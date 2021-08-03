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Haber Giriş: 03.08.2021 - 12:32 | Son Güncelleme:

Yayında fenalaşmıştı: Hülya Duyar'ın hastalığı ortaya çıktı... Hülya Duyar kimdir, kaç yaşında?

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Yayında fenalaşmıştı: Hülya Duyar'ın hastalığı ortaya çıktı... Hülya Duyar kimdir, kaç yaşında?

Usta oyuncu Hülya Duyar, Cem Yılmaz'la reklam çekerken fenalaşmıştı. Apar topar hastaneye kaldırılan Hülya Duyar'ın hastalığı ortaya çıktı. Yapılan kontrollerde 51 yaşındaki oyuncunun beyninde büyük bir tümör tespit edildi.

Türk asıllı Alman sinema oyuncusu. Hülya Duyar, 26 Haziran 1970 tarihinde dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik günlerinin bir kısmını geçirdiği Almanya'ya 1978 yılında taşınmıştır. 1989 yılında eğitimini tamamlayarak kuaför ve makyaj sanatçısı olarak tiyatroya ilk adımını atmıştır. 2000 yılında sinema ve televizyon çalışmalarına başladı. Ayrıca alanıyla ilgili sahne makyajı ve casting işleri de yapmaktadır.

 

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