İkinci çocuk için genç bir eş seçtiği söylenmişti... Boşanma itirafı yıllar sonra geldi: Meğer yıllarca sıla hasreti çekmiş!

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O ayrılığın üzerinden yıllar geçti. Hatta Transformers filminin yıldızı 50 yaşındaki oyuncu Josh Duhamel çoktan yeniden evlenip yuvasını kurdu. Eski Miss America güzeli 29 yaşındaki eşi Audra Mari ile yeniden aşkı bulan ve geçen yıl evlenen ünlü aktör yakın zamanda bir kez daha babalık heyecanını yaşayacağını açıklamıştı. Josh Duhamel, Fergie ile evliliklerinin 8. yılını bu güzel fotoğrafla kutlamıştı... Çift kısa bir süre sonra şoke eden bir kararla ayrıldıklarını açıkladılar

MUTLU YUVALARI ANİDEN YIKILMIŞTI

Bu mutlu haberi ilk kutlayansa Josh Duhamel’in 8 yıl evli kaldığı, 10 yaşındaki oğlu Axl’ın annesi, ünlü şarkıcı Fergie olmuştu. Çift 2017’de yollarını ayırmaya karar vermiş, 2019’da da boşanma kararları mahkeme tarafından onaylanmıştı.

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Ünlü aktörün kendinden oldukça genç güzellik kraliçesiyle olan aşkı da 2018’in sonlarında başlamıştı. Bu yüzden de aslında Josh Duhamel – Fergie evliliğinin bitmesinde bir aldatma durumunun etkili olup olmadığı uzun süre konuşuldu.

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Fergie’nin hayranları, onun eski kocasının yeni eşinden bebek beklediği haberini kutlamasını eleştirmişti. Josh Duhamel her ne kadar şimdilerde aşk sarhoşu ve yeniden baba olmanın mutluluğuyla dolu olsa da aslında bu sürpriz boşanmada hep eleştirilen taraftı.

İKİNCİ ÇOCUK İÇİN GENÇ BİR EŞ SEÇTĞİ SÖYLENDİ

Onun ailesini büyütmek ve daha fazla çocuk sahibi olmak istediği söyleniyor, Fergie’nin ise bunu istemediği için çiftin arasının bozulduğu söyleniyordu. Hatta Josh Duhamel’in kendinden genç eşiyle aniden evlenmesi ve hemen ardından da çocuk yapması buna yoruldu. Ünlü aktör için “Genç eşiyle sadece ona çocuk doğursun diye evlendi” diyenler bile çıktı.

2004'te aşk yaşamaya başlayan ve 2009'da evlenen Josh Duhamel Fergie çiftinin 10 yaşında Axl isminde bir oğlu var: Çiftin arasının ikinci bir çocuk isteğine Fergie'nin karşı çıkması yüzünden bozulduğu söylenmişti

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O da en sonunda yıllardır dedikodusu yapılan ve yeni bebek haber geldiğinden beri tartışılan konuya en sonunda açıklık getirdi. Katıldığı canlı yayında "İlişkimizde yanlış bir şey yoktu" diyerek başladığı sohbette en sonunda Josh Duhamel, Fergie’den ayrılmasının gerçek sebebini yıllar sonra itiraf etmiş oldu.

SPOT IŞIKLARI ALTINDA YAŞAMAK İSTEMEDİ

Kaliforniya'da doğup büyüyen ve uzun yıllardır spot ışıklarının altında yaşayan eski eşi 48 yaşındaki Fergie için doğru adam olmadığını fark etmişti ünlü aktör. "Harika zamanlar geçirdik. Sanırım sonra da birbirimizi aştık ve çok farklı ilgi alanlarımız vardı." demişti. Ve bunun da büyük ölçüde birlikte oldukları dönemde spot ışıklarıyla "başa çıkmakta" zorlanması olduğunu itiraf etti.

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Josh Duhamel ve Audra Mari geçen yıl evlendiler ve geçen ay da bir bebekleri olacağını duyurdular

Tüm bu şöhret yükünü kaldıramadığını söyleyen ünlü aktör "Ben kırmızı halıya çıkmaktan, tüm o Hollywood gösterişlerini yapmaktan hoşlanan bir adam değilim” dedi. İlişkilerinin bir noktasında eski eşine kendi memleketi Kuzey Dakota'ya taşınmayı teklif etmişti.

FARKLI HAYATLARIN PEŞİNDEYDİLER

Ancak Fergie için bu isteyeceği bir hayat değildi. Ve ünlü aktör kendisi bu ışıltılı hayattan kaçmak isterken orada yaşamaktan memnun olan eşinden ayrılmaya karar verdi. “Sadeliği çok özledim” diyen Josh Duhamel, eski eşi Fergie de için "Bunun için ona hiçbir kırgınlığım yok. Gerçekten yok. Eski karım nazik bir insan olduğu için çok şanslıyım." sözlerini sarf etti.

Duhamel ve Fergie'nin boşanmasının ardında aldatma iddiaları da aranmıştı... Ünlü aktör yıllar sonra spot ışıklarından uzak, sakin bir hayat aradığını ve evliliğinin de bu yüzden bittiğini itiraf etti

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Boşanmalarının 2019'da kesinleşmesinden bu yana Duhamel ve Fergie, 10 yaşındaki oğulları Axl için dostane bir ebeveynlik ilişkisi sürdürmeyi başardılar. Yakışıklı oyuncu üç yıllık flörtün ardından Eylül 2022'de evlendiği 29 yaşındaki eşi Audra Mari ile ikinci kez aşkı bulmayı da başardı.

YENİ YUVASINI HASRETİNİ ÇEKTİĞİ EVİNDE KURDU

Ve memleketi Kuzey Dakota'da bir göl evi satın aldıktan sonra yeni karısıyla birlikte oraya yerleşerek köklerine geri döndü. Bu arada Duhamel’in eşi Audra Mari de aslen Kuzey Dakota’lı. Tescilliği güzel Miss America yarışmasına Dakota eyalet güzeli olarak katılmıştı.

Hem Duhamel hem de yeni eşi Audra Mari Kuzey Dakota'lı... Ünlü oyuncu böylece yeni hayatına ve ikinci babalık macerasına memleketinde aldığı göl evinde, hep istediği gibi Hollywood'un pırıltılı dünyasından uzakta başlıyor

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İşin aslı Josh Duhamel, hayatını birleştireceği kişiyi seçerken epey akılcı davranmış ve onunla hayallerini gerçekleştirip istediği yerde rahatça yaşayabileceği bir eş seçmiş gibi görünüyor…