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Haber Giriş: 04.08.2021 - 17:09 | Son Güncelleme:

Hülya Duyar'dan güzel haber

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
Hülya Duyar'dan güzel haber

Hülya Duyar’ın beyin tümörü ameliyatı başarılı geçti. Cem Yılmaz’la çektiği reklam filminde fenalaşan ancak dikkate almayan, ardından arkadaşıyla gittiği Adana’da baygınlık geçirerek hastaneye kaldırılan Duyar, konan teşhisin ardından ambulansla İstanbul’a getirilmişti.

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde Prof. Dr. Uğur Türe yönetiminde 8 saat süren ameliyatla beynindeki tümör alınan Duyar’ın ameliyatı başarılı geçti. Yoğun bakımda müşaade altında tutulan Duyar 1 gece yoğun bakımda kalacak. Tümörün iyi huylu olup olmadığı ise patoloji raporunda belli olacak. 

Hülya Duyardan güzel haber


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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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