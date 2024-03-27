İngiliz yıldız Türk sevgilisiyle evlenmek için gün sayıyor… ‘Düğün yapmak bir ev parası’ dedi ama dört gelinlik birden aldı

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MTV’de ekrana gelen Geordie Shore adlı yapımla genç yaşta ünlenen Vicky Pattison ilerleyen dönemde de birçok reality şovda yer aldı, bir dönem kendi adını taşıyan bu tür yapımların da yıldızı oldu.

Ercan Ramazan İngiltere'ye çalışmak için gitmiş, şansı yaver gidince o da tıpkı nişanlısı Vicky Pattison gibi televizyon yapımlarıyla ekrana gelmeye başlamıştı

İNGİLİZ YILDIZ TÜRK SEVGİLİSİYLE EVLENME HAZIRLIĞI YAPIYOR

Geçmiş dönemlerde çalkantılı özel hayatıyla gündemden düşmeyen Pattison 2022’de kendisi gibi bir ekran ünlüsü olan, Türk sevgilisi Ercan Ramazan'la nişanlandığını duyurmuştu.

Düğün hazırlıkları için yaptıkları masraflar ünlü çiftin belini büktü...

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30 yaşındaki Ercan Ramazan, çalışmak için İngiltere’ye göç ettikten sonra sosyal medya paylaşımlarıyla adını duyurmuş sonra o da tıpkı nişanlısı Vicky gibi reality şov yıldızı olmuştu.

"DÜĞÜN YAPMAK BİR EV PARASI"

Çiftin yolları da zaten böyle kesişti. 36 yaşındaki Vicky Pattison düğün gününün bir evle aynı fiyata mal olacağını itiraf etse de hazırlıklar için yaptığı masrafları da kısamıyor.

Vicky Pattison bir yandan çok masraf ettiğini ve bu harcamalara yetişemediğini söylerken bir yandan da dört ayrı gelinlik aldığını itiraf etti

Dubai’de iki sene önce nişanlanan çiftin yaz aylarında evlenmesi bekleniyor. Pattison “mantıklı” harcamalar yapmaya çalıştığını söylese de düğünü için kendisine dört ayrı gelinlik diktirdiğini açıkladı!

Görkemli bir düğün için uğraşan ünlü ekran yüzü bir düğün planlamacısına gittiğini ancak çok masraf çıktığı için çiçekleri bile karşılayamadığını anlattı.

Çift en sonunda görkemli bir düğün yerine sade bir nikah ve sonrasında İtalya'da samimi bir buluşma yapmaya karar vermişler

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En sonunda bir ev parası harcayıp borca girmektense başka bir yol seçmeye karar veren güzel yıldız ve nişanlısı Ercan Ramazan “yüzyılın düğününü” diye adlandırdıkları lüks törenden vazgeçtiler.

Vicky ve Ercan, Londra'da nişan partilerinde 300 konuk ağırladıktan sonra, Marylebone Belediye Binası'nda 100 kişilik bir katılımla resmi nikah yapmaya olarak evlenmeye karar verdiler.

Daha sonra, şu ana kadar 150 kişi çağırdıkları bir karşılama yemeği, düğün töreni ve akşam resepsiyonu için İtalya'ya gitmeye karar verdiler.

ÜNLÜ İSMİN ÜÇÜNCÜ NİŞANI

Vicky Pattison, Ercan Ramazan ile tanışmadan önce çocukluk aşkı John Noble ile kısa bir nişanlılık önemi geçirmişti. 2018 yılında nişanı atan Pattison, ortak bir arkadaşlarının tanışmalarına vesile olduğu Ercan Ramazan’la 2019’dan beri birlikte.

Ercan Ramazan Vicky Pattison’ı Dubai'ye götürüp orada evlenme teklif etmişti... Görkemli nişan yüzüğünün 200 bin sterlin değerinde olduğu ortaya çıktı

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Bu arada bu Vicky Pattison’ın üçüncü nişanı. Ünlü oyuncu şöhretini borçlu olduğu Geordie Shore programındaki rol arkadaşı Ricci Guarnaccio ile de evlilik kararı almış ancak 2013’te ayrılmıştı.