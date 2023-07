İntihara teşebbüs eden ünlü şarkıcı günlerdir komadaydı: Acı haberi ailesi verdi

Haberin Devamı

Coco Lee, gençlik yıllarında ABD’ye taşınmış, etkileyici sesi ve muhteşem canlı performanslarıyla kısa sürede dünyaca tanınan bir yıldız haline gelmişti. 48 yaşındaki Coco Lee, gösteri dünyasında birçok ilki başaran bir isim olarak da dikkat çeken bir isimdi.

48 yaşındaki Coco Lee, 30 yıla yakın sürdürdüğü kariyerinde çok büyük başarıları kucaklamıştı

Hem Çince hem de İngilizce albümler çıkaran Coco Lee, 1999’da Amerika’da yayınlanan ilk albümü Just No Other Way ile listeleri altüst etti. Sinema tarihinin efsaneleri arasında sayılan Kaplan ve Ejderha (Crouching Tiger, Hidden Dragon) filminde seslendirdiği şarkıyla 2001 yılındaki Oscar’larda En İyi Şarkı kategorisinde ödüle aday olan ve sahneye çıkarak şarkıyı canlı seslendiren Coco Lee, o tarihte bunu başaran ilk Asyalı olarak tarihe geçmişti.

Coco Lee, 2001 yılındaki Oscar töreninde sahne alarak tarihe geçmişti

İzlenme rekorları kıran animasyon Mulan’da da hem baş karakter Fa Mulan’a sesiyle hayat veren hem de filmin şarkılarını seslendiren Coco Lee böylece bir Disney yıldızı da olmuştu. Ünlü şarkıcı 2011’de Kanadalı iş insanı ve Hong Kong merkezli büyük bir tedarik zinciri şirketinin CEO’su olan Bruce Rockowitz’le evlenmişti. Çiftin çocukları olmadı ancak Coco Lee, eşinin eski evliliğinden olan iki kızına 12 yıl boyunca annelik yaptı.

Uzun yıllardır ağır bir depresyonun pençesinde olduğu açıklanan Coco Lee'nin aslında eşiyle de birkaç sene önce ayrıldığı ancak bunu sakladığı iddia ediliyor

2 Temmuz’da evinde hareketsiz şekilde bulunan ünlü şarkıcının hemen hastaneye kaldırıldığı ve burada komaya girdiği açıklandı. Yaşam mücadelesi kaybeden Coco Lee’nin 5 Temmuz’da öldüğü açıklandı. Şarkıcının kız kardeşleri tarafından yapılan açıklamaya göre Coco Lee, evinde intihar teşebbüsünde bulundu ve hayatını bu şekilde kaybetti.

Coco Lee'nin intihara teşebbüs ettikten sonra kaldırıldığı hastanede komaya girdiği ve dün hayatını kaybettiği kız kardeşleri tarafından açıklandı

Kız kardeşleri, ünlü şarkıcının çok uzun zamandır depresyonun pençesinde olduğunu ve durumunun her geçen gün kötüye gittiğini açıkladı. Ailesinin beyanına göre Coco Lee aslında bu konuda profesyonel yardım da almış ancak girdiği bunalımdan çıkamamıştı. Coco Lee, aralık ayında yaptığı son Instagram paylaşımında “Bu yıl hayat benim için çoğu zaman ‘çekilmez’ oldu” mesajını paylaşmıştı.

Ünlü şarkıcı aynı zamanda moda devi Chanel'in temsilcisi ve reklam yüzüydü ve bunu başaran ilk Çinli olmuştu

Coco Lee’nin iki ablası Carol ve Nancy, Facebook’tan yaptıkları paylaşımda kız kardeşleriyle ilgili acılı haberi duyururken Coco Lee’nin son birkaç yıldır kötü bir ruh halinde olduğunu ve ağır bir depresyonla boğuştuğunu yazdılar. Ablalarının “Onunla gurur duyuyoruz” diyerek andığı Coco Lee’nin son şarkısı 14 Şubat’ta yayınlanmıştı. Şarkının adının “Tragic” (Trajik) olması da dikkatlerden kaçmadı.

Coco Lee, profesyonel yardım alsa da fayda göremedi ve intihar etti... Ölümünün ardındansa hayatı boyunca doğumsal bir sağlık sorunu yüzünden acı çektiği ortaya çıktı

Coco Lee’nin bacağındaki bir rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Coco Lee, yaptığı açıklamada geçen ekim ayında dans provası sırasında eski bir sakatlığının nüksettiğini ve şubat ayında bir operasyon geçirdiğini söylemişti. “Yürümeyi yeniden öğrenmem gerek” diyen yıldız şarkıcının sol bacağında doğumsal bir sakatlık olduğu ve hayatı boyunca hep sağ bacağına yüklenerek hareket etmek zorunda kaldığı için büyük zorluklar yaşadığı ortaya çıktı.