İbrahim Tatlıses ölümden dönmüştü... Yasemin Şefkatli: Zor günler geçirdik

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HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

Yasemin Şefkatli önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Keyifsiz olduğu gözlenen Şefkatli, kayınpederi İbrahim Tatlıses’in geçirdiği trafik kazası nedeniyle sıkıntılı günler yaşadıklarını söyledi: “Zor günler geçirdik ama çok şükür sorunsuz bir şekilde geride kaldı. Herkese sağlıklı, güzel günler diliyorum. Her şeyin başı sağlık.”

İSKOÇYA HATIRASI

Uraz Kaygılaroğlu, bir davet üzerine Cem Yılmaz ve Nilperi Şahinkaya ile birlikte İskoçya’ya gitti. İskoç eteği ‘kilt’ giyen oyuncu, Şahinkaya’ya verdiği bu pozu esprili bir notla Instagram’da paylaştı: “Oğlum Kayseri’ye geldik bir mantı yemeyecek miyiz?”

YENİ AŞK

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Bir süredir Bodrum’da yaşayan Açelya Elmas, önceki gün Yalıkavak’ta sevgilisiyle görüntülendi. Miya Beach’te deniz keyfi yapan çift, serin sularda romantik dakikalar yaşadı.

ANNE-KIZ

Yağmur Tanrısevsin ve Nurseli İdiz, “Üçüncü Gün” filminde anne-kız rolünde seyirci karşısına çıkacak.Yağmur Tanrısevsin ve Nurseli İdiz, “Üçüncü Gün” filminde anne-kız rolünde seyirci karşısına çıkacak.

Yağmur Tanrısevsin’in başrolü Berk Atan’la paylaştığı “Üçüncü Gün” filminin yapımcılığını Otto Entertainment, yönetmenliğini ise Mustafa Kotan üstlendi. Romantik komedi türündeki filmde Derya Alabora, Nursel Köse, Zuhal Yalçın, Efe Tunçer, Ecem Karavus ve Ceren Taşçı da rol alıyor.

SONSUZA KADAR

Yağmur Ün, geçtiğimiz mayıs ayında evlilik teklifine “Evet” yanıtını verdiği Doğaç Ergezen ile hayatını birleştirdi. Ün, düğününden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Oyuncu, eşiyle siyah beyaz fotoğrafına “Sonsuza kadar” notunu yazdı.

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