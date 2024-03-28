Hasret bitti... Nihayet kavuştular... Aşıkların ev hali

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Ama aşıklar, meslekleri gereği sık sık birbirlerinden ayrı kalıyorlar. Tabii ki ilk fırsatta bir araya gelip hasret gideriyorlar.

İşte öyle anlardan birinde yaşadıkları da sosyal medyaya yansıdı. İki uzatmalı nişanlı, bir anlamda kapalı kapılar ardındaki ev hallerini takipçilerinin gözleri önüne serdi.

BİRİ ÜNLÜ BİR MODEL DİĞERİ FUTBOLCU

Bu sözünü ettiğimiz aşıklar, ünlü Brezilyayı model Izabel Goulart ile nişanlısı Alman futbolcu Kevin Trapp.

39 yaşına gelmesine rağmen hala mesleğinden emekli olmayı düşünmeyen Goulart ile 33 yaşındaki Alman futbolcu Kevin Trapp uzun bir süre ayrı kaldıktan sonra tekrar kavuştu.

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Bu mutlu olay da Izabel Goulart'ın Brezilya'daki evinde gerçekleşti. Ünlü model öylesine mutluydu ki nişanlısı Kevin Trapp'ın kapıdan içeri girdiği andan itibaren videosunu çekmeye başladı.

Sonra da birbirlerini çok özleyen sevgililer, evin çeşitli köşelerinde romantik pozlar verdi. Bunları da Goulart, Instagram hesabından paylaştı.

PARİS MODA HAFTASI'NDA TANIŞTILAR

Brezilya'nın moda dünyasına armağan ettiği yıldızlardan biri olan Izabel Goulart ile futbolcu Kevin Trapp, 2015 yılındaki Paris Moda Haftası sırasında tanıştı. O sırada Trapp, Paris Saint Germain takımında top koşturuyordu.

Aynı yıl romantik bir ilişki yaşamaya başlayan Izabel Goulart ile Kevin Trapp, hemen ardından da nişanlandılar. Ünlü çift, altı yıldır nişanlı. Ama görünüşe göre evlenmek için acele etmiyorlar.

Kevin Trapp tanışıp birbirlerine aşık olduktan üç yıl sonra sevgilisi Izabel Goulart'a evlenme teklif etti. Elbette çift, bu mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu.

Goulart bu konuda yaptığı paylaşıma "Hayatınızı her anlamda değiştiren birisiyle tanıştığınızda onun sizin için doğru insan olduğundan emin oluyorsunuz" diye yazdı.

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Kevin ise nişan haberini "Bunun ne kadar büyülü bir an olduğunu tarif etmeye kelime bulamıyorum" sözleriyle duyurdu.

Izabel Goulart, uzun süre ayrı kaldığı nişanlısının evinin kapısından girişini videoya çekti. Gülümseyen Trapp, koşarak sevgilisine sarıldı.





Goulart. nişanlısı Kevin Trapp için ülkesi Brezilya'ya özgü yiyecekler de hazırladı.





İki aşık evin manzaralı bir köşesinde objektife poz verdi.





Izabel Goulart ve Kevin Trapp, kanepeye uzanıp birbirlerine sarılarak romantik anlar yaşadı.

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Goulart, sevgilisinin duştayken bile fotoğrafını çekip sosyal medya sayfasından paylaştı.





Goulart'ın ailesi ve yakınları da iki sevgilinin kavuşma mutluluğuna ortak oldu.