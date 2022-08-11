İrem Sak ile Furkan Korkmaz el ele... Aşk mesafe tanımaz

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BAŞ BAŞA YEMEK

Yeni bir diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan İrem Sak ve NBA’de Philadelphia 76ers forması giyen basketbolcu Furkan Korkmaz, önceki gün Etiler’de objektife yansıdı. Uludağ Kebapçısı adlı mekânda baş başa yemek yiyen sevgililer hayli neşeliydi.

BAŞKA SORUNLAR OLMASIN

Çift çıkışta fotoğraflarını çeken muhabirlerin sorularını yanıtladı. İrem Sak, “Uzak ilişki yaşamak zor oluyor mu?” sorusu karşısında sevgilisinin elini tutarak “Olmuyor” dedi. Korkmaz da “Her ilişkinin zorlukları var. Bizimki de mesafe olsun, başka sorunlar olmasın” diye konuştu.