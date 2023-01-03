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Paylaşımı sosyal medyayı sallamıştı... İbrahim Tatlıses'ten Dua Lipa açıklaması

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#İbrahim Tatlıses#Dua Lipa#Dövme
Paylaşımı sosyal medyayı sallamıştı... İbrahim Tatlısesten Dua Lipa açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 15:13

Dua Lipa'ya teşekkürü sosyal medyayı sallayam İbrahim Tatlıses'ten açıklama geldi.

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İbrahim Tatlıses, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın photoshop'la yapılmış dövmeli fotoğrafını gerçek sanarak Instagram sayfasında paylaştı.

'Güzel ve cesur kızımıza teşekür ederim' diyen Tatlıses, paylaşımı ile sosyal medyayı salladı.

Paylaşımı sosyal medyayı sallamıştı... İbrahim Tatlısesten Dua Lipa açıklaması

Çok geçmeden paylaşımını silen İbrahim Tatlıses, konuyla ilgili Twitter sayfasında bir açıklama yayınladı.

"Ben Ajda Pekkan bilirim, Hadise bilirim" diyen Tatlıses, "Vaktim mi var da Dua Lipa’yı bileyim, takip edeyim? Meğer başka bir kıza yapmışlar, bunu gönderdiler. Ben de teşekkür ettim, paylaştım. Niyetim kötü değildi" şeklinde konuştu.

Paylaşımı sosyal medyayı sallamıştı... İbrahim Tatlısesten Dua Lipa açıklaması

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#İbrahim Tatlıses#Dua Lipa#Dövme

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