İbrahim Tastlıses aşka geldi... 43 yaş küçük sevgili ile el ele fotoğraf

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Bir süredir kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile birlikte olan Tatlıses, sevgilisi ile Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

İbrahim Tatlıses el ele fotoğraflarına "Deniz kenarında bazı evler vardır ya, leb-i derya... Bizimki de leb-i orman" notunu düştü.

68 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğu, 9 torunu var.