İbrahim Tatlıses'in o sözlerine Ahmet Tatlıses'ten yanıt: Artistlik nedir bilmem, malum benim mesleğim değil…

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İbrahim Tatlıses, 25 Ağustos'ta Bodrum’da trafik kazası geçirdi. Ünlü sanatçının sahne alacağı mekâna provaya giderken içerisinde bulunduğu araç, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Tatlıses, şarampole yuvarlanan araçtan büyük uğraşlar sonucu kurtarıldı. İbrahim Tatlıses'in bir süredir küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses haberi alır almaz olay yerine koştu.

Oğlu ile mahkemelik olan İbrahim Tatlıses'in Ahmet Tatlıses için 'Şov yaptı gitti artist' dediği iddia edildi.

Ahmet Tatlıses konuyla ilgili sosyal medya hesabında açıklama yayınladı.

"Son yaşanılan süreçte yine şaşkınlıkla izlediğim, okuduğum; ısrarla yapılan açıklamalar gündemden düşmüyor. Artistlik nedir bilmem, malum benim mesleğim değil… Yılların verdiği yaşanmışlıkla yüreğim nasır tuttu zaten çünkü artık biliyorum ayarsız terazide yürek tartılmaz… Verdiğiniz destek ve yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz sağ duyulu mesajlarınız, kalpten yorumlarınız için teşekkür ederim. Saygılarımla"

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Babalarına koştular

Kaza haberini alan İbrahim Tatlıses’in çocukları İdo Tatlıses, Ahmet Tatlıses, dilan Tatlıses ve gelini Yasemin Şefkatli olay yerine koştu.

Dilan Çıtak, babası Tatlıses araçtan çıkarılıp ambulansa götürülürken gözyaşlarına hâkim olamadı.

Eşi İdo Tatlıses’e destek olan Yasemin Şefkatli de İbrahim Tatlıses’in araçtan çıkış anında gözyaşlarını tutamayıp ağladı.

İbrahim Tatlıses araçtan sedyeye alınırken oğulları bir an olsun başından ayrılmadı.

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Ahmet Tatlıses, İbrahim Tatlıses’in içinde olduğu araç vinç ile şarampolden çıkarılırken her anını takip etti.

Yanmaktan kurtarıldı

Kaza sonrası İbrahim Tatlıses’in aracında yangınmeydana geldi.

Kısa sürede parlayan alevlere bu sırada yoldan geçmekte olan vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale ederek söndürdü.

‘Kül olup gidecektim’,

Tatlıses, olayın ardından hastanede tedavi görürken çektiği videosunu Instagram’dan paylaştı. Hastane odasında türkü söyleyen Tatlıses, akşam taburcu olduktan sonra da konserini iptal etmeyerek sevenleriyle buluştu.

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Tekerlekli sandalyeyle sahneye çıkan Tatlıses, “Kayalar melek olup uçtular gittiler. İki kaya bizi tuttu. İdo önümde gidiyordu. Araba kaymış İdo çarptığını görünce geçen arabalara tüp yok mu diyor. Biri duruyor en sonunda İdo tüple beraber söndürüyor. Allah bitti demeden bitmiyor. Kül olup gidecektim. Seyircimin karşısına çıkacağıma söz verdim. Bütün kızlarıma teşekkür ederim.” dedi.