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İrem Sak ile Furkan Korkmaz el ele... Aşk mesafe tanımaz

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#İrem Sak#Furkan Korkmaz#NBA
İrem Sak ile Furkan Korkmaz el ele... Aşk mesafe tanımaz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 07:37

İrem Sak, NBA’de forma giyen basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz’la görüntülendi. Oyuncu, aralarındaki mesafenin aşka engel olmadığını söyledi.

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BAŞ BAŞA YEMEK

Yeni bir diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan İrem Sak ve NBA’de Philadelphia 76ers forması giyen basketbolcu Furkan Korkmaz, önceki gün Etiler’de objektife yansıdı. Uludağ Kebapçısı adlı mekânda baş başa yemek yiyen sevgililer hayli neşeliydi.

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BAŞKA SORUNLAR OLMASIN

Çift çıkışta fotoğraflarını çeken muhabirlerin sorularını yanıtladı. İrem Sak, “Uzak ilişki yaşamak zor oluyor mu?” sorusu karşısında sevgilisinin elini tutarak “Olmuyor” dedi. Korkmaz da “Her ilişkinin zorlukları var. Bizimki de mesafe olsun, başka sorunlar olmasın” diye konuştu.

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#İrem Sak#Furkan Korkmaz#NBA

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