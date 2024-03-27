Eski kocam benden daha ünlüydü... Onun yanında kendimi küçücük hissettim... Çok güzeldi

Haberin Devamı

Bir de bunun tersi durumlar yaşanır... Gencecik yaşında şöhreti bulan bazıları aradan yıllar da geçse, mesleklerine yeni kuşaklar da gelse çıktıkları zirveden hiç inmezler...

Belki birkaç adım geri çekilirler ama hep ünlü olarak sürdürürler hayatlarını. Bu da onların kariyeri açısından bir başarı sayılır elbette.

Ama olayın diğer tarafından bakarsak acaba bu kadar ünlü olmak gerçekten de öyle özenilecek bir durum mu? Rahatça sokakta bile yürüyememek dışarıdan göründüğü kadar güzel mi?

Tam da bu şekilde yıllar geçse bile unutulmayan ünlülerden birinin söylediğine göre hiç de öyle değil!

Bu ünlü, verdiği bir röportajda anlattığına göre kariyerinin en parlak dönemindeyken evli olduğu ilk kocasının gölgesinde kalmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu itiraf etti.

Haberin Devamı

KOCASININ GÖLGESİNDE KALMAK ONA İYİ GELDİ

Bu pek de sık rastlanılmayan durum hakkında konuşan kişi bir dönemin "bebek yüzlü" yıldızı Brooke Shields.

Çocuk yaşında şöhrete ulaşan, gençlik yıllarını zirvede geçiren Shields bugün 58 yaşında bir yetişkin.

O en parlak dönemlerinde olduğu kadar olmasa da yine de dünyanın gündeminden düşmüyor Shields.

İkinci evliliğini yaptığı Chris Henchy ile mutlu bir yaşam sürdüren Brooke Shields, geçen yıl kariyerini ve hayatını konu alan Prett Baby: Brooke Shields adlı belgesel nedeniyle gündemin ilk sıralarına yerleşmişti. Bir başka deyişle tıpkı gençlik yıllarındaki gibi yine "en çok parıldayan yıldız" oldu.

Güzel oyuncu, geçtiğimiz hafta AARP The Magazin'de yayınlanan röportajda da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'ONUN GERİSİNDE DURUMDUM... BU BENİM DÜNYAM DEĞİLDİ'

Orada anlattığına göre kariyerinin zirve yaptığı dönemde bile o kadar tanınmış olmaktan çok da mutlu değildi.

1997 ile 1999 arasında evli kaldığı ilk kocası, dönemin en ünlü tenisçisi Andre Agassi ile birlikteliği döneminde onun gölgesinde kalmaktan hiç şikayetçi olmadığını anlattı Shields.

Haberin Devamı

Oyuncu "Andre ile birlikteyken bir başkasından daha "küçük" olmak bana iyi hissettirdi. Çünkü o dünyanın bir numaralı tenis yıldızıydı" diye konuştu.

Shields "Onunla gittiğimiz her yerde etrafında bir sürü koruma görevlisi olurdu. Geride durabilirdim, çünkü bu benim dünyam değildi. Etkinliklere gittiğimiz zaman hep arabadan inen ilk kişi o olurdu" diye sürdürdü sözlerini.

Brooke Shields, ilk evliliğini yaptığı, dönemin tenis yıldızı Andre Agassi'nin kendisini baskıcı annesi Teri ile ayrılmasına yardımcı olduğuna da söylemişti daha önce.

ANNESİ AYNI ZAMANDA MENAJERİYDİ

Bu arada hemen hatırlatalım kızının kariyerini kendi elleriyle oluşturan Teri, aynı zamanda onun menajerliğinii de yapıyordu.

Haberin Devamı

Fakat söylediğine göre Shields, artık en azından iş hayatında annesiyle yollarını ayırması gerektiğini hissediyordu. İşte bunu da Agassi sayesinde de fazla büyük bir sorun çıkmadan başardı.

Ünlü oyuncu, her ne kadar evlilikleri iki yılda bitse de eski kocası Andre Agassi ile birbirlerini anladıklarını sözlerine ekledi.

Brooke Shields, Agassi'den boşandıktan birkaç yıl sonra senaryo yazarı ve yapımcı Chris Henchy ile evlendi. 2001 yılında hayatlarını birleştiren çiftin 20 yaşında Francis Rowan ve 17 yaşında Grier Hammond adında iki tane kızı bulunuyor.

'BOŞANIRKEN BENİ DE ANNEMDEN KURTARDI'

Shields, hayatını ve kariyerini konu alan Pretty Baby adlı belgeselde kocası Agassi ile evliliğinin yıkıldığı dönemde aynı zamanda annesi Teri'den "kurtulduğunu da" itiraf etmişti.

Haberin Devamı

Shields ile dönemin en ünlü tenis yıldızlarından biri olan Andre Agassi, 1993 yılında flört etmeye başladılar. 199'7de yılında da evlendiler:

Üstelik Brooke, sadece kariyerini değil hayatını da yönlendiren annesine karşı çıkarak yaptı bu evliliği. Ama kocasının madde bağımlılığı ve dengesiz kişiliği nedeniyle olaylı bir şekilde ayrıldılar. Özetle evlilik 1999 yılında bitti yani sadece iki yıl sürdü.

İlk eşiyle çok mutlu bir evliliği olmamasına rağmen Brooke Shields onu yine de sevgiyle anıyor. Çünkü anlattığına göre baskın karakterli annesi Teri Shields'e bağımlı bir hayat sürmekten Agassi sayesinde kurtuldu.

Rosie D'Donnell'a konuşan Brooke Shields annesiyle sürdürdüğü tuhaf ilişkiye de değindi. Ayrıca bunu yaparken 1975 yılında çok ses getiren bir belgesele de gönderme yaptı.

Haberin Devamı

ÜNLÜ BELGESELE GÖNDERME YAPTI 'ANNEME KEDİ MAMASI YEDİRDİM'

Shields'ın annesi Teri, kızının bütün hayatını ve kariyerini kendi kontrolü altına almıştı. Üstelik de iflah olmaz bir alkolikti. Bu yüzden zor zamanlar yaşadığını saklamadı Brooke Shields.

Annesinden söz ederken 1975 yapımı Grey Gardens adlı belgesele gönderme yaparak "Anneme kedi maması veriyordum ve onu bunun pate (genelde malzemesinde ördek, sülün gibi kanatlıların ciğeri olan bir et ezmesi) olduğunu söylüyordum" dedi.

Shields, yalnız bir çocukluk dönemi geçirdiğini söyleyip bunun nedeninin de annesinin alkol bağımlılığının kendisini çıkmaza sokması olduğunu ekledi "Sanırım beni yalnızlaştıran şey annemin alkol bağımlılığıydı. Yalnız olmayı seviyordum. Bir restoranda yalnız başıma oturup yemek yiyebiliyordum" dedi.

'SÜREKLİ TELEFONLA ARAYIP BENİ KONTROL EDERDİ'

Annesinin kontrolcü tavırlarından rahatsız olduğunu da hiç gizlemedi Shields. Fransız Edebiyatı okumak için gittiği Princeton Üniversitesi'ndeyken annesi Teri'nin kendisini sürekli telefonla arayıp kontrol ettiğini sözlerine ekledi.

İşte bu yüzen Andre Agassi ile olan evliliği her ne kadar kötü bir şekilde bitmiş olsa da bu durumun kendisini annesine olan bağımlılığından kurtardığını sözlerine ekledi. Yani bu şekilde bile olsa boşanmak ona bağımsızlığını kazandırmıştı.

Bu durumu da şu sözlerle açıkladı: "Andre'ye kesinlikle bunun için ihtiyacım vardı. Sanırım birbirimize farklı nedenlerle ihtiyaç duyuyorduk. Andre olmasaydı yapabildiklerimi yapamazdım."

'ANNEM BENİ HİÇ AFFETMEDİ'

Shields, Pretty Baby belgeselinde annesinin alkol bağımlılığını uzun uzun anlattı. Bu konu hakkında şunları söyledi: " Annemin alkolü bırakmak için hiçbir girişimde bulunmayacağını biliyordum. Alkol onun beynini kemiriyordu." Güzel oyuncu o dönemde annesinin, kendi kendini yıkıma götüreceğinden korktuğunu da saklamadı.

Anlattığına göre Andre Agassi, kendi ekibinin Brooke Shields'e yardım etmesine izin verdi. Bu sayede Shields'in annesiyle birlikte paylaştığı Los Angeles'taki ofisini bir gece ona haber vermeden boşalttılar.

Annesi Teri bu durumu öğrenince öfkeden küplere bindi. Sonra da bir süre ortadan kayboldu. Tam Shields onu bulmak için polise gidecekti ki Teri ortaya çıktı.

Ama öfkesi dinmemişti. Shields'ın anlattğına göre annesi, bu yüzden onu hiç affetmedi.

Bu arada Brooke Shields'in annesinin