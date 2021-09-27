Prenses Mako önce kraliyeti şimdi de parayı elinin tersiyle itti

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Japon Prenses Mako, üniversiteden sınıf arkadaşıyla evlenmek için kraliyet statüsünden vazgeçmesinin ardından şimdi de kraliyet tarafından yapılacak bir milyon dolarlık ödemeyi almaktan vazgeçti.

Yerel basın, bu yeni gelişmenin Mako’nun nişanlısıyla ilgili tartışmalar nedeniyle yıllarca ertelenen evliliğinin önünü açtığını yazdı.

EVLENECEKLERİNİ DUYURUP ERTELEMİŞLERDİ

Dönemin imparatoru Akihito'nun 29 yaşındaki torunu ve üniversiteden sınıf arkadaşı Kei Komuro, 2017'de nişanlandıklarını duyurdular. Ancak ertesi yıl çift, bu kadar erken evlenme konusunda tereddütleri olduğunu ve geleceklerini birlikte planlamak için daha fazla zamana ihtiyaçları olduğunu söyleyerek düğünlerini erteledi.





KRALİYETTEN AYRILAN ÜYELERE ÖDEME YAPILIYOR



Asırlık Japon yasalarına göre, bir kraliyet üyesinin halktan biri ile evlenmesi anlamına gelen bu evlilik, Prenses Mako'nun kraliyet statüsünden vazgeçmesini gerektiriyor. Yine yasalara göre, kraliyetten ayrılan üyelere tek seferlik bir ödeme yapılıyor. Ödemenin miktarı, başbakan ve diğer yedi kişiden oluşan Imparatorluk Ekonomi Konseyi tarafından kararlaştırılıyor.

JAPONYA TARİHİNDE BİR İLK

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Ancak Prenses Mako nişanlısı hakkındaki kamuoyu eleştirileri sonrası kendisine kraliyet statüsünden vazgeçmesi nedeniyle yapılması gereken 150 milyon yen (1.35 milyon $) değerindeki bu ödemeyei almamaya kadar verdi. Hükümet de prensesin bu ödemeden vazgeçmesi konusunda hemfikir. Para Prenses Mako'ya hibe edilmezse, Japonya'nın savaş sonrası tarihinde ilk kez böyle bir ödeme yapılmamış olacak.

ABD’DE YAŞAYACAKLAR

Japon yayın organı NHK, düğün tarihinin Ekim ayında açıklanabileceğini söylerken medya, çiftin Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamayı planladığını iddia etti.

DAMADIN GÖRÜNTÜLERİ OLAY YARATMIŞTI

Söz konusunu düğünün yaklaşmakta olduğunu öngören bir Japon gazeteci, kısa süre önce New York'ta “damat” Komuro'nun izini sürmüş, Komuro’nun at kuyruklu fotoğrafı Japon Twitter kullanıcıları arasında infial yaratmıştı.

SIRADAN KİŞİLERLE EVLENİRLERSE STATÜLERİNİ KAYBEDİYORLAR



İmparatorluk kanunu tahtın sadece erkek varislere geçmesine izin veriyor. Ailenin diğer bekar prensesleri de sıradan kişilerle evlenirse kraliyet statülerini kaybedecek. Bu durum gelecekte imparatorluk ailesinin kamu görevlerini yerine getirmek için yeterli üyesi kalmaması ihtimalini doğuruyor.