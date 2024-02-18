İşte sanat aşkı buna denir! Usta aktör film çekiminde iki bacağını kırdığını 10 yıl sonra öğrendi

Haberin Devamı

Ancak kimi oyuncular da en zorlu ve ölümcül çekimlerde bile kendilerini tehlikeye atıp dublör kullanmayı reddediyor. Bunun en bilinen örneklerinden biri de Tom Cruise’un dublörsüz çektiği ve ölüm tehlikesi geçirdiği sahneler olsa gerek… Russel Crowe'un başrolünü oynadığı Gladyatör hâlâ sinema tarihinin en sevilen filmlerinden biri... Filmin ikincisi bu yılın sonlarına doğru gösterime girecek: Bu kez başrolde son dönemin gözde aktörlerinden Paul Mescal var

AKSİYON FİLMLERİNDE DUBLÖR KULLANMAMASIYLA TANINIYOR

Şimdilerde yeni filmi Land of Bad’in (Kötüler Ülkesi) gösterime girmesinin heyecanını yaşayan usta aktör Russell Crowe da sık sık rol aldığı filmlerde dublör kullanmaması ve zor çekimleri kendisinin gerçekleştirmesiyle anılıyor.

Haberin Devamı

Verdiği son röportajda herkesi şaşkına çeviren Crowe, başrolünü oynadığı Robin Hood filminin çekimlerinde iki bacağını birden kırdığını anlattı.

Daha da şaşırtıcısı, yıldız oyuncu çekimler sırasında bacaklarının kırıldığını film çekilip vizyona girdikten 10 yıl sonra öğrendi!

YILLAR ÖNCE SETTE NE YAŞADIĞINI BÜYÜK BİR ŞOK GEÇİREREK ÖĞRENMİŞ

Aksiyon gerilim türündeki yeni filmi Land of Bad'in tanıtımı için son zamanlarda sık sık röportajlar veren Russell Crowe yıllar önce başından geçenleri ilk kez anlattı.

Usta aktör Gladyatör'ün başarısının ardından tarihi aksiyon filmlerinde rol almaya devam etmişti... Robin Hood filmi de 2009'da çekildi ve 2010'da gösterime girdi

Crowe, Robin Hood filminin çekimleri sırasında sete kurulan bir kalenin iskelesinden kaya gibi sert ve engebeli bir zemine atlamıştı. Usta aktör yaşadığı bu korkunç anı anlatırken "Zemini hazırlamalı ve atlayacağım yere yumuşak bir şey sermeliydik aman ama solan ışıkta çekimi tamamlamak için acelemiz vardı" dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Ünlü çift parasızlıktan boşanamıyor: En sonunda mücevherlerini satmaya başladı Haberi görüntüle

"Etrafta yüzlerce figüran varken, oklar havada uçuşurken ve yakılan ateşlerle kale cayır cayır yanarken geri çekilmek mümkün değildi" diye hatırlıyor Crowe o anları. Ve ekliyor "Atlarken, 'Bu acıtacak' diye düşündüğümü hatırlıyorum". Filmin zorlu akiyon sahnelerinde kendi oynayan Crowe çekimler başlamadan önce form tutmak için sık sık bisiklet üzerinde görüntüleniyordu

CANI ÇOK YANDI AMA KİMSELERE OLANLARI SÖYLEMEDİ

Çarpmanın etkisiyle ayaklarının üzerine inmeyi hedefleyen aktör, engebeli zemine önce topuklarının çarptığını hissetti: "Sanki vücudumda bir elektrik şoku patladı" diyor. "Büyük bir film çekiyorduk, çekimlerin son ayı çok zordu. Benim için yürümenin bile zor olduğu birkaç hafta geçirdim".

Haberin Devamı

Russell Crowe yaşadığı bu sakatlığı filmin prodüksiyon ekibiyle hiç konuşmamıştı. Canı çok yanmasına rağmen bir gün bile izin almamış, çekimler aksamasın diye sete her gün gitmeye devam etmişti. Dublör kullanmayan yıldız oyuncu sette iki bacağını birden kırdığını fark etmemiş, çekimlere ve sonraki yaşantısına öylece devam etmişti

10 YIL SONRA "GARİP AĞRILARA" DAYANAMAZ HALE GELMİŞTİ

Aradan on yıl geçtikten sonra Crowe, alt bacaklarında "çok garip ağrılar" olduğunu söyleyerek MR ve röntgen çektirmek için doktora gitmiş.

"Ciddi bir şey olmadığını düşünüyordum" diyor yıldız oyuncu: "Uzun bir New York kışı boyunca çalıştıktan sonra vücudum egzersize ve güneş ışığına hasret kalmıştı" diye düşünmüş ve ağrılarının sebebinin de bu olduğunu sanmış… Bir dönem aldığı kilolarla çok konuşulan usta aktör yavaş yavaş sinemayı bırakıp emekli olmaya hazırlandığını söyleyerek hayranlarını üzmüştü... Russell Crowe nisan ayında 60. doğum gününü kutlayacak

Haberin Devamı

"SİZ BU BACAKLARI NE ZAMAN KIRDINIZ!"

Doktor röntgen filmlerine bakıp "Bacaklarınızı ne zaman kırdınız?" diye sorduğunda ise yıldız isim şok olmuş. Crowe "Sanırım doktor her iki kaval kemiğindeki kırık kalıntılarını görebiliyordu" diyor. O da doktora sette yaşadığı o büyük acıyı hatırlayıp “10 yıl önce olabilir mi?' diye sormuş.

Crowe’un aklına hemen Robin Hood setinde yaşadıkları gelmişti. "Görünüşe göre o filmi iki kırık bacakla bitirmişim" diye ekliyor: "Hepsi sanat içindi. Alçı yok, atel yok, ağrı kesici yok, sadece işe devam ettim ve zamanla kendi kendilerine iyileştiler…