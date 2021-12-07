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47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’ne damga vuran muhteşem performanslar

#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri#47. Pantene Altın Kelebek#Altın Kelebek
47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’ne damga vuran muhteşem performanslar

47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’ne sahne şovları damgasını vurdu. İşte Demet Özdemir’in dans şovuyla başlayan ödül törenindeki unutulmaz performanslar.

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Demet Özdemir’in açılış şovu büyüledi

Pantene Marka Elçisi Demet Özdemir, büyüleyici bir şovla 47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nin açılışını gerçekleştirerek geceye pozitif ve enerjik bir başlangıç yaptı. Özdemir, farklı müzik türlerinin bir araya geldiği ve bu geceye özel hazırlanan dans koreografisiyle hem ekran başındaki izleyicilerden hem de salondaki davetlilerden tam not aldı.

47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’ne damga vuran muhteşem performanslar

Edis’Ten unutulmaz ses, ışık ve dans gösterisi

Gecede ‘en iyi pop müzik erkek şarkıcı’ ve Martılar ile ‘yılın şarkısı’ ödülünü alan ünlü yıldız Edis gece için uluslararası müzik törenlerini aratmayacak bir gösteri tasarladı. Edis, ‘Arıyorum’ ve ‘Martılar’ şarkılarını Pantene Altın Kelebek Ödülleri’ne özel olarak yaptığı bir düzenlemeyle seslendirdi. ‘Martılar’ şarkısının yeni düzenlemesinde Edis’in şarkılarını seslendiren ilkokul öğrencilerinin sesleri kullanıldı. Büyük bir dans ekibinin eşlik ettiği Edis, müzik performansının yanı sıra sahne performansı ve kostümüyle dikkati çekti. Edis, ses, ışık ve dans
gösterisiyle unutulmaz bir şov yaptı.

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Yeni şarkılarını ilk kez seslendirdiler

Dünyadan Uzak şarkısıyla geçen seneye damga vuran müzik grubu Sakiler de Pantene Altın Kelebek sahnesindeydi. Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan’dan oluşan grup, ‘Ölürüm Hasretinle’ adlı yeni cover’larını şarkının bestecisi Tuna Velibaşoğlu ile birlikte seslendirdi. Sakiler, ‘Ölürüm Hasretinle’ şarkısını da ilk kez, Pantene Altın Kelebek’teki performansıyla eş zamanlı olarak tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşturdu.

47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’ne damga vuran muhteşem performanslar

Sahnedeki sürpriz büyük alkış aldı

Son dönemin en çok konuşulan DJ’leri Arem Özgüç ve Arman Aydın da sergiledikleri performansla Pantene Altın Kelebek sahnesindeydi. 2021 yılında listelere üst sıradan giren ‘Rampapapam’ ve ‘Senin Yüzünden’ şarkılarını, Zafer Tunç ve ekibiyle hazırladıkları görkemli dans koreografisiyle birleştiren ikili, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. ‘Rampapapam’ şarkısında beraber çalıştıkları Feride Hilal Akın ve KÖK$VL’ı da sürpriz olarak sahneye çıkaran Arem & Arman, festival havasında geçen gösterileriyle gecenin unutulmaz şovlarından birine imza attı.

47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’ne damga vuran muhteşem performanslar

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Arem Özgüç ve Arman Aydın, sahneye Feride Hilal Akın ve KÖK$VL’ı ile birlikte çıkarak seyirciye sürpriz yaptı.

47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’ne damga vuran muhteşem performanslar

‘Peri’den etkileyici gösteri  

Peri şarkısıyla listeleri alt üst eden Ece Mumay, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’ne özel olarak hazırlanan şarkının yeni versiyonu eşliğinde unutulmaz bir şov yaptı. Sahneye ödül törenine gönderme yaparak kelebek kanatlı bir kostümle çıkan Ece Mumay, dansçılar eşliğinde etkileyici bir şov yaptı.

47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’ne damga vuran muhteşem performanslar

Tüm salon koro halinde eşlik etti

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Bilmem mi? şarkısı ‘yılın şarkısı’ seçilen ünlü müzisyen Sefo, bu yıl 7’den 77’ye herkesin dilinde olan şarkısını Pantene Altın Kelebek sahnesinde seslendirdi. Genç şarkıcıya salondaki izleyiciler de şarkısını söylerken eşlik etti. Sefo etkileyici performansıyla izleyenlerden tam not aldı.

47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’ne damga vuran muhteşem performanslar

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