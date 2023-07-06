İntihara teşebbüs eden ünlü şarkıcı günlerdir komadaydı: Acı haberi ailesi verdi

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Coco Lee, gençlik yıllarında ABD’ye taşınmış, etkileyici sesi ve muhteşem canlı performanslarıyla kısa sürede dünyaca tanınan bir yıldız haline gelmişti. 48 yaşındaki Coco Lee, gösteri dünyasında birçok ilki başaran bir isim olarak da dikkat çeken bir isimdi.
Hem Çince hem de İngilizce albümler çıkaran Coco Lee, 1999’da Amerika’da yayınlanan ilk albümü Just No Other Way ile listeleri altüst etti. Sinema tarihinin efsaneleri arasında sayılan Kaplan ve Ejderha (Crouching Tiger, Hidden Dragon) filminde seslendirdiği şarkıyla 2001 yılındaki Oscar’larda En İyi Şarkı kategorisinde ödüle aday olan ve sahneye çıkarak şarkıyı canlı seslendiren Coco Lee, o tarihte bunu başaran ilk Asyalı olarak tarihe geçmişti.
İzlenme rekorları kıran animasyon Mulan’da da hem baş karakter Fa Mulan’a sesiyle hayat veren hem de filmin şarkılarını seslendiren Coco Lee böylece bir Disney yıldızı da olmuştu. Ünlü şarkıcı 2011’de Kanadalı iş insanı ve Hong Kong merkezli büyük bir tedarik zinciri şirketinin CEO’su olan Bruce Rockowitz’le evlenmişti. Çiftin çocukları olmadı ancak Coco Lee, eşinin eski evliliğinden olan iki kızına 12 yıl boyunca annelik yaptı.
2 Temmuz’da evinde hareketsiz şekilde bulunan ünlü şarkıcının hemen hastaneye kaldırıldığı ve burada komaya girdiği açıklandı. Yaşam mücadelesi kaybeden Coco Lee’nin 5 Temmuz’da öldüğü açıklandı. Şarkıcının kız kardeşleri tarafından yapılan açıklamaya göre Coco Lee, evinde intihar teşebbüsünde bulundu ve hayatını bu şekilde kaybetti.
Kız kardeşleri, ünlü şarkıcının çok uzun zamandır depresyonun pençesinde olduğunu ve durumunun her geçen gün kötüye gittiğini açıkladı. Ailesinin beyanına göre Coco Lee aslında bu konuda profesyonel yardım da almış ancak girdiği bunalımdan çıkamamıştı. Coco Lee, aralık ayında yaptığı son Instagram paylaşımında “Bu yıl hayat benim için çoğu zaman ‘çekilmez’ oldu” mesajını paylaşmıştı.
Coco Lee’nin iki ablası Carol ve Nancy, Facebook’tan yaptıkları paylaşımda kız kardeşleriyle ilgili acılı haberi duyururken Coco Lee’nin son birkaç yıldır kötü bir ruh halinde olduğunu ve ağır bir depresyonla boğuştuğunu yazdılar. Ablalarının “Onunla gurur duyuyoruz” diyerek andığı Coco Lee’nin son şarkısı 14 Şubat’ta yayınlanmıştı. Şarkının adının “Tragic” (Trajik) olması da dikkatlerden kaçmadı.
Coco Lee’nin bacağındaki bir rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Coco Lee, yaptığı açıklamada geçen ekim ayında dans provası sırasında eski bir sakatlığının nüksettiğini ve şubat ayında bir operasyon geçirdiğini söylemişti. “Yürümeyi yeniden öğrenmem gerek” diyen yıldız şarkıcının sol bacağında doğumsal bir sakatlık olduğu ve hayatı boyunca hep sağ bacağına yüklenerek hareket etmek zorunda kaldığı için büyük zorluklar yaşadığı ortaya çıktı.