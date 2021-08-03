Yayında fenalaşmıştı: Hülya Duyar'ın hastalığı ortaya çıktı... Hülya Duyar kimdir, kaç yaşında?

Türk asıllı Alman sinema oyuncusu. Hülya Duyar, 26 Haziran 1970 tarihinde dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik günlerinin bir kısmını geçirdiği Almanya'ya 1978 yılında taşınmıştır. 1989 yılında eğitimini tamamlayarak kuaför ve makyaj sanatçısı olarak tiyatroya ilk adımını atmıştır. 2000 yılında sinema ve televizyon çalışmalarına başladı. Ayrıca alanıyla ilgili sahne makyajı ve casting işleri de yapmaktadır.

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