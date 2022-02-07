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İdil Yazar ile Ali Dağlı'ya mesafeler engel olamadı... San Francisco-İstanbul arası aşk

#İdil Yazar#Ali Dağlı#Mehmet Üstündağ
İdil Yazar ile Ali Dağlıya mesafeler engel olamadı... San Francisco-İstanbul arası aşk
Mehmet Üstündağ

Yemek yazarı İdil Yazar, yaz başından beri yazılımcı Ali Dağlı ile flört ediyor. Ünlü avukat Yağız Dağlı’nın oğlu olan Ali Dağlı, San Francisco’da yaşıyor.

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Hayatımıza spiker olarak giren, yemeğe duyduğu tutkunun peşinden giderek yemek yazarı olan İdil Yazar hakkında güzel bir haber öğrendim. Mi’Cao çikolata markasının da kurucusu olan Yazar’ın adı, 2017 yılında oğlunun babası Tolga Tatari’den boşandığından beri kimseyle anılmıyordu.

İdil Yazar ile Ali Dağlıya mesafeler engel olamadı... San Francisco-İstanbul arası aşk

Şimdi öğrendiğime göre İdil Yazar, yeniden âşık! Bir süredir cemiyetin ünlü avukatı Yağız Dağlı’nın oğlu Ali Dağlı ile birlikte. Ne tesadüf ki Ali Dağlı da eski eşi Tolga Tatari gibi yazılımcı. Tatari, Markafoni’nin kurucusuydu.
İdil Yazar ile Ali Dağlıya mesafeler engel olamadı... San Francisco-İstanbul arası aşk

San Francisco’da yaşamını sürdüren Dağlı, paylaşım platformu Hoopt’un kurucusu ve CEO’su. Şimdilik iki farklı ülkede ilişkilerini sürdüren çifte ben de mutluluklar diliyorum...

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Meksika’ya gittiler
Cemiyetin ünlü ismi Çağla Bostancı, yarıyıl tatili için kızı Lâl’i uzaklara götürdü. Meksika’ya giden aile, Cancun ve Tulum’u gezdi.

İdil Yazar ile Ali Dağlıya mesafeler engel olamadı... San Francisco-İstanbul arası aşk

Cancun’da Mayalar’dan kalan antik kent Chichen Itza’dan çok etkilenen Çağla ve Lâl Bostancı, Kukulkan Piramidi’nin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Aile, iki haftalık tatilin ardından döndü.

Dostlarla yemek
Cemiyetin ünlü isimlerinden Ali Gürsoy, önceki gün sevgilisi Gonca Ünsal’la birlikte dostlarıyla yemekteydi. Yaklaşık bir yıldır beraber olan çift, Bebek Balıkçısı’nda arkadaşlarıyla bir araya geldi.

İdil Yazar ile Ali Dağlıya mesafeler engel olamadı... San Francisco-İstanbul arası aşk

Oldukça keyifli olduğu gözlenen arkadaş grubu, yemeğin tadını çıkarırken Ali Gürsoy ve Gonca Ünsal’ın mutlulukları parmak ısırttı!

Dördüncü kitabı çıktı
Tanınmış mimar ve iş insanı Kaya Başaran, unvanlarının arasına yazarlığı da eklemişti. “Değer miydi?”, “Üç İki Kardeş” ve “İki Anne İki Oğul” isimli üç romanı olan iş dünyasının başarılı ismi, geçtiğimiz günlerde dördüncü romanıyla okurlarla buluştu.

İdil Yazar ile Ali Dağlıya mesafeler engel olamadı... San Francisco-İstanbul arası aşk

Elpis Yayınları’ndan çıkan “Pasinler Kaymakamı Ufuk” isimli yeni romanında Başaran, terör örgütü ile girdiği mücadele sırasında yaralanıp uzun süre komada kaldıktan sonra Pasinler’e kaymakam olarak atanan Ufuk’un hayat hikayesini anlatıyor.

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Maçı birlikte izlediler
THY EuroLeague’deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 25’inci hafta maçında ağırladığı Fransız Asvel takımını 78-72 mağlup etmişti. Cuma günkü maçın ünlü konukları vardı. Anadolu Grubu’nun veliahdı İzzet Özilhan, eşi Yasemin Özilhan ile birlikte maçta yakın dostları Pelin Akın-Cem Baver Özalp çiftini ağırladı.

İdil Yazar ile Ali Dağlıya mesafeler engel olamadı... San Francisco-İstanbul arası aşk

Locada hep birlikte maçı izleyen dostlar, Anadolu Efes’in kazanmasıyla büyük sevinç yaşadı.
İdil Yazar ile Ali Dağlıya mesafeler engel olamadı... San Francisco-İstanbul arası aşk

İdil Yazar ile Ali Dağlıya mesafeler engel olamadı... San Francisco-İstanbul arası aşk


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#İdil Yazar#Ali Dağlı#Mehmet Üstündağ

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