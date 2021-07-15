Gülçin Karakaya'dan sevgilisi İbrahim Tatlıses'e: Geldi gönlümün efendisi

Silahlı saldırıya uğradıktan 9 yıl sonra İbo Show ile sevenlerinin karşısına çıkan İbrahim Tatlıses zor günleri geride bıraktı.

İş hayatını yoluna koyan Tatlıses'in aşk hayatında da her şey yolunda.

Gönlünü kendinden 43 yaş küçük Gülçin Karayaka kaptıran Tatlıses sevgilisiyle bir araya geldi.

'Gönül evliliği' yaptım diyen Tatlıses yoğun geçen sezonun ardından sevgilisine kavuştu.

Gülçin Karakaya, Tatlıses ile çekildiği fotoğrafı 'geldi gönlümün efendisi' mesajıyla paylaştı.

69 yaşında ve 7 çocuk ve 9 toruna sahibi olan İbrahim Tatlıses, Bodrum'da genç sevgilisi Gülçin Karakaya ilk kez kameralar karşısına geçmişti.

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