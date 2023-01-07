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İrem Derici: 2 senedir yeni yıla beraber giriyoruz, alındım

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#İrem Derici#İbrahim Tatlıses#Sinan Akçıl
İrem Derici: 2 senedir yeni yıla beraber giriyoruz, alındım
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 15:43

İrem Derici önceki akşam Arnavutköy’deydi. Derici, İbrahim Tatlıses’e yönelik sitemi hakkında da konuştu.

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İrem Derici önceki akşam Arnavutköy’deki Jain adlı mekândan çıkarken görüntülendi. Sinan Akçıl’ın albümü için stüdyoya girdiğini söyleyen şarkıcı, “Allah o Sinan’ı bildiği gibi yapsın. 2 gündür ‘Piyanist’ albümü için okuma yapıyorum. Stüdyolarda sürünüyorum. Sinan albüm için büyük konuşuyor. Onun ata sporu, büyük konuşmak” dedi.

İBO’YA ESPRİ YAPTIM

İrem Derici, İbrahim Tatlıses’e yönelik sitemi hakkında da konuştu: “İbrahim Tatlıses’in ‘Ben bir Ajda bilirim, bir de Hadise’ sözünü ‘İrem Derici’ye ayıp oluyor’ diye sosyal medyada paylaşmışlardı. Ben de espri olsun diye öyle bir şey yazdım” dedi.

Derici, o paylaşımı kendi sayfasında şu notla yayınlamıştı: “Bir tık alınmadım değil. 2 senedir yeni yıla beraber giriyoruz en nihayetinde.”

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KİMSE KİMSENİN DÜŞMANI DEĞİL

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Derici, eski aşkı Cem Belevi’nin “2022’de aşktan yana yüzüm hiç gülmedi” açıklaması hakkında ne düşündüğü sorulunca şöyle dedi:

“Şu konuda haklı; kimse kimsenin düşmanı değil. Aradan 1 sene geçti. Allah’ın selamını birbirimizden esirgemeyiz. Sadece bir daha ilişki olmaz. Beyaz bayrak çektik. Bir yerde karşılaştığımız zaman bir selam, o kadar. Kimse kimsenin arkasından konuşmasın. Herkesin yolu açık olsun. Herkesin yeni açılan kapıları bereketli gelsin.” 

 İrem Derici, 2023’te sadece işlerine odaklanacağını söyledi: “Körkütük âşık olmak istiyorum ama ihtimal yok. Sürekli sahne olacak.”

 

 

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#İrem Derici#İbrahim Tatlıses#Sinan Akçıl

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