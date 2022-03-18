İbrahim Selim ile ilişkisi ani bir şekilde bitmişti... Selin Şekerci: Çocuk yapmak istiyorum

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Çocuk yapmak istiyorum

Selin Şekerci önceki gün Bebek’te görüntülendi. Ünlü oyuncu son dönemde bol bol senaryo okuduğunu söyledi ve ekledi: “Çölyak hastalığım var. Ona göre besleniyorum. Biraz fazla iş seçiyorum. Ben seversem, her şeyi oynarım. Oyunculukla ilgili sınırım yok.” Şekerci, İbrahim Selim’le ayrılması hakkında “Barışmalık bir şey yok. Birbirimizi çok seviyoruz. Sıcağı sıcağına öyle arkadaşız gibi konuşmalar yapmak da istemiyorum” açıklamasını yaptı. Oyuncu ayrıca çocuk yapmak istediğini söyledi: “Bir gün evlenirsem bilin ki çocuk yapacağım.” (Deniz BOY)

Nispet dansı

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, boşanacakları iddiasına dans ederek yanıt verdi.

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Çift önceki gece DMC Genel Müdürü Samsun Demir’le birlikte eğlencedeydi. Sarmaş dolaş dans eden Gülşen ve Çolakoğlu böylece boşanma iddiasına noktayı koymuş oldu.

Hayatımın film olmasını istemem

Ebru Yaşar, önceki akşam alışveriş yaparken görüntülendi. Ünlü şarkıcı, hayatının film olmasını istemediğini söyledi.

Ebru Yaşar, önceki akşam Etiler Akmerkez’deki bir mücevherciden çıkarken görüntülendi. Yaşar, geçtiğimiz günlerde taktığı 1 milyon değerindeki kolyesi hakkında “Kolyem marka olduğu için konuşuldu. Fiyatını hiç bilmiyorum, hediye. Ne zamandır takamamıştım. Ben günlük spor kıyafetlerin üzerine de takı takmayı seviyorum” dedi. Şarkıcı, “Bergen” filmini henüz izlemediğini de söyledi: “Bergen’i çok severim. ‘Sen Affetsen’i 15 sene önce çok sevdiğim için seslendirmiştim. Bergen’in kıymetini yeni anlayanlardan değilim. Kıymetini hep bilenlerdenim. O yüzden filme gidip tekrar tekrar üzülmek istemedim.”

Ebru Yaşar, “Hayatınız film olmasını ister misiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Yok istemem... Öyle filmlik bir hayatımın olmasını da istemem. Ben kendi halimde yaşıyorum. Normal bir insan olarak mutluyum.” ( Deniz BOY)

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Boşanma sessizliği

Hamdi Alkan önceki gün Etiler’deydi.

Alkan, Selen Görgüzel’le boşanması hakkındaki sorulara “Teşekkürler, konuşmayacağım” diye cevap verdi.

(Sayit DURMAZ)