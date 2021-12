İşte 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Töreni’nin yıldızları

Haberin Devamı

EN İYİ KADIN OYUNCU: EZGİ MOLA&MERVE DİZDAR

Birlikte almak çok kıymetli

En iyi kadın oyuncu ödülü bu yıl “Masumlar Apartmanı” dizisinin yıldızları Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ın oldu. İki oyuncu ödüllerini Nurgül Yeşilçay’ın elinden aldı.

Ezgi Mola, konuşmasında şunları söyledi: “Bu ödül benim çok kıymetli. Safiye hayatımda gerçekten çok özel bir karakter ve onu oynamaktan o kadar mutluydum ki 1 yıldır. Her ne kadar sürekli ağlasam da... Bunlar benim için evde mutluluk gözyaşı ama sette çok hüzünlü gözyaşlarıydı.

Büyük bir mutluluk daha var benim için; o da bu ödülü Merve ile paylaşıyor olmak. Son yıllarda başıma gelen en iyi şey! Yetenek abidesi, hayranlıkla izliyorum onu.

Son olarak müsaadenizle yeni yıl için bir dileğimi sesli söylemek istiyorum. Birbirimizi ötekileştirmediğimiz, her ne düşünürsek düşünelim, bir arada olduğumuzda birbirimize iyi gelebildiğimiz, tercihlerimizden dolayı birbirimize kötü bakmadığımız bir sene diliyorum.”

Merve Dizdar da “Bu ödülü Ezgi ile almak benim çok kıymetli. Çok iyi bir oyuncu olmasının yanı sıra benim çok yakın arkadaşım, her şeyim” diye konuştu.

EN İYİ ERKEK OYUNCU: ÇAĞLAR ERTUĞRUL

Tamer Karadağlı’ya gönderme

Nurgül Yeşilçay, Çağlar Ertuğrul’u sahneye “Çok yetenekli, çok yakışıklı, çok çalışkan” diyerek davet etti.

“Teşkilat” dizisindeki rolüyle ödül kazanan Ertuğrul, konuşması sırasında 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni’nde Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında yaşanan polemiğe gönderme yaptı.

“Çok gurur duydum, çok heyecanlıyım. Bu ödülü iki yıl üst üste almak daha da gurur verici. Bana bunu layık gören Hürriyet Kelebek ekibine ve tüm oy verenlere teşekkür etmek istiyorum” diyen Ertuğrul, bir an durup arkasını kontrol ederek “Pardon, birisi arkamdan mimik yapıyor sandım!” dedi.

Sunucu Cem Davran da genç oyuncuya “Bu o törenlerden değil, bak ne güzel kenarda duruyor” diye karşılık verdi.

Ertuğrul, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Buradan Ankara’da karda kışta çekim yapan ekibime selam göndermek istiyorum. 2022’nin bütün Türkiye için barış dolu bir yıl olmasını diliyorum.”

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ: SEN ÇAL KAPIMI

Onlar gerçek aşkı buldu

Sen Çal Kapımı dizisinin kazandığı ödül, Aydan Şener tarafından dizinin yapımcısı Asena Bülbüloğlu’na takdim edildi. Bülbüloğlu, konuşmasına “Ödül almak çok keyifli” diyerek başladı:

“Sen Çal Kapımı dizisinin senaryosunu ilk okuduğumda kalbim çarpmıştı. Çok sevmiştim, çok inanmıştım ve çok heyecanlanmıştım.

Yaratım sürecinde bulunan tüm arkadaşlarım, ona can vermek için kalpten çalıştık.

Bu yolculukta arkamda olan önce babama, sonra tüm ekip arkadaşlarıma ve her şeyden önce Eda ve Serkan’a kalpten can veren ve gerçek aşkı bulan Hande Erçel ve Kerem Bürsin’e çok teşekkür ederim.

Her şeyden öte bizi en başından beri yalnız bırakmayan seyircilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız.”

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU: AYÇA AYŞİN TURAN

BABAMA İTHAF EDİYORUM

Ödül vermek üzere sahneye çıkan Aydan Şener, “Ben de 1993 senesinde Altın Kelebek’i kucaklama onurunu yaşamıştım” diyerek Ayça Ayşin Turan’ı sahneye davet etti. “Ada Masalı” dizisindeki rolüyle ödülü kucaklayan Turan, ödülü 1 ay önce kaybettiği babasına ithaf etti.

Güzel oyuncu, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olmakta güçlük çekti: “Yıllar önce bu sahneye ilk defa sevgili Cem Davran’la beraber bu geceyi sunmak için çıkmıştım. Ama bu ödülü almak o heyecanın yanında tarif edilemez bir duygu.

1 ay önce babamı kaybettim. Bu gece onun için buradayım. Bu ödülü onun için almak istiyorum.

Hayattayken hep benimle gurur duyardı. Ağlamak istemiyorum. Benimle gurur duyardı. Babama ithaf ediyorum.”

EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU: NAZLI ÇELİK

Yaşamdan koparılan binlerce kadına adıyorum

Ödülü kazanan ismi, Hürriyet yazarı Fatih Çekirge açıkladı. Daha önce de Altın Kelebek kazanan Nazlı Çelik, ödülünü öldürülen kadınlara adadı: “Bir daha bu sahneye çıktığımda daha az heyecanlanırım diyordum ama hiç öyle olmuyormuş.

Öncelikle en büyük teşekkür beni her akşam izleyenlerimle buluşturan Doğuş ailesine, Star televizyonuna, benimle yılmadan bu yolda yürüyen çalışma arkadaşlarıma, ekibime, sonrasında beni 7’nci kez bu ödülle taçlandıran oy veren herkese teşekkür ediyorum. Burada bu ödülü alıyor olmaktan son derece gururluyum ama bir kadın gazeteci olarak da sorumluyum.

Çünkü sanıyorum son yıllarda içinde kadına şiddetin olmadığı tek bir haber bülteni bile hazırlayamadık, sunamadık. Oysa bu toprakların kadınları emekçidir, yardır, aşktır, anadır, yuvayı yapandır.

Ben de o yüzden bu ödülü vurulan, ezilen, hor görülen, yaşamdan koparılan binlerce kadına adıyorum.”

EN İYİ HABER PROGRAMI: 5N 1K

Kestane balının diyarı Zonguldak’a selamlar

Ödülünü Fatih Çekirge’nin elinden alan Cüneyt Özdemir, konuşmasına espriyle başladı: “Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak’a İstanbul’dan selamlar...” Özdemir, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ben bu ödülü, hayattaki en büyük rakibime adamak istiyorum; aynı zamanda hocam olan Mehmet Ali Birand’a.

Gazetecilik hayatımda 32’nci yılıma girdim. Bazen genç meslektaşlar geliyorlar, ‘Nasıl gazeteci oluruz?’ diyorlar. Diyorum ki; ‘Olmayın, başka bir şey olun.’ Sonunu düşünen kahraman olmaz ama. Bazen de diyorum ki ‘Elbette olun, dünyanın belki de en büyülü mesleklerinden birini yapıyoruz’.”

EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU: DENİZ BAYRAMOĞLU

Önce eşim aldı bana yolu açtı

Kanal D Ana Haber sunucusu Deniz Bayramoğlu, Altın Kelebek’ini Fatih Çekirge’nin elinden aldı:

“Öncelikle bana bu fırsatı veren Demirören Ailesi’ne, kanalımızın yöneticilerine, editör, muhabir arkadaşlarıma, kameramanlara, rejinin her bir elemanına teşekkür etmem gerekiyor.

Sadece omuz omuza çalıştığım emekçi kardeşlerime değil, eşime de teşekkür etmem gerekiyor. Bu zorlu yolculukta her zaman yanımda oldu. Hatta benden önce Altın Kelebek’i alarak bir anlamda benim için yolu açtı, bana yolu gösterdi. Atatürk’ün kurmuş olduğu çağdaş, demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti’nde kadınların oy hakkı kazanmasının da yıldönümü bugün. Onu da hatırlatmak gerekiyor. Tüm Türk kadınlarının karşısında saygıyla eğildiğimi ve ödülümü onlara, onların başarılarına adamak istediğimi söylemek istiyorum.”

EN İYİ KADIN SUNUCU: MÜGE ANLI

EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI: MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Benim canlı yayın fobim var

En iyi kadın sunucu seçilen Müge Anlı, aynı zamanda “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programıyla ‘en iyi gündüz kuşağı programı’ ödülüne de layık görüldü.

Ödülünü Demet Akbağ’ın elinden alan Müge Anlı, teşekkür konuşmasında heyecanını gizlemekte zorlandı:

“İçimdeki kelebekleri harekete geçiren, Altın Kelebek heyecanını bana yaşatan tüm katılımcılara, ödül komitesine, yayında ve yapımda emeği geçen tüm dostlara teşekkür ederim.

14 yıldır benimle bu yolda yürüyen sevgili seyircilerime, bana bu imkanı veren atv’ye, gecelerini gündüzlerine katarak çalışan değerli çalışma arkadaşlarıma ve her koşulda yanımda duran aileme teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız.”

Anlı, bir de itirafta bulundu: “Çok heyecanlıyım, elim ayağım titriyor. Aslında benim canlı yayın fobim var, itiraf ediyorum.”

Müge Anlı, sözlerine şöyle devam etti: “14 yıl evvel bir hayalle yola çıktım, amacım bir TV programından daha fazlasını yapmaktı.

Ve bir avuç arkadaşımla çıktığım yolda yıllar içinde milyonlarca isimsiz kahraman, milyonlarca seyircim benimle beraber yol aldı.

Faili meçhul olaylarla ilgili susmadık, çünkü kötü insanlarla beraber aynı havayı solumak istemiyorduk.

Yıllar içinde seyircilerimle kurduğum kocaman bir ailem var. Kendini çok şanslı hissediyorum.”

EN İYİ ERKEK SUNUCU: ACUN ILICALI

Kızlarım için alıyorum

Ödülünü Demet Akbağ’ın elinden alan Acun Ilıcalı gecede keyifsizdi. Ünlü televizyoncu, bu durumun nedenini ödül konuşmasında açıkladı:

“Benim için çok mutsuz bir hafta oldu. Yakından tanıdığım bir abimizi kaybettik; Kamil Öz, Yalova Çiftlikköy’den. Bütün ailesine başsağlığı diliyorum, kendisine de rahmet. O yüzden çok da uzun konuşmak istemiyorum.

Hayat gelip geçici biliyorsunuz. Biz de ödüller alıyoruz, takdir ediliyoruz, çok mutlu oluyoruz.

Bundan yıllar önce Esat (Yontunç) ile birlikte yola çıktık. Geçen gün sordum, 3 bin kişi olmuşuz. Bu ödülün arkasında o kadar çok insan var ki...

Ödülü kızlarım için alıyorum. Hayat enerjilerim; Banu, Leyla, Yasemin ve Melisa. Bu ödülü onlara götüreceğim.”

EN İYİ DİZİ: CAMDAKİ KIZ

Tüm ekip sahnede

En iyi dizi ödülünü Nurgül Yeşilçay açıkladı.

Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”ın kazandığı ödül için yapımcı Onur Güvenatam, dizinin uyarlandığı kitabın yazarı Gülseren Budayıcıoğlu ve oyuncular hep birlikte sahneye çıktı.

Onur Güvenatam, “Bizi izleyen, destek veren herkese, Kanal D ekibine, Demirören Grubu’na çok teşekkür ediyorum.

Dizi işi zor iş; bir ekip işi, birliktelik işi. Gerçekten hep birlikte olunca güzel oluyor. Bu sahnede gördüğünüz herkes, tüm ekip benim için çok kıymetli, çok önemli.

En önemlisi de kitapları, getirdiği hikayeleri ekranlara taşımamıza vesile olan, sevgili Gülseren Budayıcıoğlu’na da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Hatta ödülü de kendisine vermek istiyorum” dedi.

Gülseren Budayıcıoğlu da şöyle konuştu:

“Böyle bir ödülün sahibi olmak hayalimdi, oldu. Gerçekten çok büyük mutluluk, neredeyse tarifi yok diyebilirim.

Hayata televizyoncu olarak başladım, araya bir 40 yılcık doktorluk serüveni girdi, sonra hayat beni tekrar televizyoncu yaptı. Önce yazdım, açıkçası bunların televizyonda ekranlara gelmesi gibi bir hayalim yoktu.

Şimdi diziler ekranlarda, biz OGM Grubu olarak istiyoruz ki halkımıza o dizilerden mesajlar da verelim. Doğru bildiğimiz yanlışların altını çizelim.

‘Camdaki Kız’daki bütün oyuncularımız o kadar güzel oynuyorlar ki, kendi karakterlerimi, hayal ettiğim her şeyi görebiliyorum.

Bu ödülü bize layık görenlere, her hafta karnelerimize iyi not veren siz sevgili seyircilerimize de çok teşekkür ediyorum.”

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: AYTAÇ ŞAŞMAZ

Ekip çalışmasının meyvesi

Kanal D’de yayınlanan “Baht Oyunu” dizisindeki başarılı performansıyla kazandığı ödülü Aydan Şener’in elinden alan Aytaç Şaşmaz, şöyle konuştu: “Çok mutluyum, çok gururluyum.

Çok güzel bir gece. Öncelikle anneme, babama, abime, küçük kardeşim Yalın’a selam olsun.

Beni izliyorlar onlar da şu anda gururla, biliyorum.

Bizimkisi bir ekip işi, bir takım işi. Bu ödül de o takımın, o ekibin bir emeği, bir karşılığı, bir meyvesi diyebilirim.

O yüzden yapımcımız Fatih Abi’ye, yönetmenlerimiz Serdar Hoca’ya, Senem Hoca’ya, tüm ‘Baht Oyunu’ ekibine herkese selam olsun. Teşekkürler, çok sağ olun.”

EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ: ALP YENİER

Tarifsiz heyecan

Ödülü sunmak üzere sahneye çıkan usta oyuncu Perihan Savaş, “1973 yılında ilk Altın Kelebek Ödülleri dağıtıldığında,

16 yaşındaydım ve ‘yılın umut vaat eden oyuncusu’ ödülünü aldım. Gerçekten çok heyecanlıydım. Bütün arkadaşların o heyecanını anlayabiliyorum” dedi ve ardından Alp Yenier’in adını anons etti. “Masumlar Apartmanı” dizisiyle ödülü alan Yenier şöyle konuştu: “Gerçekten tarifsiz bir heyecanmış. ‘Masumlar Apartmanı’ benim için olağanüstü bir yolculuk.

Bu taçlandı, acayip gurur ve onur duyuyorum. Bütün ekibe sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu onların sayesinde oldu.

Ve müziğimi duyan, bana oy veren herkese teşekkür ediyorum.

Son olarak da her zaman yanımda olan aileme, hayat arkadaşım Nilay’a teşekkür ediyorum.

Bu ödülü, hayatta olmasa da beni duyduğuna inandığım babama armağan etmek istiyorum.”

EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI: MAGAZİN D CUMARTESİ

Bu yolculukta kendi sesimi buldum

Magazin D Cumartesi’nin ödülü, Pınar Altuğ tarafından programın sunucusu Tara de Vries ve yayın yönetmeni Timuçin Güner’e takdim edildi. Konuşması sırasında çok heyecanlanan Vries, gözyaşları içinde şunları söyledi:

“Burada durmak farklıymış. Bana güvendikleri ve bu yolculuğa beni dahil ettikleri için yapımcılarıma teşekkürler. Çocukluğunda konuşma ve iletişim kurma konusunda zorluk çeken, Türkçeyi sonradan öğrenen genç bir kıza, programın sesi olma şansını verdiğiniz için teşekkürler.

Bu yolculukta kendi sesimi buldum. Lütfen, yardıma açık olun. Yapamayacağınızı düşündüğünüz şeyler için kendinizi zorlayın. Çünkü ben başarabileceğimi gördüm.”

EN İYİ PROJE ALBÜMÜ: 1977 SEZEN’Lİ ŞARKILAR

Kadının gücü

“1977 Sezen’li Şarkılar” albümüyle kazandığı Altın Kelebek’i Oğuzhan Koç’un elinden alan Emir Ersoy, teşekkür konuşmasında şöyle dedi: “Burada titreyen kişiler arasına bir kişi daha eklendi şu anda. Benim için çok gurur verici bir ödül. Çünkü ben Latin müziğine âşığım. Yaptığım bu müzikle ödül aldığım için benim için çok özel bir yeri var.

Bana bu projede güvenen Sony Müzik Türkiye’ye ve Özden Bora’ya, bu yola beraber baş koyduğumuz Nur Öztürk’e teşekkür etmek istiyorum.

9 kadın oyuncu bu albüme renk kattı, şarkılara can verdi.

Onlardan ikisi burada; Hande Subaşı ve Gökçe Bahadır.

9 kadın ve Sezen Aksu’nun elinin değdiği şarkılar. Kadının gücü ve 1977.”

EN İYİ RAP SANATÇISI: SEFO

Başarı taçlandı

Bilmem mi şarkısıyla yıldızı parlayan Sefo, ‘en iyi rap sanatçısı’ ödülünü Oğuzhan Koç’un elinden aldı.

Başarılı rap’çi, konuşmasında şöyle dedi:

“Yaptığımız müziğin başarıya ulaşması ve başarının bu şekilde taçlanıyor olması beni çok mutlu etti. Çok heyecanlıyım.

Bana bu ödülü layık gören herkese çok teşekkür ederim. Aileme, arkadaşlarıma, ekibime herkese teşekkürler.”

EN İYİ ÇOCUK OYUNCU: AYLİN AKPINAR

Küçük oyuncudan büyük mesaj

Birce Akalay, ödülü anons ederken şöyle dedi: “İçeride çok küçük bir meslektaşım var. Henüz 9 yaşında. Mesleğe 5 yaşında başlamış, onu anlattı bana.

‘Eğer oyuncu olmasaydın ne olmak isterdin?’ diye sordum. ‘Belki veteriner olurum ama sokakta da hayvanlara bakabilirim, o yüzden herhalde oyuncu olurdum başka da bir şey olmazdım dedi.”

“Kardeşlerim” dizisiyle ödüle layık görülen Aylin Akpınar, teşekkür konuşmasında şunları söyledi:

“Buraya geldiğim için çok mutluyum, çok heyecanlıyım.

Beni bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ederim. Ekibimize sevgilerimi yolluyorum.

Son olarak bir şey söylemek istiyorum; herkese iyi bir gelecek diliyorum. Şiddetin her türlüsüne hayır!”

EN İYİ MÜZİK GRUBU: MADRİGAL

Gençlere destek gerek

En iyi müzik grubu kategorisinde Altın Kelebek’i kucaklayan Madrigal grubunun ödülünü İzzet Öz takdim etti. Grubun vokalisti Anıl Erdem Cevizci, konuşmasında şunları söyledi:

“Böyle kıymetli bir ödülü almak onur verici.

Konserlerimize gelen dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Özellikle son zamanlarda müzikle uğraşmak mücadele olmaya başladı. Bir enstrüman almak bile mücadeleye dönüştü. Bizi izleyen ve burada olma hayali kuran genç kardeşlerimize destek olmamız gerekiyor.”

EN İYİ YÖNETMEN: ÇAĞRI VİLA LOSTUVALI VE ÇİĞDEM BOZALİ

Yaşasın kız kardeşlik!

En iyi yönetmen kategorisinin kazananını Perihan Savaş açıkladı. Savaş, “Onun çok iyi bir yönetmen olacağını biliyordum” diyerek “Masumlar Apartmanı” dizisinin yönetmeni Çağrı Vila Lostuvalı ve dizinin ikinci yönetmeni Çiğdem Bozali’yi sahneye davet etti.

Lostuvalı şöyle konuştu:

“Kendi hikayelerini, yaşanmışlıklarını, acılarını bizimle paylaşan çok kıymetli, samimi, cesur ruhlar var. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Gerçek hayattaki Gülben ve Safiyeler; sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız.”

Çiğdem Bozali de “Ben önce bu yolculukta beni de yanıma alan Çağrı’ya teşekkür ediyorum. Daha sonra muhteşem teknik ekibimize teşekkür ediyorum” dedi.

İkili, “Yaşasın kız kardeşlik” diyerek sahneden indi.

EN İYİ SENARYO: BERKUN OYA

Perihan savaş takdim etti

Berkun Oya, “Bir Başkadır” dizisiyle kazandığı ‘en iyi senaryo’ ödülünü Perihan Savaş’ın elinden aldı. Oya, “Layık gören herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

EN İYİ YARIŞMA: MASTERCHEF TÜRKİYE

Bize program yaptırmak cesaret değil, vizyon

Masterchef’e verilen ‘en iyi yarışma’ ödülünü programın sunucuları Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ile yapımcılar İrem Kanan, Bilgin Arslan ve yönetmen Behçet Hıdıroğlu birlikte aldı.

Ödülü, Pınar Altuğ takdim etti. İlk olarak mikrofon başına geçen İtalyan şef Danilo Zanna, “Tabii ki ekip olarak en iyi Türkçe konuşanı seçtik” diye espri yaptı.

Zanna, “Bize program yaptırmak cesaret değil, vizyon. Bu vizyon için Acun (Ilıcalı) Abi ve bizim yapımcılara, yönetmenlere teşekkür ederim” dedi.

Mehmet Yalçınkaya, “Çok büyük bir aileyiz. Emek çok değerli. Emeği veren herkese teşekkürler” diye konuştu.

Somer Sivrioğlu da “Mutfaktan geldik, mutfağa gideceğiz. Bu üç adamın TV’de olması bile gülmeye ve eğlenmeye değer. Yemeği çok seviyoruz” dedi.

YILDIZI PARLAYANLAR

47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin “Yıldızı Parlayanlar” kategorisinde bu yıl Ahsen Eroğlu, Cemre Baysel ve Melis Sezen ödüle layık görüldü. Üç güzeli sahneye gecenin ev sahipliğini üstlenen Demet Özdemir davet etti.

KADINLAR HASHTAG’LERLE DEĞİL, ÖDÜLLERLE ANILSIN

Ahsen Eroğlu, heyecanla başladığı konuşmasında şöyle dedi:

“Yıldızı Parlayanlar’dan biri olduğum için mutluluk ve onur duyuyorum.

Böyle özel bir gecede kendimi güçlü hissetmemi sağlayan, beni bu ödüle layık gören Hürriyet ve Pantene ailesine çok teşekkür ederim.

Ayrıca bana koşulsuz inanan, her zaman yanımda olan anneme teşekkür ederim.

Hiçbir zaman fikir ayrılığına düşmediğim, bana her zaman destek olan menajerim Şermin Ekinci ve ekibimize çok teşekkür ediyorum.

‘Menajerimi Ara’ dizisindeki yönetmeminiz Ali Bilgin’e, yapımcımız Kerem Çatay’a ve bu sene bana güç veren, birlikte hareket ettiğimiz, hayal kurduğumuz tüm dizi ekibine, oyuncularına, set ekibine, bizi asla yalnız bırakmayan izleyicilerimize çok çok gönülden teşekkür ediyorum.

Son bir cümlem var; kadınların hashtag’lerle değil, ödüllerle anıldığı günlere, geleceğe diyorum.”

ÇOK ŞANSLIYIM

Cemre Baysel şöyle konuştu: “Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. İyi ki şu an buradayım, çok şanslı hissediyorum kendimi.

Ben bugüne kadar yıldızımın parlamasına vesile olan, gerçek gücümü göstermemi sağlayan tüm yapımcılarıma, yönetmenlerime, ekip arkadaşlarıma, menajerime, partnerim Aytaç’a (Şaşmaz) çok teşekkür ederim.

İyi ki biz bir araya geldik, böyle bir iş yaptık ve ben buradayım, çok mutluyum. Bu ödülü de annem başta olmak üzere aileme armağan ediyorum.”

İNANIRSAK BAŞARIRIZ

Melis Sezen de şunları söyledi: “Günlerdir ne konuşacağımı düşünüyorum ve hiçbir şey bulamıyorum.

Çok heyecanlıyım. Bu benim hayallerimin yolculuğu. Bu da ilk ödülüm. Ve ‘Yıldızı Parlayanlar’ı aldığım için çok mutlu ve gururlu hissediyorum.

Pantene Altın Kelebek ve Hürriyet ailesine çok teşekkür ederim.

Bu yolculukta bazen inancımızı kaybedebiliyoruz, bazen çok karanlık gelebiliyor her şey. Ama sanırım inancımız, içimizdeki güç zaten. İnanırsak, her şeyi başarabileceğimize inanıyorum. Bana inanan herkese çok teşekkür ederim.

Anneme, babama ve kardeşime çok teşekkür ederim. Menajerim Ufuk Ergin’e, ‘Sadakatsiz’ ekibine, yapımcımıza, yönetmenimize, oyuncu arkadaşlarıma, herkese çok teşekkür ederim.”

EN İYİ HALK MÜZİĞİ KADIN: ZEYNEP BAKŞİ KARATAĞ

Hayallerime giden yolu Hasan Saltık açtı

Zeynep Bakşi Karatağ’a ödülünü Attila Atasoy verdi.

Karatağ, konuşmasında şunları söyledi:

“Çok kıymetli bir ödül alıyorum. Çok mutluyum.

Bu ödülü hayallerime giden yolu açan Hasan Saltık adına almak istiyorum, onu tarifsiz özleyerek.

Eserlerime kendi ruhunu katan eşim Murat Karatağ’a da teşekkür ediyorum.”

EN İYİ DİJİTAL İÇERİK: KONUŞANLAR

Set emekçilerine

En iyi dijital içerik ödülü, Hasan Can Kaya’nın Exxen’de yayınlanan programı “Konuşanlar”ın oldu.

Ödülünü Yağmur Ünal’ın elinden alan Kaya, “Bu değerli ödülü almamızı sağlayan izleyicilerimize ve teknik ekibimize çok teşekkürler. Ödülü TV dünyasının lokomotifi olan isimsiz kahramanlar ve set emekçilerine adıyorum” dedi.

EN İYİ FANTEZİ MÜZİK KADIN: EBRU YAŞAR

Duygulara hitap ediyoruz

Ödülünü İzel’in takdim ettiği Ebru Yaşar, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

“Herkese çok teşekkür ediyorum. Oy veren ve müziğimi dinleyen herkese.

Biz aslında garip bir iş yapıyoruz. Elle tutulamayan, gözle görülemeyen, sadece duygulara hitap eden bir iş yapıyoruz. O anlamda da o duygularda, o şarkılarda buluşabiliyorsak ne mutlu.”

EN İYİ FANTEZİ MÜZİK ERKEK: HAKAN ALTUN

103 müzisyen dosta

Hakan Altun, ödülünü müzik hayatında önemli bir yeri olan İzel’in elinden aldı. Sanatçı, teşekkür konuşmasında şöyle dedi:

“1999’da çıktığım yolculukta ilk çıkardığım albümde İzel Çeliköz vardı.

Müzik yolculuğumda beni yalnız bırakmayan İzel için alkış rica ediyorum.

Canımdan çok sevdiğim annem ve kız kardeşime çok teşekkür ediyorum. Rahmetli babam da görüyordur. Çünkü o ödül almamı hep istiyordu yaşadığı sürece. Bu ödülü pandemi döneminde hayatını kaybeden 103 müzisyen dostum için alıyorum.”

EN İYİ HALK MÜZİĞİ ERKEK: EKİN UZUNLAR

Bir elimde başaracaklarım bir elimde başarım var

Ödülünü Attila Atasoy’un elinden alan Ekin Uzunlar, sahneye kemençesiyle çıktı.

“Bu ödülün hayalini, 25 yıllık dostum kemençe ile kurdum” diyen sanatçı, kemençesini ve Altın Kelebek’ini göstererek şöyle dedi: “Bir elimde başaracaklarım, bir elimde başarım var.”

EN İYİ İNTERNET DİZİSİ: BİR BAŞKADIR

Bir başka mutluluk

En iyi internet dizisi ödülü, Netflix’te yayınlanan, Berkun Oya’nın yazıp yönettiği “Bir Başkadır” seçildi. Yağmur Ünal’ın takdim ettiği ödülü Berkun Oya, dizinin oyuncuları Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Defne Kayalar, Derya Karadaş ve Bige Önal’la birlikte aldı. Oya, “Diziye gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkürler. Tüm ekip adına kabul ediyoruz bu ödülü” dedi.

EN İYİ SPOR PROGRAMI: %100 FUTBOL

Maç biter, %100 Futbol başlar

TRT Spor’da ekrana gelen “%100 Futbol” programının kazandığı ödül, Fuat Akdağ tarafından sunucular Rıdvan Dilmen ve Erbatur Ergenekon’a takdim edildi.

Rıdvan Dilmen, “40 yıldır sporun içindeyim, 20 yıl da yorumculuk yapıyorum. Bu ödüller öylesine motive ediyor ki bizi.

Milli takımlarda oynadık çok heyecanlandık. Bir ödül olarak forma yetiyordu bize.

Ama televizyon dünyasına girip futbol yorumlarken böylesine önemli bir ödülü almak motivasyonu daha da artırıyor. İnşallah seneye tekrar görüşürüz” dedi.

Erbatur Ergenekon da “Bu programı sunmak benim için çok değerli. Maç biter, %100 Futbol başlar” diye konuştu.

EN İYİ DJ: BURAK YETER

Rekorlar bende

İrem Derici’nin elinden ödülünü alan Burak Yeter, “Çok değerli bir hediye, çok değerli bir ödül.

Sahneye ilk olarak Ajda Pekkan’la ‘Oyalama Beni’ ile başlamıştım ve Türkiye tarihinin ilk DJ ödülünü almıştım.

Geldiğimiz nokta çok önemli. Çünkü şu anda Türkiye’de YouTube rekoru bende. Spotify rekoru bende.

‘Tuesday’ şarkısı 1.5 milyon gibi çok büyük bir rakama ulaştı. Bu hepimizin gururu. Onun için çok teşekkür ediyorum” dedi.

SEYİRCİ İLE SELFIE ÇEKTİ

Murat Cemcir, influencer ödüllerini açıklamak için sahneye çıktığında şöyle dedi: “Sanal market reklamı yapmayan tek ünlü olan bana bu ödülü verdirerek neyi amaçlıyorlar bilmiyorum.

Ben sosyal medyayı pek iyi kullanamıyorum. Fakat iyi takip ediyorum. Çok fazla insan stalk’luyorum.”

Konuşmasının

ardından törendeki seyircilerden telefonlarının ışığını açmalarını isteyen Cemcir, o sırada çektiği selfie’yi sosyal medya hesabında yayınladı.

EN İYİ KADIN INFLUENCER: RACHEL ARAZ KİRESEPİ

Like ettiyseniz kasaya kaldırıyorum

Ödülünü Murat Cemcir’in elinden alan Rachel Araz Kiresepi, mutluluğunu şu sözlerle ifade etti:

“Bugüne kadar aldığım bütün ödüllerde hamileydim.

O yüzden sahneye her çıktığımda sadece ben değil, beni izleyenler de çok heyecanlanıyordu.

İlk defa göbeksiz bir şekilde ödül alıyorum.

Bu ödül için çok fazla teşekkürüm var.

Öncelikle anneme, bir gün bile ‘Kızım sen ne iş yapıyorsun’ demeyen babama, beni her zaman destekleyen eşime, beni bu geceye hazırlayan ve bir kelebek gibi hissettiren Hakan Yıldırım’a teşekkür ediyorum.

Minik siyah bir ekranın ardından enerjimi hisseden herkese teşekkürlerimi iletmek istiyorum.

Like ettiyseniz de kasaya kaldırıyorum bu ödülü.”

EN İYİ ERKEK INFLUENCER: CEMAL CAN CANSEVEN

Herkes özüne sahip çıksın

Ödülünü Murat Cemcir’in verdiği Cemal Can Canseven, şöyle konuştu: “Çok çalıştım, çok çabaladım. Ne mutlu bana ki yurtdışında bir Türk olarak ‘Ben Türk’üm’ deyip dünya devi markalara içerikler ürettim. Asla benliğimden ödün vermedim. Özümüzü korursak başarı bence geliyor. O yüzden herkes özüne sahip çıksın.”

EN İYİ DİZİ ÇİFTİ: HANDE ERÇEL VE KEREM BÜRSİN

En iyi dizi çifti kategorisinde kazananları, gecenin sunucularından Cem Davran açıkladı. Davran, “Çekimleri olduğu için bu gece törene katılamadılar; daha sonra ödüllerini ulaştıracağız.

Bu kategoride ‘Sen Çal Kapımı’ dizisinin başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin ödül aldı” dedi.

YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ: İBRAHİM TATLISES

Elif Ada heyecanlandı

Cem Davran, “O bir efsane” diyerek ödülü İbrahim Tatlıses’in kazandığını açıkladı. Ödülü almak üzere Tatlıses’in kızı Elif Ada sahneye davet edildi. Ancak Elif Ada çok heyecanlanınca sahneye çıkamadı.

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN: KURTULUŞ KUŞ&BURAK BULUT, ZEHRA

Ödülleri sunmak üzere sahneye çıkan İrem Derici, esprili bir konuşma yaptı: “Ben ilk olarak Altın Kelebek ailesine cesaretinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Çünkü benim gibi pimi çekilmiş bir bombaya, ağzından her an her şey çıkabilecek bir kadına canlı yayında ödül verdirmek cesaret ister. Lakin bugün buraya bütün hanımefendiliğimle geldim.”

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN: KURTULUŞ KUŞ&BURAK BULUT, ZEHRA

Bu anın hayalini 5 yıl önce kurdum

En iyi çıkış yapan kategorisinde bu yıl hem Kurtuluş Kuş-Burak Bulut ikilisi hem de Zehra ödül aldı.

Burak Bulut konuşmasında şunları söyledi: “Herkese çok teşekkür ederim bu ödülü bize layık gördüğünüz için.

Ben İstanbul’a 8 ay önce geldim. Kurtuluş benden 1 ay önce geldi. 7 ay önce tanıştık. 5 ay önce de şarkı yaptık. 5 ay içerisinde 1 milyar dinlendik.

Ben bu anın hayalini 5 sene önce kurdum. Kurduğum zaman aklımda ne vardı biliyor musunuz? Ben ödül alacağım, ailem televizyonda beni izleyecek.

Şimdi ailemden herkes beni izliyor. Bir kişi hariç. Dedem rahmetli oldu. O zaman ailem için kaldıracaktım bu ödülü, şimdi dedem için kaldıracağım.”

Kurtuluş Kuş da şöyle konuştu:

“Bizi bu ödüle layık gören, bizi destekleyen, bize oy veren herkese çok teşekkürler.

Ben buraya gelmeden önce babamın yanına gittim, Karaman’daydım.

3 yıl önce rahmetli oldu babam. Mezarının başına gittiğimde dedim ki; ‘Senin adını tüm Türkiye’ye duyuracağıma söz veriyorum.’

Herhalde o an, bu an. Ben bu ödülü babam Ramazan Kuş için alıyorum.

İlk oldu, biliyorum ki son olmayacak.”

BABAM İÇİN ALIYORUM

Aynı kategorinin diğer kazananı “Cennetten Çiçek” şarkısıyla Zehra oldu.

Zehra, İrem Derici’den ödülü alırken “Sizi o kadar çok seviyorum ki İrem Hanım, sizden bu ödülü almak çok güzel bir şey” dedi. Derici’nin “Çünkü ben de acılara yürüyor, korkmuyorum” diye yanıt vermesi seyirciyi güldürdü.

Zehra konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sizlerin önünde olmak ve bu güzel ödülü almak benim için büyük bir gurur.

Öncelikle bu yolda benimle yürüyen prodüktörüm Erol Köse’ye, yapımcım DMC’ye, her koşulda benim yanımda olan anneme, kız kardeşlerime ve yol arkadaşım Fırat’a, beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim.

Ben de bu ödülü 7 yıl önce kaybettiğim babam için alıyorum.

Bana hep inandı. Ona layık olabilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.”

EN İYİ KADIN ŞARKICI: HADİSE

Teşekkür ederim sevgilim Mehmet

Hadise, konuşmasıyla alkış topladı: “Hürriyet ailesine, bana oy veren tüm sevenlerime ve Team Hadise’ye çok teşekkürler. Bu gece yanımda en sevdiklerim var; Şükran, kız kardeşim Derya. Ve sevgilim Mehmet. Tüm gece elimi tuttun, teşekkür ederim, çok heyecanlıyım çünkü. Bugün Kadın Hakları Günü, böyle bir günde bu kadar önemli bir ödülü almak benim için çok değerli. Çünkü biliyorsunuz kadınlar konusunda ben çok hassasım. Bu sene çok fazla kadın öldürüldü. Bu ödülü hayatları kısıtlanan kadınlar için alıyorum.”

EN İYİ ERKEK ŞARKICI: EDİS

Yolumuz uzuyor

Edis’e ödülünü Burak Kut takdim etti. Genç şarkıcı şöyle konuştu:

“Tüm ekibime teşekkür ederim. Altın Kelebek ailesine, jüriye, oy veren, beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Çok özel bir ödül.

Müziğin zor zamanlar yaşadığı bu iki senelik sürede kolay şeyler yaşamadı müzisyenler. Onlar için alıyorum bu ödülü.

İlk kez 2015’te bu ödülü aldım ve ‘Yolumuz hep uzun olsun’ dedim. Sanırım yolumuz uzuyor ve çok da keyifli oluyor.”

YILIN ŞARKISI: MARTILAR, BİLMEM Mİ?

Bağıra bağıra söyleyen o çocuklara teşekkürler

Yılın şarkısı kategorisinde Edis’in Emrah Karakuyu ile yazdığı “Martılar” ve Sefo ile Aerro’nun “Bilmem mi?” şarkıları ödül aldı. Her iki ödülü de Burak Kut takdim etti.

Edis, “Besteci olmama rağmen hayranlıkla izlediğim bir besteci ile çalışıyorum. Emrah yüzünden yazmayı bıraktım. Çünkü çok başarılı” derken Sefo da duygularını şöyle dile getirdi:

“Bu şarkıyı okullarda bağıra bağıra söyleyen o çocuklara çok teşekkür ediyorum.”

AZERBAYCAN ÖDÜLÜ: NAHİDE BABASHLI

Dikenli yolların sonu

Nahide Babashlı’ya ödülünü P&G Türkiye Orta Asya ve Kafkaslar Başkan Yardımcısı Ceren Tonguç takdim etti. Şarkıcı, “Herkese Azerbaycan’dan selamlarımı getirdim. Bu ödül çok sevindirici benim için. Dikenli yolların sonu böyle bitti. Çok teşekkür ediyorum. Sevgisini benden esirgemeyen aileme, Samsun Demir’e ve tüm Azerbaycan ile Türkiye’ye teşekkür ediyorum” dedi. Babashlı ardından sahnede “Benim Hikayem” şarkısını seslendirdi.

EN İYİ KLİP: BURAY-DELİ KIZ

En başarılı klip

Çağtay Kubilay Güraras, Buray’ın “Deli Kız” şarkısına çektiği kliple Altın Kelebek kazandı. Ödülü İrem Derici’den Mümtaz Latif Altun teslim aldı. Altun, “Bu ödülü Buray ve tüm ekip arkadaşlarım adına alıyorum” dedi.

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: CENGİZ BOZKURT

Gülmeyi, güldürmeyi ciddiye alanlara

Gençliğim Eyvah dizisindeki performansıyla ödül kazanan Cengiz Bozkurt’a Altın Kelebek’ini Demet Akbağ “Cengiz sinir bozucu komiksin. Al şu ödülünü de konuş” diyerek teslim etti. Bozkurt, hislerini şöyle dile getirdi:

“Demet’in elinden ödül almak büyük gurur. Her şeyden önce oylarıyla bana destek veren sevenlerime, bu ödülü bana layık gören jüri üyelerine teşekkür ederim.

Menajerim Yasemin Özbudun, Sibel Teoman, basın danışmanım İrem Tümer, oyunculuğumun en güzel yıllarını bana yaşatıyorlar. Sevgili kızlarım ve canım annem, sizleri çok seviyorum. Bu ödülü gülmeyi, güldürmeyi ciddiye alanlar adına alıyorum.”

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU: GÜNAY KARACAOĞLU

Kızıma ithaf ediyorum

Gençliğim Eyvah dizisindeki performansıyla Altın Kelebek kazanan Günay Karacaoğlu, ödülünü Demet Akbağ’ın elinden aldı.

Oyuncu şöyle konuştu:

“Başta ustam Müjdat Gezen’e, bana dokunan diğer hocalarıma, yol ve rol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca menajerim Yasemin Özbudun’a teşekkür ediyorum. Evde beni izleyen anneme de.

5 Aralık 1934 tarihinde Ulu Önder Atatürk’ümüz Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verdi. Bir de bundan 25 yıl önce bir kız çocuğu beni anne olarak seçti. Bu ödülü Gülenaycığım, sana ithaf ediyorum.”

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ: ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

Bu ödül biricik Arif’imize

Çok Güzel Hareketler 2, ‘en iyi komedi dizisi’ seçildi. Program ekibi, kaptanları Eser Yenenler’le birlikte sahneye çıkarak ödülü Demet Akbağ’ın elinden aldı.

Yenenler şöyle konuştu: “Çok Güzel Hareketler sadece bir televizyon programı değil, bir okul. Bu okulda gençler kendi yazıp çiziyor, eğleniyor ve oynuyor.

Bu okul bünyesinde ikinci kuşakta ödül almak çok anlamlı. İlk kuşak olarak buraya geldiğimde çıraktım. Şimdi iki evlat babası, şahane bir kadınla evli ve ekibin kaptanı olarak burada sahnedeyim.

İnşallah bu ekipten biri de önümüzdeki sezonlarda başka ekibin kaptanı olacak ve ödülü alacak.

Bu fikrin bulucusu ve okulumuzun kurucusu Yılmaz Erdoğan’a, BKM’ye, Necati Akpınar’a, BKM Mutfak’ın çok sevdiğimiz insanları Koray Köse, Ferhat Bilgin ve Abdullah Özgenç’e çok teşekkür ediyoruz.

Hepimiz açısından zor bir seneydi ama bizim için biraz daha zordu. Çok sevdiğimiz kardeşimiz, çok sert bir hastalığı atlattı bu sene.

Önümüzdeki bölümlerde yanımızda olacak. Biricik Arif’imize (Güloğlu) ithaf ediyoruz bu ödülü.”

Sürpriz ödül

Cem Davran, “Çok Güzel Hareketler 2” ekibi sahnedeyken bir Altın Kelebek daha getirdi ve “Töreni geçtiğimiz yıl pandemi koşullarında gerçekleştirmiştik. Demet Akbağ, Altın Kelebek Başarı Ödülü almıştı. Onu şimdi öğrencileri hocalarına versin” diyerek ödülü Eser Yenenler’e uzattı. Yenenler’in elinden ödülü alan Demet Akbağ, “Çok teşekkürler oy verenlere ve Kelebek ailesine” dedi.

ÖDÜL LİSTESİ

∆ En iyi dizi: Camdaki Kız – Kanal D

∆ En iyi kadın oyuncu: Merve Dizdar & Ezgi Mola (Masumlar Apartmanı) - TRT 1

∆ En iyi erkek oyuncu: Çağlar Ertuğrul (Teşkilat) - TRT 1

∆ En iyi komedi dizisi kadın oyuncu: Günay Karacaoğlu (Gençliğim Eyvah) - ATV

∆ En iyi komedi dizisi erkek oyuncu: Cengiz Bozkurt (Gençliğim Eyvah) - ATV

∆ En iyi komedi dizisi: Çok Güzel Hareketler 2 – Kanal D

∆ En iyi romantik komedi dizisi: Sen Çal Kapımı – Fox TV

∆ En iyi romantik komedi dizisi kadın oyuncu: Ayça Ayşin Turan (Ada Masalı) - Star TV

∆ En iyi romantik komedi dizisi erkek oyuncu: Aytaç Şaşmaz (Baht Oyunu) - Kanal D

∆ En iyi dizi çifti: Hande Erçel ve Kerem Bürsin (Sen Çal Kapımı) - Fox TV

∆ En iyi çocuk oyuncu: Aylin Akpınar (Kardeşlerim) - ATV

∆ En iyi dizi müziği: Alp Yenier (Masumlar Apartmanı) - TRT 1

∆ En iyi senaryo: Berkun Oya (Bir Başkadır) - Netflix

∆ En iyi yönetmen: Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali (Masumlar Apartmanı) - TRT 1

∆ En iyi gündüz kuşağı programı: Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

∆ En iyi kadın sunucu: Müge Anlı - ATV

∆ En iyi erkek sunucu: Acun Ilıcalı – TV8

∆ En iyi kadın haber sunucu: Nazlı Çelik – Star TV

∆ En iyi erkek haber sunucusu: Deniz Bayramoğlu – Kanal D

∆ En iyi haber programı: 5N1K (Cüneyt Özdemir) – CNN TÜRK

∆ En iyi müzik grubu: Madrigal

∆ En iyi kadın şarkıcı: Hadise

∆ En iyi erkek şarkıcı: Edis

∆ Yılın şarkısı: Martılar (Edis) / Bilmem mi? (Sefo)

∆ En iyi klip: Buray-Deli Kız (Yönetmen Çağtay Kubilay Güraras)

∆ En iyi fantezi müzik kadın şarkıcı: Ebru Yaşar

∆ En iyi fantezi müzik erkek şarkıcı: Hakan Altun

∆ En iyi halk müziği kadın şarkıcı: Zeynep Bakşi Karatağ

∆ En iyi halk müziği erkek şarkıcı: Ekin Uzunlar

∆ En iyi çıkış yapan: Burak Bulut&Kurtuluş Kuş ve Zehra

∆ En iyi proje: 1977 Sezen’li Şarkılar (Emir Ersoy)

∆ En iyi rap sanatçısı: Sefo

∆ En iyi yarışma: MasterChef Türkiye – TV8

∆ En iyi spor programı: %100 Futbol – TRT Spor

∆ En iyi magazin programı: Magazin D Cumartesi – Kanal D

∆ En iyi internet dizisi: Bir Başkadır – Netflix

∆ En iyi dijital içerik: Hasan Can Kaya (Konuşanlar) - Exxen

∆ En iyi kadın influencer: Rachel Araz Kiresepi

∆ En iyi erkek influencer: Cemal Can Canseven

∆ En iyi DJ: Burak Yeter

∆ Azerbaycan ödülü: Nahide Babashlı

∆ Pantene Yıldızı Parlayanlar: Ahsen Eroğlu & Cemre Baysel & Melis Sezen

∆ Yaşam Boyu Onur Ödülü: İbrahim Tatlıses