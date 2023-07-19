10'uncu torun yolda... İdo Tatlıses baba oluyor!

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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nikâh masasına oturmuştu. Aldığım duyumlara göre, sosyal medyanın güçlü ismi Yasemin Şefkatli Tatlıses, 2.5 aylık hamileymiş! Bebeğin cinsiyeti tabii ki henüz belli değil ve nazar değer korkusuyla şimdilik herkesten saklamayı başarmışlar.

İbrahim Tatlıses’in 10. torunu

Yedi çocuğundan dokuz torunu olan İbrahim Tatlıses, böylece 10’uncu kez dede olmaya hazırlanıyor. Usta sanatçının kızı Dilan Tatlıses de geçtiğimiz ekim ayında 8 yıllık sevgilisi Levent Dörter ile nikâh masasına oturmuştu. Herkes Dilan Tatlıses’in, İmparator’u tekrar dede yapacağını düşünürken, müjdeli haber İdo-Yasemin Tatlıses cephesinden geldi.

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İbrahim Tatlıses, en küçük torunu 2018’de dünyaya gelmişti. Perihan Savaş’la ortak kızları Melek Zübeyde Akkaş’ın üçüncü kızı Zeynep Bal’ı dünyaya getirerek, İmparator’u dokuzuncu kez dede yapmıştı.

Hep el ele

Bir yıldır birlikte olan Şehnaz Tuna ve Ceyhan Çandır, sık sık el ele karşımıza çıkıyor. Aşklarının ilk günkü heyecanlarını koruyan çift, geçtiğimiz günlerde yine objektiflere takıldı. Birlikte Çandır’ın kızı Seren Çandır’ın doğum gününe gittiklerini söyleyen Şehnaz Tuna’nın keyfi yerindeydi. Seren’in 21. yaş günü için birlikte hediye seçen çift, sonrasında el ele yürüyerek doğum günü mekânına gitti.

Hem iş hem tatil

Güzel oyuncu-model Deren Talu, önceki gün Los Angeles’a uçtu. Burada anneannesi ve teyzesinin yanında kalacak olan Talu, iki haftalık oyunculuk workshop’una katılacak. Hem oyunculuğunu geliştirecek olan Deren, hem de tatil yaparak Los Angeles’ı gezecek. Fiziğiyle hem podyumların hem de setlerin aranılan ismi olan Deren Talu, İstanbul dönüşü teklifleri değerlendirerek, yeni bir projeyle hayranlarıyla buluşacak.

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Hayvan sevgisi işi oluyor

Uzun yıllar aile şirketinde yönetim kurulu üyeliği yapan iş insanı Elif Bilgi, gerçek bir hayvansever. Lisanslı bir binici olan Bilgi, Türkiye’deki ilk XXL atın da sahibiydi. “Bir atın gözünün içine bir kez baktığınız, ona bir kez dokunduğunuz ve onunla yol almaya başladığınız zaman hayatınız değişiyor” diyen Bilgi, İstanbul’a yakın bir at çiftliği kurma hazırlığında olduğunu söyledi. Yaşam alanını 3 köpek, 1 papağanla paylaşan Bilgi, birçok barınak ve derneğe de maddi ve manevi yardımda bulunuyor.

Barış ödülüne layık görüldü

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Manila’da düzenlenen Çin Filipinler Asya Uluslararası Barış Ödülü ilk kez bir Türk’e verildi. Başarılı iş kadını Sinem Yıldırım, ödüle layık görüldü.

“Dünyanın öbür ucundan takdir edilmek güzel bir histi” diyen Yıldırım, hislerini şöyle anlattı: “Bu barış ödülü ile Türk bayrağını çok uzaklarda dalgalandırmak gurur vericiydi. Daha önce hiç Türkiye’den bir aday gösterilmediği için yanımda Türk bayrağı getirmemi rica ettiler. Kocaman bir bayrak götürdüm, kendim ütüledim ve görevlilere teslim ettim. Kalbimdeki tatlı heyecan anlatılamazdı.” Tebrikler...