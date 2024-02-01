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Altı yaşında öksüz kalmıştı... Keşke annen de görseydi bu kadar yakışıklı ve yetenekli olduğunu

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#Bobby Brazier#Jade Goody#Big Brother
Altı yaşında öksüz kalmıştı... Keşke annen de görseydi bu kadar yakışıklı ve yetenekli olduğunu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 16:12

Onu milyonlarca kişi 'dünyanın en ünlü kanser hastası' olarak tanımıştı... Ne kadar acımasız bir ifade gibi geliyor kulağa değil mi? Böylesine zor bir hastalıkla mücadele eden kişiyi böyle tanımlamak belki de olup biteni hafife almak gibi görünüyor göze. Ama bu tanımın da yaşananların da bir sebebi ve anlamı vardı.

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Eskiden bir diş doktorunun muayenehanesinde hemşire olarak çalışırken sonradan ekranda ünlenen bir genç kadın, bu zor hastalığa yakalandığını da milyonların gözü önünde öğrendi. Mücadelesini de aynı şekilde sürdürdü.

Artık tıbbi olarak son noktaya gelindiğinde, kalan son gücüyle hayata tutunmaya çalışırken hep kameralar önündeydi. Sadece son nefesini verirken kamera kapanmıştı.

Özetle bu ünlü, hastalığını da bir tür şov haline dönüştürdü. Hem kadınların yaygın olarak yakalandığı kanserlere dikkat çekti bu şekilde hem de bambaşka bir amacı daha vardı.

Geride bırakacağı artık kesin olan iki küçük çocuğunun geleceğini güvence altına almak...Daha açık söylersek para kazanmak. Sonuç olarak bunu elinden geldiği kadar başardı da.

Altı yaşında öksüz kalmıştı... Keşke annen de görseydi bu kadar yakışıklı ve yetenekli olduğunu

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GÜLÜŞÜNÜ ANNESİNDEN ALMIŞ
İşte bu ünlünün geride bıraktığı iki küçücük çocuk büyüdü ve birer delikanlı oldu. O çocukların büyüğü de annesinin ve tabii babasının izinden gidip bir TV ünlüsüne döndü gencecik yaşında.

Üstelik bakışı, gülüşü daha 30 yaşını bile göremeden hayata veda eden annesinin kopyası... Şimdi onu ekranda izleyen herkes "Keşke annen de bu kadar büyüdüğünü, onun izlerini takip ettiğini görebilseydi" diyor.

Bu yakışıklı delikanlı, 2009 yılında yakalandığı rahim ağzı kanseri nedeniyle hayata veda eden İngiliz TV yıldızı Jade Goody'nin büyük oğlu Bobby Brazier.

Jade Goody'nin, yine ekranda tanınan Jeff Brazier ile ilişkisinden dünyaya gelen iki oğlundan büyüğü olan Bobby, henüz 20 yaşında. Ama son birkaç yıldır adını ekranda duyurmuş halde.

Annesi Jade'i kaybettiğinde henüz 6 yaşında olan Bobby, kariyerine model olarak başladı. Sonra da oyunculuğa adım attı.

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Altı yaşında öksüz kalmıştı... Keşke annen de görseydi bu kadar yakışıklı ve yetenekli olduğunu


O ARTIK ÖDÜLLÜ BİR GENÇ OYUNCU 
Ülkenin en çok izlenen dizilerinden biri olan EastEnders için kamera karşısına geçti. Hatta bu dizideki performansı ona Ulusal TV Ödülleri'nde bir de ödül kazandırdı.

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O ışıltılı gülümsemesiyle ödülünü alırken babası Jeff de seyirciler arasında gururla ve tabii  mutluluk gözyaşlarıyla oğlunu izliyordu.

Küçücük yaşında annesiz kalan ve babası ile anneannesi tarafından büyütülen Bobby Brazier, son dönemde de Strictly Come Dancin adlı yapımla ekrana geliyor. Orada da dans yeteneğiyle bütün dikkatleri üzerinde topluyor genç adam.

Tıpkı bir zamanlar annesine olduğu gibi şimdi de onun peşinde kameralar dolaşıyor. Nereye gitse, hangi genç kızla biraz yakınlaşsa hemen magazin basınının manşetlerine çıkıyor.

Onun bu kadar ilgi çekmesinin nedenlerinden biri TV dünyasına yaptığı hızlı giriş elbette. Ama bu pırıltılı dünyanın en trajik öykülerinden birinin kahramanı olması da bu kadar ilgi görmesine katkı sağlıyor...

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Görünüşe göre uzun boylu, güzel gülüşlü, yakışıklı delikanlının geleceği daha şimdiden parlak görünüyor.

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Altı yaşında öksüz kalmıştı... Keşke annen de görseydi bu kadar yakışıklı ve yetenekli olduğunu

ANNESİNİ DOĞRU DÜRÜST TANIYAMADI
İster misiniz Bobby'nin zorlu geçen çocukluğunu ve herkesin onu çok benzettiği annesini biraz daha hatırlamayı...

Bobby ile kendisinden bir yaş küçük kardeşi Freddie'nin, trajik bir öykünün kahramanı olan annesi Jade Goody, İngiltere'de bir yarışma programıyla ünlendi. Bir dönem ülkemizde Biri Bizi Gözetliyor adıyla yayınlanan Big Brother adlı yarışmaydı bu.

İlk bakışta çok dikkat çeken bir katılımcıydı Goody. Patavatsızdı hatta görünüşe göre biraz da bilgisizdi. Yarışmanın diğerleriyle en çok tartışan kişisiydi.

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Zaten yakalandığı hastalığı da aynı yarışmanın Hindistan versiyonunda öğrendi. Kameralar karşısında ağlayarak anlattı durumu. Sonra apar topar İngiltere'ye dönüp tedaviye başladı.

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Altı yaşında öksüz kalmıştı... Keşke annen de görseydi bu kadar yakışıklı ve yetenekli olduğunu

HASTALIĞINI KAMERA KARŞISINDA YAŞADI 
O dönemde de hep kamera karşısındaydı. Tedavinin bütün etkilerini bile kamera karşısında sergiledi. Milyonlarca kişi Jade'in kemoterapi yüzünden saçlarının nasıl döküldüğünü izledi.

Bir ara bunun etik olup olmadığı tartışıldı. Ama Jade Goody, bunu bir amaç uğruna yaptığını açıkladı zaten: Erkenden vedalaşmak zorunda kalacağı iki küçük oğlunun geleceği için maddi birikim sağlamak.

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İşte bu yüzden öyküsünü, görüntülerini çeşitli basın organlarına sattı. Ayakta bile zor dururken hatta tekerlekli sandalyede gezerken bile kamera karşısına çıkmaktan çekinmedi.

Goody, ölümünden kısa bir süre önce Jack Tweed ile evlendi. İlaçlar yardımıyla ayakta durduğu o düğünün yayın haklarını da 700 bin sterlin karşılığında bir dergiye sattı. Bu sırada o zamana kadar edindiği servetin 2 milyon sterlini bulduğu da konuşuldu.

Altı yaşında öksüz kalmıştı... Keşke annen de görseydi bu kadar yakışıklı ve yetenekli olduğunu

CENAZE TÖRENİNE BİNLERCE KİŞİ KATILDI
Sonunda Jade Goody, 4 Nisan 2009 günü hayata gözlerini yumdu. Goody'nin çiçeklerle süslü siyah bir Rolls Royce içine yerleştirilen beyaz tabutu, TV yıldızının çocukluğunun geçtiği Bermondsey'den yaşamını yitirdiği Upshire'a kadar getirildi.

Bu sırada arabanın geçeceği güzergah üzerinde toplanan çok sayıda kişi ellerinde pankartlarla ona olan sevgilerini ve Goody'yi yitirmekten duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Goody öldüğünde dönemin İngiltere Başbakanı Gordon Brown da bir açıklama yapmıştı. Brown açıklamasında Goody'nin hem yaşarken hem de hayata veda ederken çok cesur olduğunu vurguladı. Bütün ülkenin, onun çocuklarına iyi bir gelecek bırakmak için giriştiği mücadeleyi takdir ettiğini de belirtti.

Jade Goody, katıldığı yarışmalar sırasında yaptığı tartışmalar ve tuhaf konuşmalarla gündemin ilk sıralarında yer aldı hep.

Altı yaşında öksüz kalmıştı... Keşke annen de görseydi bu kadar yakışıklı ve yetenekli olduğunu


OĞLUNA BAKANLAR ONU HATIRLIYOR
Hayatının son döneminde yaptığı bir açıklamada "Tüm yetişkinliğimi, hayatımı anlatarak yaşadım... Kameraların önünde yaşadım ve belki de kameraların önünde öleceğim. İnsanları hem gıcık eden hem de eğlendiren geveze bir kuş olarak hatırlanmak isterim" demişti.

Yakalandığı hastalık nedeniyle sadece bir yıl içinde hayata veda eden Jade Goody, aslına bakılırsa TV seyircisi tarafından hiç unutulmadı.

Aradan geçen zaman içinde çocukları da büyüdü... Büyük oğlu Bobby de seçtiği kariyer yoluyla, gülüşüyle, bakışıyla annesinin izlerini taşıyor.

Her ne kadar kendisi "Annemi özlemiyorum... Çünkü onu özleyecek kadar tanımadım. Ama annem yaşasaydı onunla yapabileceğimiz şeyleri düşünüp onları özlüyorum" dese de yıllarca Jade'i ekranda izleyenler ona olan özlemlerini şimdi oğlunu izleyerek gideriyor.

Altı yaşında öksüz kalmıştı... Keşke annen de görseydi bu kadar yakışıklı ve yetenekli olduğunu

Bobby ve Freddie'yi babaları Jeff Brazier büyüttü. 

 

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#Bobby Brazier#Jade Goody#Big Brother

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