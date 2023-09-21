İki ünlü yıldız gerçekte kardeş mi? Yıllar sonra ortaya çıkan gerçeğin ardından DNA testi yolda!

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Yıllarca birlikte kameralar karşısına geçmiş olan usta aktörler Matthew McConaughey ve Woody Harrelson’ın başarılı ekran ortaklığının ardında çok uzun yıllara dayanan bir dostluk var. İki yıldız oyuncu zaten yıllardan beri birlikte kamera karşısına geçmeye alışkın. Bu da oyunculuklarına yansıyor, verdikleri performansların daha da başarılı olmasını sağlıyor. Matthew McConaughey ve Woody Harrelson gençlik dönemlerinden beri birlikte kamera karşısına geçiyorlar

KAMERA KARŞISINDA BAŞLAYAN DOSTLUK GERÇEK HAYATA TAŞINDI

Matthew McConaughey ve Woody Harrelson, yıllardır kamera karşısında sergiledikleri bu başarılı ortaklığı özel hayatlarında da sürdürüyor. Özel bir dostlukları olan iki ünlü oyuncu yıllardır ailecek görüşüyor, çocuklarını birlikte büyütüyor hatta tatillerine bile ailecek birlikte çıkıyor.

Woody Harrelson 2008'den beri Laura Louie'le, Matthew McConaughey de 2012'den beri Camilla Alves'le evli... İki aktörün de üç çocukları var ve yaz tatillerine bile birlikte çıkıyorlar

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Birkaç ay önce Matthew McConaughey’nin yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüş ve günlerce manşetlerden inmemişti. McConaughey, kendisine epeyce benzetilen Woody Harrelson'a çocuklarının "Woody amca" dediğini, arkadaşının çocuklarının da kendisine "Matthew amca" diye seslendiğini söylemişti. McConaughey "Ailem, onun pek çok fotoğrafındakinin ben olduğumu sanıyor. Harrelson'ın ailesi de benim birçok fotoğrafımda onun olduğunu düşünüyor" ifadelerini kullanarak aralarındaki yakınlığı anlatmıştı. İkili 2014'te True Detective dizisi için kamera karşısına geçmiş, dizi de oyunculukları da büyük övgü toplamıştı

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ÖNCE DİZİ REKLAMI DEDİLER AMA...

Ünlü ikili yeni komedi dizisi “Brother from Another Mother” (Başka Anneden Doğan Kardeşim) için True Detective’ten yıllar sonra yeniden yan yana geldi. Matthew McConaughey ve Woody Harrelson aslında dizide kendi gerçek hayatlarının ekrana uyarlanmış halini canlandıracaklar. İkisi de Texas’lı olan ve gerçek hayatta da yakın dost olan iki usta oyuncu yeni dizilerinde kendilerini Texas’ta bir çiftlikte birlikte yaşarken canlandırıyorlar.

Tam dizi projesi açıklandıktan sonra ortaya atılan şoke edici bir iddia ise herkesi şaşkına çevirmişti. Matthew McConaughey, yakın dostu Woody Harrelson’ın gerçek hayatta kardeşi olabileceğini düşündüren önemli bilgilere eriştiğini açıklamıştı. Bu açıklamanın zamanlaması ise haberin aslında asılsız olduğu ve dizinin reklamı için ortaya atılmış bir yalan olabileceği söylentilerine yol açmıştı.

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ÜNLÜ OYUNCUDAN DNA TESTİ ÇAĞRISI GELDİ

Ancak anlaşılan reklam söylentisi boş çıkacak çünkü Matthew McConaughey ve Woody Harrelson’ın bu yıllar sonra ortaya çıkan inanılmaz tesadüfü doğrulamak için DNA testi yaptırması an meselesi. 84 yaşındaki efsane oyuncu Maury Povich de buna önayak olacak gibi duruyor. Çektiği videoda McConaughey’ye seslenen Maury Povich, Matthew McConaughey ve Woody Harrelson’a DNA testi yaptırmaları ve kardeş olduklarını kanıtlamaları için yardımcı olmayı teklif etti.

"BUNU YAPARSANIZ EMEKLİLİKTEN VAZGEÇİP EKRANA DÖNERİM!"

"Eğer bunu yaparsak ve sonuç da düşündüğümüz gibi çıkarsa bu yaşımda ekranlara geri dönüp emeklilikten vazgeçmeye bile hazırım” diyen Maury Povich’in teklifine Matthew McConaughey yeşil ışık yaktı. Zaten DNA testi teklifi de ilk olarak Matthew McConaughey’den gelmişti. Usta oyuncu kendisinin buna hazır olduğunu ancak Woody Harrelson’ın çekindiğini itiraf etmişti.

Yıllardır Hollywood'da eşine az rastlarınır bir dostluğu sürdüren iki usta aktörün gerçekte kardeş olma ihtimalleri var

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Peki tüm bunlar nereden çıktı diyeceksiniz? Matthew McConaughey “Benim başladığım cümleyi o bitirir, onunkini ben. Onun çocukları bana amca diyor, benim çocuklarım da ona. Ve birlikte olduğumuz fotoğraflarda ailemiz bile bizi birbirimizle karıştırıyor.” diye bahsettiği yakın arkadaşıWoody Harrelson’ın gerçekte kardeşi olabileceği fikrine annesiyle yaptığı bir konuşmadan sonra kapılmış.

GERÇEĞİ ANNESİNİN ANLATTIKLARIYLA ÖĞRENDİLER

“Birkaç yıl önce Woody’nin ailesiyle ne kadar yakın olduğumuz konuştuğumuz bir sohbet sırasında annem Woody’ye dönüp ‘Biliyor musun Woody, babanla tanışırdık’ dedi. Ama bunu söylerken tanışırdık lafını imalı kullanmıştı ve bunun basit bir tanışıklıktan öte olduğunu düşündüm.”

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AİLE GEÇMİŞLERİNİ ARAŞTIRDILAR: KARDEŞ OLABİLİRİZ!

Matthew McConaughey, bu konuşmanın ardından Woody Harrelson’la birlikte aile geçmişlerini araştırdıklarını anlattı. Bu araştırma da iki arkadaş anne ve babalarının aynı günlerde boşanmış olduklarını ve Texas’ta tanışıp bir ilişki yaşamış olma ihtimallerinin oldukça yüksek olduğunu keşfetmişler. Bu arada Woody Harrelson’ın babasının bir kiralık katil olduğunu ve hayatının büyük çoğunluğunu sürekli hapse girip çıkarak geçirdiğini de ekleyelim.

Matthew McConaughey DNA testi sonucunda gerçekten Woody Harrelson’la kardeş çıkarsa yıllarca babası bildiği adamın aslında babası olmadığına dair sarsıcı gerçekle yüzleşmek zorunda kalacak

"BEN BABASIZ KALACAĞIM, O BİR KARDEŞE KAVUŞACAK"

Matthew McConaughey, bu konuyla ilgili olarak ortaya atılan reklam suçlamasını kabul etmiyor. Kardeşlik ihtimalini ve DNA TESTİ niyetini bugüne kadar açıklamalarını biraz da kendi düştüğü zor duruma bağlıyor aslında başarılı oyuncu: “Woody için ortada çok da kötü bir durum yok. Sonuçta en fazla 62 yaşındayken bir kardeşi daha olduğunu öğrenmiş olacak. Ama bu doğruysa ben 53 yıl boyunca aslında babam olmayan bir adama baba dediğimi anlamış olacağım. Burada ben çok daha zor bir duruma düşmüş oluyorum.”