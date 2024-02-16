Ünlü çift parasızlıktan boşanamıyor: En sonunda mücevherlerini satmaya başladı

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Son aylarda sıkça basına yansıyan bir boşanma hikâyesi ise bunun tam tersi sebepten bir türlü sonlanmıyor.

PARASIZ KALDILAR, İSTESELER DE AYRILAMIYORLAR

Ünlü ekran yüzü Kim Zolciak ve NFL yıldızı futbolcu Kroy Biermann, yollarını ayırmak istese de aylardır boşanamıyor.

Bir zamanların ünlü aşıkları şimdi ayrılmak istese de ayrılamıyor...

Uzun yıllardır ABD televizyonlarının en ünlü reality şovlarının vazgeçilmez oyuncusu olan 45 yaşındaki Zolciak ve ayrı yaşadığı kocası Kroy Biermann, bir yandan bir an önce ayrılmak istiyor bir yandan da uzun süredir bellerini büken borçlarından kurtulmaya çalışıyor.

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BAŞROLÜNDE OLDUKLARI ŞOV YAYINDAN KALDIRILMIŞTI

2010’da tanışan ve ilk çocuklarına da bir yıl sonra kavuşan ünlü çift 2011’de evlenmişti. Düğünlerinden hemen sonra da kendi gündelik yaşantılarını anlatan bir reality şovun yıldızları oldular. Program 2012’den 2020’ye kadar devam etti.

Ünlü çiftin paha biçilemeyen malikanesi... Borç içinde yüzen, vergi borçları yüzünden de başları derde giren karı kocanın evine haciz kondu

Kim ve Kroy 12 yıllık evlilikleri boyunca birlikte dört çocuk sahibi oldular. Eski futbolcu Kroy Biermann, Kim Zolciak’ın eski ilişkisinden dünyaya gelen iki kızını da evlat edindi.

6 ÇOCUKLU ÇİFTİN LÜKS HAYATI SONA ERDİ

6 çocuklu mutlu bir hayat yaşayan ancak malikaneleri, mücevherleri, lüks arabaları ve görkemli yaşantıları bir noktada deyim yerindeyse duvara toslayan çift en sonunda maddi bir çıkmazın içine düştüler.

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Geçen senenin başında malikanelerine haciz gelen çift bir de 1 milyon dolardan fazla vergi borları olduğu gerekçesiyle büyük bir sıkıntı yaşamaya başladı. Çift geçen yıl mayısta boşanmak için mahkemeye başvurudurlar.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR BİTMEK BİLMEDİ

Sonra da biz sorunlarımız aramızda çözeriz diyerek davayı geri çektiler. Tüm bunlar olup biterken de sürekli sosyal medya paylaşımlarıyla birbirlerine imalı mesajlar yolladılar. Kim Zolciak kocasını sorumsuzlukla, o da karısını kötü bir anne olmakla suçlayıp durdu.

Sürekli sarmaş dolaş görüntülenen çift para suyunu çekip lüks hayatlarını kaybedince araları da bozuldu

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Tüm bunlara rağmen bir türlü ayrılamayan çift birkaç ay sonra yine mahkemeye gitti. Tüm bunların ardında da aslında bırakın paylaşırken uğruna kavga edecek bir servet olmasını aslında ikisinin de 5 kuruşsuz kalmış olduğu söylentileri aldı başını gitti.

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SEVGİLİLER GÜNÜN'DE AŞK BİLEKLİĞİNİ SATMAYA ÇALIŞIYORDU

Söylenenleri kanıtlarcasına gösteri dünyasının birçok ünlüsü Sevgililer Günü’nde aşk paylaşımları yaparken Kim Zolciak Instagram hesabından mücevher satmak için uğraşıyordu… Instagram’dan hikâye paylaşan ünlü yıldız Cartier Love bileziğini 5 bin dolara satışa koydu.

Bilezik bileğindeyken çekilmiş fotoğrafları paylaşan Kim Zolciak “Yakından çektim, durumu iyi, filtre kullanmadım” diyerek satış şansını artırmaya çalışmıştı.Ünlü ekran yüzü şu anda 7,900 dolara satılan ikonik parçanın beyaz altın versiyonuna sahip.

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SÜREKLİ PAHALI EŞYALARINI SATMAYA ÇALIŞIYOR

Bu, Kim Zolciak’ın maddi sıkıntılarından kurtulmak için ilk çabalaması da değil. Ünlü isim bir süre önce bir türlü ayrılamadığı kocası Biermann'ın bazı tasarımcı kıyafetlerini de içeren lüks eşyalarını tanıtacağı ve satacağı ayrı bir Instagram hesabı bile oluşturdu.

Kim Zolciak sürekli olarak binlerce dolar değerindeki marka giysi ve aksesuarlarını satmaya çalışıyor

Zolciak kendi markası olan cilt bakım serisi Kashmere Kollections'ı da yakın zaman önce bir beslenme şirketine satmıştı ancak bunun ünlü isme düze çıkma konusunda ne kadar yardımcı olduğu meçhul… 38 yaşındaki Biermann ve Zolciak'ın boşanma davaları, artan davaların stresi, satışa çıkarılan Georgia'daki malikanelerine haciz tehdidi ve daha fazlası nedeniyle son aylarda daha da çirkinleşti. Kroy Biermann karısının internette sattığı eşyalardan pay istiyor

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“ONUN OLANIN DA YARISINI İSTİYORUM” DEDİ

Biermann, ocak ayı başlarında eşine, mali durumları "vahim" hale geldiği için eşyalarını satarak kazandıklarının yarısını kendisine vermesini talep eden yasal belgeler sunmuştu. Eski futbolcu "evlilik sırasında edinilen ancak şu anda karısının tek mülkiyetinde olan kişisel mülkler" de dahil olmak üzere "evlilik varlıklarının adil bir şekilde bölünmesini istediğini" mahkemeye resmi olarak iletti.