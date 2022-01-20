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İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkan'la birlikteyiz!

#İrem Sak#İrem Sak Furkan Korkmaz#Furkan Korkmaz
İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkanla birlikteyiz
Behlül AYDIN

Oyuncu İrem Sak önceki gün Nişantaşı City’s AVM’deydi. Sak, sosyal medyadaki paylaşımlarına ara verdiğini duyurdu:

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“Kendimi sosyal medyadan geri çektim. En son ne zaman paylaşım yaptım hatırlamıyorum. Çünkü istediğim gibi paylaşım yapamıyorum. Paylaşımlarım başka yerlere çekiliyor. ‘Buraya mı yoksa şuraya mı çekilecek?’ diye düşünmekten ben, ben olamıyorum. Beni yordular. Benimkisi detoks değil, emeklilik. Resmen emekli oldum. Twitter’ı da yaklaşık bir sene önce kapattım. Artık ben de hayatımı yaşıyorum.”

Furkan Korkmaz itirafı

İrem Sak ayrıca kendinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşadığını itiraf etti: “Evet, hayatımda biri var. En son duyduğunuz şey doğru.” Sak, bu ilişkiyi yalanladığının hatırlatılması üzerine “Siz de inandınız mı?” dedi.

İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkanla birlikteyiz

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YAŞ FARKI GÜNDEME GELMİŞTİ!

Sevgilisinden 11 yaş büyük olan İrem Sak, bu yaş farkı sebebiyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Demet Akalın ise ünlü oyuncuyu eleştirenlere tepki gösterip, “Beyler yaşça küçük sevgili bulunca 'playboy', hanımlar olunca konu, ‘yaş farkı var, ne ayıp’. İnanılmazsınız! Gidip kızı yaşındakilerle beraber olan ünlülere sorsanıza! Kınıyorum” sözleriyle İrem Sak'a destek olmuştu!

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FURKAN KORKMAZ KİMDİR?

Profesyonel basketbolcu Furkan Korkmaz 24 Temmuz 1997 yılında İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya geldi. Basketbol oynamaya dokuz yaşındayken okul takımında başlayan Furkan Korkmaz daha sonra Başkent 34 adlı basketbol kulübünde oynadı.

Başkent 34'teki antrenörü Leyla Çalışkan'ın Yeşilyurt Spor Kulübü'nde görev yapmaya başlamasının ardından Furkan da Yeşilyurt Spor Kulübü'nde oynamaya başladı ve 2012 yılında 15 yaşındayken 250.000 dolar karşılığında Anadolu Efes'e transfer oldu.

Furkan Korkmaz, Anadolu Efes genç takımıyla 2012-13 sezonunda Türkiye Yıldızlar Ligi Şampiyonluğu'nu kazandı. 2013-14 sezonunda ise Anadolu Efes'in Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden pilot takımı Pertevniyal ile Genç Erkekler Ligi şampiyonluğunu kazandı. Aynı sezon Pertevniyal ile Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde 22 karşılaşmaya çıktı ve 4.4 sayı ortalamasıyla oynadı.

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Furkan Korkmaz'ın boyu 2,04 metredir. Şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynayan Furkan Korkmaz bir süre Banvit'te forma giydikten sonra 4 Temmuz 2017'de NBA takımlarından Philadelphia 76ers ile sözleşme imzaladı.

İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkanla birlikteyiz

 

 

 

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