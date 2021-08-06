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Haber Giriş: 06.08.2021 - 07:37 | Son Güncelleme:

İki yıl önce boşanmıştı...MasterChef Somer Sivrioğlu kız arkadaşı ile görüntülendi

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
İki yıl önce boşanmıştı...MasterChef Somer Sivrioğlu kız arkadaşı ile görüntülendi

Evliliği 2 yıl önce biten ünlü şef Somer Sivrioğlu, o dönem adının aşk dedikodularına karıştığı Pınar adındaki sevgilisiyle görüntülendi.

Somer Sivrioğlu, 2 yıl önce 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu’yla evliliğini noktalamıştı. 2 çocuğu olan çiftin evliliği, ünlü şefin eşini MasterChef programında çalışan Pınar adlı editörle aldattığı yönünde çıkan haberlerin ardından sona ermişti. Sivrioğlu, önceki gün aynı kişiyle Arnavutköy’de yürüyüş yaparken objektife takıldı.

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SICAK HAVAYA ALDIRMADILAR

Sıcak havaya aldırmadan yürüyüş yapan ünlü şef, soruların üzerine yanındaki kişinin sevgilisi olduğunu söyledi: “Kendisi kız arkadaşım. Bugün yürüyüş yapalım dedik.” Ülke genelindeki yangınlar nedeniyle üzgün olduğunu da sözlerine ekleyen Sivrioğlu, “Annemler Bodrum’da. Çok şükür iyiler. Annem koah hastası olduğu için biraz etkilendi” diye konuştu.

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İki yıl önce boşanmıştı...MasterChef Somer Sivrioğlu kız arkadaşı ile görüntülendi

Somer Sivrioğlu ve Pınar adlı sevgilisi, sıcak havaya aldırmadan yürüyüş yaptı.


 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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