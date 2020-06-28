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Haber Giriş: 28.06.2020 - 10:47,Son Güncelleme:

İbrahim Tatlıses aradığı aşkı Gülçin Karakaya'da buldu

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İbrahim Tatlıses aradığı aşkı Gülçin Karakaya'da buldu
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İbrahim Tatlıses uzun bir aradan sonra aradığı aşkı buldu. Aile hayatında sorunları aşan İbrahim Tatlıses'in aşk hayatında da yüzü güldü.

Tatlıses aradığı aşkı buldu. Bodrum'da yaz aylarının tadını çıkaran Tatlıses, sevgilisiyle ilk kez kameralar karşısına geçti.

2. Sayfada yer alan habere göre; İmparator Tatlıses aradığı aşkı Gülçin Karakaya'da buldu. Uzun zamandır aşk yaşayan ikilinin eğlenceli anları objektiflere yansıdı.

68 yaşında, 7 çocuk 9 torun sahibi Tatlıses'in üçüncü kez nikah masasına oturup oturmayacağı merak konusu oldu.

İbrahim Tatlıses aradığı aşkı Gülçin Karakayada buldu


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