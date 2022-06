'İflas etmiştim ve hesabımda sadece 83 dolar vardı...'

Haberin Devamı

Yaprak Dökümü dizisiyle şöhretin zirvesine çıkan Tolga Karel, 2017 tılında Sarah Scott ile evlendikten sonra her şeyi ardında bırakarak Amerika'ya gitti.



Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başladı.

Her geçen gün işlerini biraz daha büyüten ve 2026 yılında 100 araçlık filo kurmak istediğini söyleyen Karel, hayaline emin adımlarla ilerlemeye başladı.



320 BİN DOLARA EV ALDI



İlk yatırımını 2020 yılında yapan Tolga Karel, Florida'da ev satın aldı. Eski oyuncu 320 bin dolar ödediği evin fotoğraflarını Instagram'da paylaştı:



'Yeni evimiz... Tüm güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkürler hayırlı olsun inşallah! Güzel anılar biriktireceğiz evlatlarımla... Bunca emek, alın teri boşuna değilmiş̧! Rabbim şükürler olsun verdiğin her nefes için...'

YENİ EVİ İÇİN ARSA ALDI

Çok geçmeden işleri ilerleten Karel, Ekim 2021'de eşi ve çocukları ile yaşayacağı yeni evi için Florida'nın gözde bölgelerinden birinde arsa aldı.

Tolga Karel, sözleşme imzaladıkları anların fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Karel fotoğrafların altına "Rüya evimizi inşa etmek için güzel bir gün" notunu düştü.

'İFLAS ETMİŞTİM VE HESABIMDA 83 DOLAR VARDI'

Tolga Karel geçen 5 yılda yaşadığı zorlukları Instagram'da takpçileri ile paylaştı. 'Maddi bir kaygım kalmadı' diyen Karel, 'banka hesabımdaki 83 dolar ile yeniden hayata başlamak zorunda kaldım' dedi.

'5 yıl evvel bu topraklara geldiğimde tek bir hayalim vardı huzuru bulmak üzerine... iflas etmiştim, asıl mesleğimide yapamadım ve banka hesabımda sadece 83 dolar ile tekrar hayata başlamak zorunda kaldım. Çok zor yıllardı. Dilini, dinini, kültürünü bilmediğin bir ülkede tutunacak bir dal bulmak.

Eşim bana bu geçen yıllarda 3 tane pırlanta gibi çocuk verdi. Yaptığım işe sımsıkı sarıldım ve çok çalıştım. Allahım'a şükür para varlık ile ilgili bi kaygım kalmadı. Dünya aynı dünya değil belki ama ben aynı benim... Aynı Tolga'yım! Dimdik ayakta ve her gün 'bir gün daha' yaşamama müsade eden Rabbim'e dualarımla...Aynı ben'

4. KEZ BABA OLDU

Geçtiğimiz kasım ayında 4. kez baba olacağını duyuran Tolga Karel mayıs ayında oğluna kavuştu.

24 Nisan'da babasını kaybeden ancak cenazesine katılamayan Karel, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu:

"Rabbim benden babamın ruhunu ve bedenini aldı. Yerine melekleriyle onun kadar merhametli ona tıpatıp benzeyen bir erkek evlat gönderdi. Rahat uyu Aslan yürekli babam biz ona baktıkça seni her an her yerde yaşatacağız. Adınla birlikte. Dualarını esirgemeyen tüm gönül dostlarımdan Allah razı olsun."

Tolga Karel 4. çocuğuna babasının da adı olan 'Tufan' ismini verdi. Karel'in ilk evliliğinden Cihangir adında bir oğlu, Sarah Scott ile evliiğinden ise Kenan, Tufan ve Mia adında üç çocuğu var.

HAYAT ÇOK PAHALI



Instagram hesabında sık sık takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Tolga Karel, ülkedeki hayat pahalılığından dert yandı.

"Bir konuda gözlemimi paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Amerika'da covid sonrası yaşam korkunç pahalandı. Yüzde 30'a varan enflasyon rakamları konuşuluyor. Her şey korkunç pahalı. Evler, arabalar... her şey... Hatta Greencard'ı olan birçok Türk dostum, arkadaşım vatandaşlık aldıktan sonra memlekete geri dönmek için adımlar atıyor ve bu konuda onlara hak veriyorum

