftin, Komuro'nun hukuk firmasında çalıştığı New York'ta bir daire kiralaması bekleniyor.

Eski prenses Mako'nun, ABD'de kuracağı "sıradan" yaşamı uluslararası kamuoyunun merak konusu oldu.

Mako'nun New York'taki aile ve iş hayatının kamuoyu tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor.

Japonya İmparatorluk ailesinde halktan biriyle evlenen kadın mensuplar, kraliyet statüsünü kaybediyor.

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Prenses Mako da evliliği nedeniyle bu statüsünden vazgeçti.

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#Prenses Mako#Japonya#New York

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