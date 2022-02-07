İdil Yazar ile Ali Dağlı'ya mesafeler engel olamadı... San Francisco-İstanbul arası aşk

Hayatımıza spiker olarak giren, yemeğe duyduğu tutkunun peşinden giderek yemek yazarı olan İdil Yazar hakkında güzel bir haber öğrendim. Mi’Cao çikolata markasının da kurucusu olan Yazar’ın adı, 2017 yılında oğlunun babası Tolga Tatari’den boşandığından beri kimseyle anılmıyordu.
Meksika’ya gittiler
Cemiyetin ünlü ismi Çağla Bostancı, yarıyıl tatili için kızı Lâl’i uzaklara götürdü. Meksika’ya giden aile, Cancun ve Tulum’u gezdi.
Dostlarla yemek
Cemiyetin ünlü isimlerinden Ali Gürsoy, önceki gün sevgilisi Gonca Ünsal’la birlikte dostlarıyla yemekteydi. Yaklaşık bir yıldır beraber olan çift, Bebek Balıkçısı’nda arkadaşlarıyla bir araya geldi.
Dördüncü kitabı çıktı
Tanınmış mimar ve iş insanı Kaya Başaran, unvanlarının arasına yazarlığı da eklemişti. “Değer miydi?”, “Üç İki Kardeş” ve “İki Anne İki Oğul” isimli üç romanı olan iş dünyasının başarılı ismi, geçtiğimiz günlerde dördüncü romanıyla okurlarla buluştu.
Maçı birlikte izlediler
THY EuroLeague’deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 25’inci hafta maçında ağırladığı Fransız Asvel takımını 78-72 mağlup etmişti. Cuma günkü maçın ünlü konukları vardı. Anadolu Grubu’nun veliahdı İzzet Özilhan, eşi Yasemin Özilhan ile birlikte maçta yakın dostları Pelin Akın-Cem Baver Özalp çiftini ağırladı.