×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Hasret bitti... Nihayet kavuştular... Aşıkların ev hali

Güncelleme Tarihi:

#İzabel Goulart#Kevin Trapp#Sporcu-Model Aşkları
Hasret bitti... Nihayet kavuştular... Aşıkların ev hali
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2024 12:27

Biri spor diğeri moda dünyasının yıldızlarından... 2015 yılında aynı anda bulundukları bir etkinlikte karşılaştılar. Birbirlerine aşık olmaları da fazla zaman almadı. "Aşkın baş kentinde" tanışan çift, romantik bir ilişki yaşamaya başladı. Sonra da nişanlandılar zaten.

Haberin Devamı

Ama aşıklar, meslekleri gereği sık sık birbirlerinden ayrı kalıyorlar. Tabii ki ilk fırsatta bir araya gelip hasret gideriyorlar.

İşte öyle anlardan birinde yaşadıkları da sosyal medyaya yansıdı. İki uzatmalı nişanlı, bir anlamda kapalı kapılar ardındaki ev hallerini takipçilerinin gözleri önüne serdi.

Hasret bitti... Nihayet kavuştular... Aşıkların ev hali

BİRİ ÜNLÜ BİR MODEL DİĞERİ FUTBOLCU
Bu sözünü ettiğimiz aşıklar, ünlü Brezilyayı model Izabel Goulart ile nişanlısı Alman futbolcu Kevin Trapp.

39 yaşına gelmesine rağmen hala mesleğinden emekli olmayı düşünmeyen Goulart ile 33 yaşındaki Alman futbolcu Kevin Trapp uzun bir süre ayrı kaldıktan sonra tekrar kavuştu.

Haberin Devamı

Bu mutlu olay da Izabel Goulart'ın Brezilya'daki evinde gerçekleşti. Ünlü model öylesine mutluydu ki nişanlısı Kevin Trapp'ın kapıdan içeri girdiği andan itibaren videosunu çekmeye başladı.

Sonra da birbirlerini çok özleyen sevgililer, evin çeşitli köşelerinde romantik pozlar verdi. Bunları da Goulart, Instagram hesabından paylaştı.

Gözden KaçmasınEski kocam benden daha ünlüydü... Onun yanında kendimi küçücük hissettim... Çok güzeldiEski kocam benden daha ünlüydü... Onun yanında kendimi küçücük hissettim... Çok güzeldiHaberi görüntüle

Hasret bitti... Nihayet kavuştular... Aşıkların ev hali

PARİS MODA HAFTASI'NDA TANIŞTILAR
Brezilya'nın moda dünyasına armağan ettiği yıldızlardan biri olan Izabel Goulart ile futbolcu Kevin Trapp, 2015 yılındaki Paris Moda Haftası sırasında tanıştı.  O sırada Trapp, Paris Saint Germain takımında top koşturuyordu.

Aynı yıl romantik bir ilişki yaşamaya başlayan Izabel Goulart ile Kevin Trapp, hemen ardından da nişanlandılar. Ünlü çift, altı yıldır nişanlı. Ama görünüşe göre evlenmek için acele etmiyorlar.

Kevin Trapp tanışıp birbirlerine aşık olduktan üç yıl sonra sevgilisi Izabel Goulart'a evlenme teklif etti. Elbette çift, bu mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu.

Goulart bu konuda yaptığı paylaşıma "Hayatınızı her anlamda değiştiren birisiyle tanıştığınızda onun sizin için doğru insan olduğundan emin oluyorsunuz" diye yazdı.

Haberin Devamı

Kevin ise nişan haberini "Bunun ne kadar büyülü bir an olduğunu tarif etmeye kelime bulamıyorum" sözleriyle duyurdu.

Gözden KaçmasınEvli bir kadınım... Başkasının sevgilisiymiş gibi rol yapamam... Oyunculuğu bırakıyorumEvli bir kadınım... Başkasının sevgilisiymiş gibi rol yapamam... Oyunculuğu bırakıyorumHaberi görüntüle

Hasret bitti... Nihayet kavuştular... Aşıkların ev hali

Izabel Goulart, uzun süre ayrı kaldığı nişanlısının evinin kapısından girişini videoya çekti. Gülümseyen Trapp, koşarak sevgilisine sarıldı. 

Hasret bitti... Nihayet kavuştular... Aşıkların ev hali

Goulart. nişanlısı Kevin Trapp için ülkesi Brezilya'ya özgü yiyecekler de hazırladı.

Hasret bitti... Nihayet kavuştular... Aşıkların ev hali

İki aşık evin manzaralı bir köşesinde objektife poz verdi.

Hasret bitti... Nihayet kavuştular... Aşıkların ev hali

Izabel Goulart ve Kevin Trapp, kanepeye uzanıp birbirlerine sarılarak romantik anlar yaşadı.

Haberin Devamı

Hasret bitti... Nihayet kavuştular... Aşıkların ev hali

Goulart, sevgilisinin duştayken bile fotoğrafını çekip sosyal medya sayfasından paylaştı.

Hasret bitti... Nihayet kavuştular... Aşıkların ev hali

Goulart'ın ailesi ve yakınları da iki sevgilinin kavuşma mutluluğuna ortak oldu. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzabel Goulart#Kevin Trapp#Sporcu-Model Aşkları

BAKMADAN GEÇME!