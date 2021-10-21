İbrahim Tastlıses aşka geldi... 43 yaş küçük sevgili ile el ele fotoğraf

Bir süredir kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile birlikte olan Tatlıses, sevgilisi ile Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
İbrahim Tatlıses el ele fotoğraflarına "Deniz kenarında bazı evler vardır ya, leb-i derya... Bizimki de leb-i orman" notunu düştü.
68 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğu, 9 torunu var.
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