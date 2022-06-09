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İrem Sak ve sevgilisi Furkan Korkmaz tatilde!

#İrem Sak#Furkan Korkmaz#Çeşme
İrem Sak ve sevgilisi Furkan Korkmaz tatilde
Deniz BOY

İrem Sak ve yeni sevgilisi Furkan Korkmaz ilk yaz tatillerine çıktı. Çeşme’yi tercih eden âşıklar, önceki gün plajda görüntülendi.

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SEZONU ÇEŞME’DE AÇTILAR

İrem Sak, NBA takımı Philadelphia 76ers’da forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz’la aşk yaşadığını geçtiğimiz günlerde itiraf etmişti. 35 yaşındaki ünlü oyuncu ve kendisinden 11 yaş küçük sevgilisi, ilk yaz tatillerinin startını Çeşme’de verdi.

İrem Sak ve sevgilisi Furkan Korkmaz tatilde

DENİZ YOK, SADECE SOHBET

İki sevgili önceki gün Dalyan’daki The Beach of Momo’da görüntülendi. Kendileri için ayrılan locaya geçen çift, gün boyu sohbet etti. Denize girmek yerine locada oturmayı tercih eden İrem Sak ve Furkan Korkmaz, keyifli sohbetin ardından kaldıkları eve gitti.

İrem Sak ve sevgilisi Furkan Korkmaz tatilde

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Bir ara çantasından fotoğraf makinesini çıkaran İrem Sak, Furkan Korkmaz’ın fotoğraflarını çekti. İki sevgili daha sonra o kareleri inceledi.

İrem Sak ve sevgilisi Furkan Korkmaz tatilde

Anne böyle uçtu

Başakşehir’de top koşturan Şener Özbayraklı’yla evli olan ve 10 ay önce bir erkek bebek dünyaya getiren Şilan Makal ailesiyle çıktığı tatilde görüntülendi.

İrem Sak ve sevgilisi Furkan Korkmaz tatilde

Teknelerini Göcek’e demirleyen çift, gün boyunca oğullarıyla ilgilendi. Hamilelik kilolarından kurtulduğu gözlenen Şilan Makal, bir ara oğluna “Annen şimdi uçacak” diyerek denize atladı. Küçük bebek babasına olan benzerliğiyle dikkat çekti. (Kamil SÜMER)

İrem Sak ve sevgilisi Furkan Korkmaz tatilde

 

 

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#İrem Sak#Furkan Korkmaz#Çeşme

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