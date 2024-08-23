Aylar sonra kırmızı halıya yine el ele çıktılar… ‘Bizimkisi gerçek değil rol icabı aşk!’

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Bu da yakında dördüncü sezonu yayınlanacak komedi ve macerayı harmanlayan sevilen dizi “Only Murders in the Building” hayranlarını daha da heyecanlandırdı.

Başrollerinde Steve Martin, Martin Short ve Selena Gomez’in yer aldığı dizi her geçen sezon izleyici sayısını giderek arttırdı, her sezonda da kadrosuna dev isimler katarak yoluna devam etti.





İKİ YILDIZ İSİM YILLAR SONRA ROL ARKADAŞI OLMUŞTU

İşte bu isimlerden biri de Hollywood’un en çok ödüle aday olmuş ve bunların çoğunu da kazanmış olan, efsane yıldız Meryl Streep oldu. Yıldız isim diziye katıldıktan sonra Martin Short’un canlandırdığı karakterle rol gereği aşk yaşamaya başladı.

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İki usta oyuncu ekranda öyle bir uyum yakaladı, aralarında öyle güzel bir kimya oluştu ki sanki kameralar için değil de gerçekten aşk yaşıyormuş gibi göründüler.

Only Murders in the Building dizisinin dördüncü sezon prömiyeri geçtiğimiz akşam yapıldı... Dizi ekibi de kırmızı halıda birbirinden neşeli pozlar verdi... Gözler ise haklarında geçen yıl aşk dedikodusu çıkan iki dev isimdeydi

Aslında iki eski dost olan Meryl Streep ve Martin Short dizi ekibiyle sık sık bir araya gelmeye, böylece de sürekli olarak paparazzilerin çektikleri fotoğraflarda yer almaya başladı.

45 YILLIK KOCASINDAN GİZLİCE AYRILMIŞ

Ve geçen yıl Meryl Streep’in 45 yıllık kocası Don Gummer'dan aslında ayrıldığı, çiftin evliliklerinin 6 yıl önce bittiği ortaya çıkınca da Streep ve Martin Short arasında gerçekten bir aşk yaşandığı konuşulmaya başladı.

Meryl Streep ve Martin Short dizide tanıştıktan hemen sonra aşka düzen bir çifti canlandırıyorlardı... İki usta oyuncu rollerine o kadar iyi uyum sağladı ki herkes onların gerçekten aşk yaşadığına ikna oldu...

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İkili özel davetlerde ve ödül gecelerinde sürekli ekiple bir arada görünüyordu ancak sürekli yan yana olmaktan vazgeçemiyor gibi bir halleri vardı. Bu ekip buluşmaları dolu dizgin devam ederken Steep ve Short bu kez de baş başa çıktıkları romantik akşam yemeklerinde görüntülenmeye başladı.

BİRBİRLERİNDEN BİR AN BİLE AYRILMAZ OLDULAR… BU AŞK ROL DEĞİL GERÇEK!

Böylece aşk dedikoduları da aldı başını gitti… Uzun evliliğinden sonra ilk kez tek başına kalan Meryl Streep bu konuda ağzı sıkı davransa da Martin Short söylentiler üzerine açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

Meryl Streep ve Martin Short aşk söylentilerini yalanlamışlardı ancak sık sık baş başa akşam yemeklerinde böyle görüntülendiler

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Dün akşam dizinin dördüncü sezon prömiyeri için kameralar karşısına geçen ekip kırmızı halıda birbirinden güzel pozlar verdi. Gazetecilerin en çok ilgi gösterdiği iki isim ise yine Meryl Streep ve Martin Short oldu.

BU KEZ DE KIRMIZI HALIDA EL ELE

İkili kırmızı halıda sarmaş dolaş poz verdi ve gazetecileri el ele selamladı. Aşk dedikoduları da elbette bir kez daha manşetlerin üst sıralarına yerleşmiş oldu.

Haklarındaki aşk dedikoduları bitme kbilmeyen ikili yine el ele ortaya çıkıp kafaları karıştırdı

Streep, siyah beyaz baskılı Stella McCartney elbisesini belindeki geniş kemerle süslemiş, Martin Short ise siyah takım elbisesi ve gri desenli bordo kravatıyla şıklık yarışında ondan geri kalmamıştı.

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Usta oyuncu Martin Short geçtiğimiz aylarda bu bitmeyen aşk söylentileri için People dergisine konuşmuş, Meryl Streep’le sadece çok iyi arkadaş olduklarını, aralarında aşk olmadığını iddia etmişti.





“ONA HERKES HAYRAN”

Martin Short kendisine bu konuda soru sorulmasının tuhaf olup olmadığı sorusuna ise “Hayır” yanıtını verdi ve ekledi: “O muhteşem biri. Meryl’e hayran olmayan kimse yok, buna ben de dahilim” diyerek cevap vermişti. Meryl Streep, 40 yıldır heykeltıraş Don Gummer'la evliydi. Ancak birkaç ay önce çiftin aslında son 6 yıldır ayrıldığı, bu ayrılığı gizli tuttukları ve boşanma konusunda da bir adım atmadıkları ortaya çıkmıştı. Eski çiftin 44, 40, 37 ve 32 yaşında dört çocuğu var. Martin Short da 1980'de aktris Nancy Dolman ile evlenmişti. Çift Dolman’ın 2010’da yumurtalık kanserinden ölümüne kadar mutlu ve sevgi dolu bir hayat yaşamıştı. Martin Short’un da bu evlilikten 40, 37 ve 34 yaşında üç çocuğu var.

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“BİR AŞK VARSA DA ÇOK UZUN ÖMÜRLÜ OLMAYABİLİR”

Bu aşk dedikodularının ardından ikilinin dizideki rol arkadaşları Jackie Hoffman da Short ve Streep arasında bir yakınlaşma gördüğünü itiraf etmişti. Yine de Hoffman Martin Short’un hep çok yüksek enerjiye sahip olduğunu ve Meryl Streep’in onunlar aşk yaşıyorsa bu durumu pek de tolere edemeyecek bir yapıda olduğunu söyledi. Hoffman efsane yıldızlar için "Bence ikisi de o kadar iyi oyuncular ki herkes bu aşka inandı çünkü inanmak istediler" dedi…