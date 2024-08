‘İlk buluşmamızdan beri senin karın olacağımı biliyordum’… İngiliz yıldız Türk sevgilisiyle evlendi!

Haberin Devamı

Çift düğünlerini “Rock & Roll Düğünü” mekanı olarak bilinen Marylebone Belediye Binası'nda yaptı. Burada daha önce Sir Paul McCartney ve Nancy Shevell, Liam Gallagher ve Nicole Appleton ve Antonia Banderas ve Melanie Griffith gibi yıldız isimler düğün yapmıştı.

2 YILDIR BEKLENEN DÜĞÜN!

36 yaşındaki Vicky Pattison tören için beyaz mini bir elbise tercih ederken, beyaz platform topuklu ayakkabıları ve sade kısa duvağıyla modern görünümlü bir gelin oldu.

30 yaşındaki Ercan Ramazan ise siyah damatlığı ve papyonuyla eşinin yanında klasik bir şıklık tercih etmişti.

Vicky Pattison, Ercan Ramazan ona Şubat 2022'de Dubai'de tatildeyken dizlerinin üzerine çöküp evlenme teklif ettiğinden beri düğün hazırlıklarını ve bu konuda yaşadığı heyecanı hayranlarıyla paylaşıyordu.

Londra'daki hava Vicky'nin hayallerindeki gibi olmasa da, düğün konukları yağmura aldırmadan törene şemsiyeleriyle katıldı.

Vicky Pattison ve Ercan Ramazan Londra'daki bu törenin ardından bir de İtalya'da düğün yapacaklar

Bu görkemli tören çiftin tek düğünü olmayacak. Vicky ve Ercan yakında bir de İtalya Puglia'da bir düğün daha yapacak.

2 DÜĞÜN İÇİN BİR EV PARASI HARCADI

Ünlü reality şov yıldızı daha önce de Ercan'la planladıkları “rüya düğünleri” için ödedikleri para nedeniyle yaşadığı “kalp kırıklığını” paylaşmıştı.

Vicky Pattison her iki düğün için harcadığı dudak uçuklatan paranın bir ev parasına mal olduğunu yine de istediği her şeyi yapabilecek bütçeyi bulamadığını söylemişti.

Vicky Pattison büyük gün için hazırlık yaparken düğün masraflarından yakınmış, bir ev parası kadar masraf yaptıklarını söylese de düğünleri için 4 ayrı gelinlik aldığını itiraf etmiş ve bunları Instagram'dan hayranlarıyla paylaşmıştı

Düğün hazırlıklarına aylar önce başlayan Vicky Pattison bu şikayetlerine rağmen düğünlerinde giymek için dört ayrı gelinlik seçtiğini itiraf etmiş, bu gelinlikleri sosyal medyasından paylaşarak hayranlarına da önceden göstermişti.

Büyük gününde giymek üzere dört gelinlik satın almaktan, iki çarpıcı düğün mekânına ve görkemli düğün yemeğine kadar, Vicky yine de hayatta bir kez yaşanacak bu özel gün için hiçbir masraftan kaçınmadı.

Vicky Pattison düğünden önce Ercan Ramazan'la çıktıkları ilk randevunun fotoğrafını paylaştı ve daha ilk günden bir gün bu evliliğin gerçekleşeceğini anladığını yazdı

Vicky Pattison dün gerçekleşen düğünden önce Ercan Ramazan’la çıktıkları ilk randevunun fotoğrafını paylaştı. Ünlü yıldız başlangıçta randevuya katılmakta tereddüt etmesine rağmen kısa süre sonra Ercan’ın doğru kişi olduğunu anladığını yazdı.

ONUNLA EVLENECEĞİNİ İLK GÜNDEN BİLİYORDU

Sevgi dolu fotoğrafının altına “İlk randevumuz... Karı koca olarak ilk anlarımızın hemen yanında durması için ilk randevumuzun bu fotoğrafını yayınlamak istedim” yazan Vicky daha önce de hayal kırıklıklarıyla dolu geçmiş aşkların ardından gerçek mutluluğu Ercan Ramazan’la bulduğunu itiraf etmişti.

Ercan Ramazan Pattison'a 2022'de Dubai tatillerinde evlenme teklif etmişti

Vicky Pattison “Ve işte buradayız, neredeyse 6 yıl sonra... Biliyordum Ercan, ilk buluşmamızdan beri senin karın olacağımı biliyordum. Bugün mihrapta görüşürüz. Beyazlar içindeki ben olacağım” yazarak onunla ilk buluşmasında bir gün evleneceklerini anladığını itiraf etmişti.

"KIZLAR O ADAM BU ADAM!"

Vicky bu ilk randevuda Ercan Ramazan tuvalete gitmek için masadan kalktığında hemen telefonunu eline alıp grup sohbetindeki tüm arkadaşlarına mesaj atmış ve “Kızlar, bu adam ‘O adam’” demiş ve hepsine şimdiden düğün için birer şapka almalarını söylemişti.

Bir zamanlar inşaat işçisi olarak çalışan Ercan Ramazan şansı yaver gidince tıpkı eşi Vİcky Pattison gibi bir televizyon yıldızı oldu

Ercan Ramazan Vicky Pattison ile tanışmadan önce inşaat işçisi olarak çalışıyordu. 2016’da şans yüzüne gülen Ramazan İngiltere'de TV ekranlarının en çok izlenen şovlarından biri olan The Only Was is Essex'te göründü. Daha sonra yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sayısız takipçi toplayan ve ününü artıran Ercan Ramazan da tıpkı Vicky Pattison gibi reality şovların aranan yüzlerinden biri olmayı başardı.