Hülya Avşar: Asıl Z kuşağı beni yakalasın

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HÜLYA Avşar önceki gün Akatlar’da görüntülendi. Bir müzik stüdyosundan çıkarken objektife yansıyan sanatçı, yeni şarkılar üzerinde çalıştığını söyledi: “Yeni şarkılar için Ayvalık’tan döndüm, hemen stüdyoya girdim.” Son yayınladığı “Sen Aşk mısın?” single’ının çok sevildiğini dile getiren Avşar, “Ne yalan söyleyeyim, bu kadarını ben de beklemiyordum. Çok para harcayınca oluyormuş demek ki. Ama gençleri kendine çekeceğini biliyordum” dedi. Sanatçı, şarkısının “Yargı” dizisinin bölüm sonu sahnesinde yer almasıyla ilgili de “Evet, çok mutlu oldum. Gurur verici şeyler bunlar, emek olunca oluyor” yorumunu yaptı.



DİJİTALE YÜKLÜ GİRDİM



Hülya Avşar’a “YouTube’da da yeniden videolar yayınlamaya başladınız. O çalışmalarınız nasıl gidiyor?” sorusu da yöneltildi. Avşar şöyle yanıt verdi: “Üç bölüm yayınlandı, o da çok iyi gidiyor. Tam da yerini buldu dijitalde. Sosyal medyaya önem veriyorum. Hatta TikTok’ta da bir şeyler yapmaya başladım. Ama ‘Z kuşağını yakalayayım’ gibi bir amacım yok. Onlar beni istiyorlarsa yakalayabilirler ama ben onlara gidebileceğimi düşünmüyorum. Dijitale bayağı yüklü girdim.”

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Zehra benİ sallıyor

Hülya Avşar daha önce Riva’da bir çiftlik evi yaptıracağını, mimarlık ofisinde staj yapan kızı Zehra Çilingiroğlu’nun da projede çalışacağını söylemişti. Sanatçı, konuyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: “Pandemi girince araya mecburen durduk. Zehra da şimdi daha çok hoşuna giden önemli şeylerle ilgileniyor. O yüzden beni sallayıp duruyor.”

Pişman değilim

Muhabirler Hülya Avşar’a “Selfie filminizi dijital platformlarda yayınlatmadığınız için pişman mısınız?” diye sordu. Sanatçı, “Benim kaybım olmadı ki. Sinemada oynamasını çok istemiştim, çünkü ben sinemacıyım” dedi. Avşar, gündeminde yeni bir proje olup olmadığı sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Şu anda öyle bir proje yok ama tiyatro, dizi veya sinema isterim. Her an olabilir. Müzikal teklifi gelmişti, kabul etmedim. Çünkü provaları çok uzun sürer. Uzun mesai harcamam gerektiği için kabul etmedim.”