Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan boşanıyor mu?

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Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, Nisan 2014'te Roma'da evlenmişti. Son zamanlarda sık sık boşanma haberleriyle gündeme gelen çift ipleri kopardı.

Evliliklerinde zorlu günler yaşayan ikili anlaşmazlıkları çözemeyince ayrılma kararı aldı. İddiaya göre; Selen Görgüzel eşi Hamdi Alkan'la yaşadığı evi terk etti Etiler'de kiraya çıktı.

Boşanma haberleriyle gündeme gelen Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan, 'önümüzdeki günlerde birlikte açıklama yapacağız' demekle yetindi.

BOŞANMANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜK

Selen Görgüzel daha önce katıldığı bir programda, Hamdi Alkan ile boşanmanın eşinden döndüğünü söylemişti:

"Pandemi döneminde tartışmalar yaşadık. Sürekli yan yanaydık. Biliyorsunuz birçok evlilik pandemide bitti, aynı şekilde bekar olanlar da evlendi.

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Pandemi sürecinde Hamdi bana taktı. Telefona bakmama takıyor. Yemek yapıyorum takıyor, yapmıyorum takıyor… Bu süreçte saçma kavgalar yaptık.

Boşanma haberleri çıktı. Evet, bir dönem ilişkimiz bir sınav verdi. Boşanmanın eşiğinden döndük. Kimse itiraz etmesin, uzun süreli ilişkilerde bu inişler çıkışlar yaşanıyor.

Gerçek evlilik aslında bu… Üçüncü şahıs hiç olmadı bizim aramızda. İki ayrı insanız sorunlarımız oluyor, bunları birbirimize yansıttığımız zamanlar oluyor… O zaman da kavgaya dönüyor, belli bir süre sonra aranız kendiliğinden düzeliyor. Bu olumsuzlukları tolere ediyorsun."

ÖPÜŞME SAHNESİ OLAY OLMUŞTU

Selen Görgüzel Alkan, İrfan Kangı ve Orçun Kaptan'ın yer aldığı tiyatro oyunu “Seviyorsan Git Ayrıl Bence” sahnelenmeye başladı. Büyük ilgi gören oyunda Görgüzel ve Kangı'nın öpüşmesi çok konuşuldu.